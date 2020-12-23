Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс. КАРТА
Днем 23 декабря в Киеве в связи со снегопадом возникли множественные пробки.
Об этом свидетельствуют данные карт Google, передает Цензор.НЕТ.
Так, на правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контрактовая площадь", улице Чорновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Театральная". Также пробки на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.
Кроме того пробки тянутся от Житомирского шосcе через проспект Победы и бульвар Тараса Шевченко к самому центру Киева.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что работает 71 бригада из ручной уборки — 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.
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Шо, Кличко опять мэр?