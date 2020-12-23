Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

Посли країн "Великої сімки" в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили важливість збереження шляху реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні у Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посли країн G7 обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19 і важливість збереження шляху реформ в Україні. Ми сподіваємося на продовження співпраці в новому році!" - повідомили посли.

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