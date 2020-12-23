Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ
Посли країн "Великої сімки" в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили важливість збереження шляху реформ в Україні.
Про це йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні у Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посли країн G7 обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19 і важливість збереження шляху реформ в Україні. Ми сподіваємося на продовження співпраці в новому році!" - повідомили посли.
Топ коментарі
+3 алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар23.12.2020 12:16
+2 Стронг Рок
показати весь коментар23.12.2020 12:13
+1 Мамонов
показати весь коментар23.12.2020 12:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".