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МИД Польши направлена нота из-за календаря с "российским" Крымом, - Дещица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Польши направлена нота из-за календаря с

Польские дипломаты выразили готовность разобраться в ситуации, возникшей в связи с публикацией календаря Религиозного Объединения мусульман Польши, в котором крымские мечети значатся как "российские".

Посольство Украины в Польше направило ноту МИД РП с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации, сложившейся вокруг надписи "Российская Федерация" рядом с крымскими мечетями в календаре на 2021 год Религиозного Объединения мусульман Польши. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря все-таки не появилась запись о территориальной принадлежности Украине.

Как сообщил украинский дипломат, посольство Украины сначала обратилось с письмом к Религиозному Объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации этого календаря. С письмом похожего содержания в эту организацию обратился также член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Объединение мусульман Польши сделало заявление с извинениями за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря, отметил Дещица

"Но эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована", - подчеркнул Дещица.

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Поэтому украинское дипучреждение в Польше направило второе письмо религиозному объединению мусульман Польши. В нем содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украины.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши однозначна: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма", - отметил Дещица.

Он добавил: учитывая то, что Религиозное Объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством, то МИД РП выразило готовность присоединиться к выяснению этой ситуации.

"В разговоре польские дипломаты подтвердили однозначную позицию о непризнании оккупации и аннексии Крыма, поддержку территориальной целостности Украины и готовность разобраться в ситуации, возникшей в связи с публикацией календаря", - констатировал Дещица.

По состоянию на утро 4 декабря, интернет-страница с календарем удалена с официального сайта Объединения мусульман Польши.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Польше выпустили календарь с "российским" Крымом. После возмущения украинской стороны в Религиозном Объединении мусульман Польши подписи "Российская Федерация" назвали "редакционной ошибкой".

Автор: Ірина Дашківська
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МИД Польши направлена нота из-за календаря с "российским" Крымом, - Дещица - Цензор.НЕТ 7819
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04.12.2020 09:56 Ответить
Если не реагировать на имперские и антиукраинские выпендроны поляков, то на следующем календаре Львов войдёт в состав Польши...!!
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04.12.2020 10:05 Ответить
хай входит если щитает нужным епта!
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04.12.2020 10:07 Ответить
Ну так.... за что боролись, на то и напоролись МЗС Польщі направлено ​​ноту через календар з "російським" Кримом, - Дещиця - Цензор.НЕТ 6658
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04.12.2020 10:11 Ответить
это вам платят **** такую зарплату шобы календари да карты смотреть ******!
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04.12.2020 10:06 Ответить
беня . піші на евріті.. нам мненіе твоіх земляків до дупи як і твое..лапоть еврейский
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04.12.2020 10:14 Ответить
И лампа не горит, и врут календари (с)
МЗС Польщі направлено ​​ноту через календар з "російським" Кримом, - Дещиця - Цензор.НЕТ 4413
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04.12.2020 10:14 Ответить
Это бизнес, ребята. За эти карты, календари и прочую хрень о рузьком Крыме уплачены приличные деньги. Ваши ноты всем до ноты.
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04.12.2020 11:56 Ответить
 
 