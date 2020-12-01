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У Польщі випустили календар з "російським" Кримом. ФОТОрепортаж

Календар на 2021 рік, який видали в релігійному об'єднанні мусульман Польщі, містить зображення Криму, підписане як Російська Федерація.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, передає Цензор.НЕТ.

"Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, у якому мечеті в Криму позначено як частину РФ.

Щиро сподіваюсь, що це некомерційна акція, акт неінформованого редактора, якого видавництво просто пропустило в поспіху. Тож, будь ласка, поясніть, інакше доведеться викласти справу в Україні", - написав Усейнов.

"Російськими" позначено мечеті в Старому Криму, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зросійщує окупований Крим. Це явне порушення міжнародного гуманітарного права, - Кулеба

У Польщі випустили календар з російським Кримом 01
У Польщі випустили календар з російським Кримом 02
У Польщі випустили календар з російським Кримом 03
У Польщі випустили календар з російським Кримом 04

У Польщі випустили календар з російським Кримом 05

Автор: 

календар (35) Крим (14139) Польща (8496) мусульмани (91)


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Топ коментарі
+16
Вчіться в кацапів, як потрібно орду розбудовувати! Якщо не ви будете, то будуть вас. Це закон природи, який працює завжди і скрізь.
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01.12.2020 11:21
+9
Кацапы мелко гадят.
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01.12.2020 11:21
+7
Надо смотреть кто хозяин издательства. Кто заказчик тиража.
Какова сумма заказа (рядовая или в разы выше).
Московиты думали подставить Польшу и мусульман, а самим остаться в тени.
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01.12.2020 11:48
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Вчіться в кацапів, як потрібно орду розбудовувати! Якщо не ви будете, то будуть вас. Це закон природи, який працює завжди і скрізь.
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01.12.2020 11:21 Відповісти
Кацапы мелко гадят.
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01.12.2020 11:21 Відповісти
они целенаправленно ведут пропаганду и такими методами тоже, пока все не свыкнутся
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01.12.2020 12:36 Відповісти
Початком було розповсюдження лаптями вислову "анексований" як іакт.
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01.12.2020 11:27 Відповісти
Та ні - вони одразу брехали про "Кримчане самі, це право на самовизначення" і іншу маячню.
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01.12.2020 12:55 Відповісти
Ничего личного, только бизнес.
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01.12.2020 11:33 Відповісти
Польские мусульмане.
Они не поддерживают партизанскую войну крымских мусульман за освобождение своей земли от *****?
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01.12.2020 11:37 Відповісти
А как они борются за освобождение своеё землю от оккупантов?
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01.12.2020 12:01 Відповісти
Ну и как?
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01.12.2020 12:08 Відповісти
с такой властью в Украине, могу скоро и признать крым мааасковским..
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01.12.2020 11:37 Відповісти
московско ордынским у них ,главный московский Поп Кирилл уже не Поп ,а главный Имам московкой Орды.
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01.12.2020 11:45 Відповісти
Украина была удивлены, что Польша сидела и спокойно пила чай, закусывая цимесом
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01.12.2020 11:40 Відповісти
Чому б в Україні не випустити календар з німецькою Варшавою?
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01.12.2020 11:42 Відповісти
Не з німецькою Варшавою, а з українською Кубанню.
З українським Корсунем.
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01.12.2020 11:51 Відповісти
у тя даже в "нике" - недобуква, чего тогда кривляешься?
ты в курсе кто и когда недобукву принял то?
Вот-вот....(конем ее в рот)
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01.12.2020 12:14 Відповісти
лахта, смену принял?
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01.12.2020 12:21 Відповісти
Календарь на 2021, который издали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация. Источник: https://censor.net/ru/p3234239

Без грошей Кремля і тут не обішлось
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01.12.2020 11:48 Відповісти
Надо смотреть кто хозяин издательства. Кто заказчик тиража.
Какова сумма заказа (рядовая или в разы выше).
Московиты думали подставить Польшу и мусульман, а самим остаться в тени.
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01.12.2020 11:48 Відповісти
Не на английском написал даже и не на татарском.... ну и кто уважать вас будет то?
написано на языке оккупанта - хавай.те.
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01.12.2020 12:12 Відповісти
Просто заборонити редактором цього календаря в'їзд до України.
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01.12.2020 12:33 Відповісти
100 років снився редактору в'їзд до України.
Просто заборонити розповсюдження.
І назвати конкретного замовника та звідки він узявся.
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01.12.2020 12:41 Відповісти
Надо нам выпускать плакаты, календари , детские раскраски, туристические буклеты, где территории , на которых сейчас временно толчётся кацапня, принадлежат Японии, Китаю, Финляндии, Германии, Грузии, Эстонии, Украине и т. д.
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01.12.2020 14:37 Відповісти
Отличная идея! Устроим соревнования, кто больше подобных монет, марок, этикеток выпустит с картами чужих бэушных территорий. Закарпатье, Буковину, Львовщину, Крымщину, не забудьте туда включить. Устроим праздник филателистам.
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02.12.2020 09:02 Відповісти
Ваша родная, жадная до чужого, паРаша выиграет с разгромным счётом....Получите приз - статую кремлёвской крысы, слепленную сруцкими умельцами из собственного, отечественного кала, замешанного на добротной отечественной блевотине...С победой, Кацапстан!
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02.12.2020 13:53 Відповісти
А поляки како отношения имеют к Криму? я ложил на календари!
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01.12.2020 15:37 Відповісти
МАССОВЫЙ ВЫПУСК ФУТБОЛОК !)
У Польщі випустили календар з "російським" Кримом - Цензор.НЕТ 8356
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01.12.2020 17:04 Відповісти
 
 