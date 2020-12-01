В Польше выпустили календарь с "российским" Крымом. ФОТОрепортаж

Календарь на 2021, который издали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, передает Цензор.НЕТ.

"Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечеть в Крыму отмечены как часть РФ.

Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, которого издательство просто пропустило в спешке. Так что объясните пожалуйста иначе придется выкладывать дело в Украине", - написал Усейнов.

"Российскими" обозначены мечети в Старом Крыму, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии.

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