МЗС Польщі направлено ​​ноту через календар з "російським" Кримом, - Дещиця

Польські дипломати висловили готовність розібратися в ситуації, що виникла у зв'язку з публікацією календаря Релігійного Об'єднання мусульман Польщі, в якому кримські мечеті позначено як "російські".

Посольство України в Польщі направило ноту МЗС РП із проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася навколо напису "Російська Федерація" поруч із кримськими мечетями в календарі на 2021 рік Релігійного Об'єднання мусульман Польщі. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, українську сторону не влаштовує, що після видалення напису "Російська Федерація" в електронній версії календаря усе ж не з’явився запис про територіальну належність до України.

Як повідомив український дипломат, посольство України спочатку звернулося з листом до Релігійного Об’єднання мусульман Польщі з проханням про виправлення помилок, які було допущено під час публікації цього календаря. З листом схожого змісту до цієї організації звернувся також член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов.

Об'єднання мусульман Польщі зробило заяву з вибаченнями за помилку і внесло зміни в електронну версію календаря, зазначив Дещиця

"Але ці зміни ми вважаємо не повністю коректними, вони не до кінця відображають позицію України, а також і Польщі, де ця організація офіційно зареєстрована", - наголосив Дещиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Редакційна помилка": в Об'єднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в "російському" Криму. ФОТО

Тому українська дипустанова у Польщі надіслала другого листа Релігійному Об’єднанню мусульман Польщі. У ньому міститься прохання, щоб ця організація чітко вказала у календарі належність Криму до України і звернулася до інституцій, куди вже був розісланий календар, з повідомленням про те, що ці помилки виправлено, а позиція Об’єднання мусульман Польщі базується на визнанні Криму частиною території України.

"У зв’язку з тим, що відповіді немає, ми направили ноту до МЗС Польщі, виклавши свою позицію. Офіційна позиція Польщі є однозначною: Варшава визнає Крим територією України, не визнає і засуджує окупацію Криму", - зазначив Дещиця.

Він додав: з огляду на те, що Релігійне Об’єднання мусульман Польщі є організацією, яка фінансується польською державою, то МЗС РП висловило готовність долучитися до з'ясування цієї ситуації.

"У розмові польські дипломати підтвердили однозначну позицію про невизнання окупації й анексії Криму, підтримку територіальної цілісності України і готовність розібратися в ситуації, що виникла у зв’язку з публікацією календаря", - констатував Дещиця.

Станом на ранок 4 грудня інтернет-сторінку з календарем видалено з офіційного сайту Об’єднання мусульман Польщі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Польщі випустили календар з "російським" Кримом. Після обурення української сторони в Релігійному Об'єднанні мусульман Польщі підписи "Російська Федерація" назвали "редакційною помилкою".