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Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

Посли країн "Великої сімки" в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили важливість збереження шляху реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні у Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посли країн G7 обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19 і важливість збереження шляху реформ в Україні. Ми сподіваємося на продовження співпраці в новому році!" - повідомили посли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн G7: Доступ до вакцини необхідний на початку 2021 року

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Топ коментарі
+3
Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
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23.12.2020 12:16
+2
Послов нужно уже посылать.
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23.12.2020 12:13
+1
Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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23.12.2020 12:51
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Послов нужно уже посылать.
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23.12.2020 12:13 Відповісти
Или выставить условие: будет вакцина - будут встречи!
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23.12.2020 12:26 Відповісти
Це ти серьозно?
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23.12.2020 12:55 Відповісти
Тобі подобається )(уйло і Бацька? не соромся, відстоюй свою позицію, ти ж муж, а не якесь там зелене чмо.
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23.12.2020 12:53 Відповісти
Мне нравится моя супруга.
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23.12.2020 13:39 Відповісти
Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
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23.12.2020 12:16 Відповісти
"бандарлог"
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23.12.2020 13:00 Відповісти
Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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23.12.2020 12:51 Відповісти
Послы и сами понимают, что они не с теми людьми говорят в Украине.
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23.12.2020 13:58 Відповісти
Кто против реформ, Украина?
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23.12.2020 14:17 Відповісти
 
 