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В Польше выпустили календарь с "российским" Крымом. ФОТОрепортаж

Календарь на 2021, который издали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, передает Цензор.НЕТ.

"Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечеть в Крыму отмечены как часть РФ. 

Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, которого издательство просто пропустило в спешке. Так что объясните пожалуйста иначе придется выкладывать дело в Украине", - написал Усейнов.

"Российскими" обозначены мечети в Старом Крыму, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

В Польше выпустили календарь с российским Крымом 01
В Польше выпустили календарь с российским Крымом 02
В Польше выпустили календарь с российским Крымом 03
В Польше выпустили календарь с российским Крымом 04

В Польше выпустили календарь с российским Крымом 05

календарь (55) Крым (26377) Польша (8409) мусульмане (258)


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Топ комментарии
+16
Вчіться в кацапів, як потрібно орду розбудовувати! Якщо не ви будете, то будуть вас. Це закон природи, який працює завжди і скрізь.
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01.12.2020 11:21
+9
Кацапы мелко гадят.
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01.12.2020 11:21
+7
Надо смотреть кто хозяин издательства. Кто заказчик тиража.
Какова сумма заказа (рядовая или в разы выше).
Московиты думали подставить Польшу и мусульман, а самим остаться в тени.
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01.12.2020 11:48
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Вчіться в кацапів, як потрібно орду розбудовувати! Якщо не ви будете, то будуть вас. Це закон природи, який працює завжди і скрізь.
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01.12.2020 11:21 Ответить
Кацапы мелко гадят.
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01.12.2020 11:21 Ответить
они целенаправленно ведут пропаганду и такими методами тоже, пока все не свыкнутся
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01.12.2020 12:36 Ответить
Початком було розповсюдження лаптями вислову "анексований" як іакт.
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01.12.2020 11:27 Ответить
Та ні - вони одразу брехали про "Кримчане самі, це право на самовизначення" і іншу маячню.
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01.12.2020 12:55 Ответить
Ничего личного, только бизнес.
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01.12.2020 11:33 Ответить
Польские мусульмане.
Они не поддерживают партизанскую войну крымских мусульман за освобождение своей земли от *****?
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01.12.2020 11:37 Ответить
А как они борются за освобождение своеё землю от оккупантов?
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01.12.2020 12:01 Ответить
Ну и как?
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01.12.2020 12:08 Ответить
с такой властью в Украине, могу скоро и признать крым мааасковским..
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01.12.2020 11:37 Ответить
московско ордынским у них ,главный московский Поп Кирилл уже не Поп ,а главный Имам московкой Орды.
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01.12.2020 11:45 Ответить
Украина была удивлены, что Польша сидела и спокойно пила чай, закусывая цимесом
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01.12.2020 11:40 Ответить
Чому б в Україні не випустити календар з німецькою Варшавою?
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01.12.2020 11:42 Ответить
Не з німецькою Варшавою, а з українською Кубанню.
З українським Корсунем.
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01.12.2020 11:51 Ответить
у тя даже в "нике" - недобуква, чего тогда кривляешься?
ты в курсе кто и когда недобукву принял то?
Вот-вот....(конем ее в рот)
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01.12.2020 12:14 Ответить
лахта, смену принял?
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01.12.2020 12:21 Ответить
Календарь на 2021, который издали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация. Источник: https://censor.net/ru/p3234239

Без грошей Кремля і тут не обішлось
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01.12.2020 11:48 Ответить
Надо смотреть кто хозяин издательства. Кто заказчик тиража.
Какова сумма заказа (рядовая или в разы выше).
Московиты думали подставить Польшу и мусульман, а самим остаться в тени.
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01.12.2020 11:48 Ответить
Не на английском написал даже и не на татарском.... ну и кто уважать вас будет то?
написано на языке оккупанта - хавай.те.
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01.12.2020 12:12 Ответить
Просто заборонити редактором цього календаря в'їзд до України.
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01.12.2020 12:33 Ответить
100 років снився редактору в'їзд до України.
Просто заборонити розповсюдження.
І назвати конкретного замовника та звідки він узявся.
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01.12.2020 12:41 Ответить
Надо нам выпускать плакаты, календари , детские раскраски, туристические буклеты, где территории , на которых сейчас временно толчётся кацапня, принадлежат Японии, Китаю, Финляндии, Германии, Грузии, Эстонии, Украине и т. д.
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01.12.2020 14:37 Ответить
Отличная идея! Устроим соревнования, кто больше подобных монет, марок, этикеток выпустит с картами чужих бэушных территорий. Закарпатье, Буковину, Львовщину, Крымщину, не забудьте туда включить. Устроим праздник филателистам.
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02.12.2020 09:02 Ответить
Ваша родная, жадная до чужого, паРаша выиграет с разгромным счётом....Получите приз - статую кремлёвской крысы, слепленную сруцкими умельцами из собственного, отечественного кала, замешанного на добротной отечественной блевотине...С победой, Кацапстан!
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02.12.2020 13:53 Ответить
А поляки како отношения имеют к Криму? я ложил на календари!
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01.12.2020 15:37 Ответить
МАССОВЫЙ ВЫПУСК ФУТБОЛОК !)
У Польщі випустили календар з "російським" Кримом - Цензор.НЕТ 8356
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01.12.2020 17:04 Ответить
 
 