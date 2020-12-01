У Польщі випустили календар з "російським" Кримом. ФОТОрепортаж
Календар на 2021 рік, який видали в релігійному об'єднанні мусульман Польщі, містить зображення Криму, підписане як Російська Федерація.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, передає Цензор.НЕТ.
"Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, у якому мечеті в Криму позначено як частину РФ.
Щиро сподіваюсь, що це некомерційна акція, акт неінформованого редактора, якого видавництво просто пропустило в поспіху. Тож, будь ласка, поясніть, інакше доведеться викласти справу в Україні", - написав Усейнов.
"Російськими" позначено мечеті в Старому Криму, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії.
Топ коментарі
+16 Эдуард Силенко
показати весь коментар01.12.2020 11:21
+9 Утилизация ватников
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+7 Cat Lark
показати весь коментар01.12.2020 11:48
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Они не поддерживают партизанскую войну крымских мусульман за освобождение своей земли от *****?
З українським Корсунем.
ты в курсе кто и когда недобукву принял то?
Вот-вот....(конем ее в рот)
Без грошей Кремля і тут не обішлось
Какова сумма заказа (рядовая или в разы выше).
Московиты думали подставить Польшу и мусульман, а самим остаться в тени.
написано на языке оккупанта - хавай.те.
Просто заборонити розповсюдження.
І назвати конкретного замовника та звідки він узявся.