Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ
Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили важность сохранения пути реформ в Украине.
Об этом говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран G7 обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность сохранения пути реформ в Украине. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в новом году!" - сообщили послы.
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и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".