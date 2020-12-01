У Польщі випустили календар з "російським" Кримом. ФОТОрепортаж

Календар на 2021 рік, який видали в релігійному об'єднанні мусульман Польщі, містить зображення Криму, підписане як Російська Федерація.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, передає Цензор.НЕТ.

"Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, у якому мечеті в Криму позначено як частину РФ.

Щиро сподіваюсь, що це некомерційна акція, акт неінформованого редактора, якого видавництво просто пропустило в поспіху. Тож, будь ласка, поясніть, інакше доведеться викласти справу в Україні", - написав Усейнов.

"Російськими" позначено мечеті в Старому Криму, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії.

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