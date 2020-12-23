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G7 (799) реформы (3946)

Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ

Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили важность сохранения пути реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран G7 обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность сохранения пути реформ в Украине. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в новом году!" - сообщили послы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года

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Топ комментарии
+3
Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
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23.12.2020 12:16
+2
Послов нужно уже посылать.
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23.12.2020 12:13
+1
Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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23.12.2020 12:51
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Послов нужно уже посылать.
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23.12.2020 12:13 Ответить
Или выставить условие: будет вакцина - будут встречи!
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23.12.2020 12:26 Ответить
Це ти серьозно?
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23.12.2020 12:55 Ответить
Тобі подобається )(уйло і Бацька? не соромся, відстоюй свою позицію, ти ж муж, а не якесь там зелене чмо.
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23.12.2020 12:53 Ответить
Мне нравится моя супруга.
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23.12.2020 13:39 Ответить
Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
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23.12.2020 12:16 Ответить
"бандарлог"
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23.12.2020 13:00 Ответить
Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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23.12.2020 12:51 Ответить
Послы и сами понимают, что они не с теми людьми говорят в Украине.
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23.12.2020 13:58 Ответить
Кто против реформ, Украина?
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23.12.2020 14:17 Ответить
 
 