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Киев (24773) пробки (349) снегопад (787)

Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс. КАРТА

Днем 23 декабря в Киеве в связи со снегопадом возникли множественные пробки.

Об этом свидетельствуют данные карт Google, передает Цензор.НЕТ.

Так, на правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контрактовая площадь", улице Чорновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Театральная". Также пробки на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

Кроме того пробки тянутся от Житомирского шосcе через проспект Победы и бульвар Тараса Шевченко к самому центру Киева.

Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс 01

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В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что работает 71 бригада из ручной уборки — 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.
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Топ комментарии
+14
Зима подкралась не заметно, и очень неожиданно!
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23.12.2020 13:02
+10
При чем здесь снегопад? Не было бы транспорта, не было б и пробок. Пробки создаёт транспорт и без всякого снегопада. Мы не с тем боремся.
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23.12.2020 13:02
+7
Це не колапс ще, таке щороку... Колапс був весною 2013 при Жопові, коли місто на пару днів вимерло через сніжок і навіть хліб в магазини не завозили!!!
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23.12.2020 13:14
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уже навалило.... нет слов
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23.12.2020 12:55 Ответить
Зима подкралась не заметно, и очень неожиданно!
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23.12.2020 13:02 Ответить
и как то резко)... послезавтра все растает
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23.12.2020 14:58 Ответить
Радоваться надо.
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23.12.2020 13:00 Ответить
Завтра +5 та дощ...
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23.12.2020 13:36 Ответить
При чем здесь снегопад? Не было бы транспорта, не было б и пробок. Пробки создаёт транспорт и без всякого снегопада. Мы не с тем боремся.
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23.12.2020 13:02 Ответить
Пробки создают те кто часто ездит на работу. А на работу ездят те кто понабирал машин и квартир в кредит и теперь рвет жопу каждый день на трех работах чтобы долги отдавать банкам.
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23.12.2020 13:20 Ответить
Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс - Цензор.НЕТ 2997
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23.12.2020 14:00 Ответить
А если у меня нет кредитов , а на работу я тоже ежу , то мне как , пешком ходить ?
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23.12.2020 20:50 Ответить
Почему так жесток снег ?(с)
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23.12.2020 13:13 Ответить
Це не колапс ще, таке щороку... Колапс був весною 2013 при Жопові, коли місто на пару днів вимерло через сніжок і навіть хліб в магазини не завозили!!!
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23.12.2020 13:14 Ответить
Через той "сніжок" метро зупенилось, а тролейбуси на Протасі стояли в два ряди. До речі, кататись було не дуже, натуральний сніг погано ковзає.
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23.12.2020 13:24 Ответить
Ви ж поясніть читачам, що Жопов це ригівський мер Попов, який змився з Києва одразу, як почався найбільший за останні десятиріччя снігопад.
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23.12.2020 19:44 Ответить
Він змився ще до того - поїхав на футбол в Австрію))) І навіть не подумав вернутися, коли місто накрило снігом. В результаті, Львів очистили за півдня (при тому, що у Львові сніг був сильніший!), а в Київ тільки дні через 3 почав повертатися до життя!
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23.12.2020 20:17 Ответить
Кто виноват в пробках? наверное кличко... вместо того чтоб тучи разгонять, поехал трамбовать могилку гепы.
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23.12.2020 13:25 Ответить
може хотів переконатись, що точно сдох?
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24.12.2020 00:49 Ответить
Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс

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Шо, Кличко опять мэр?
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23.12.2020 13:45 Ответить
Какой нахер колапс?!
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23.12.2020 13:52 Ответить
3 см снігу - це вам не жарти!
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24.12.2020 00:50 Ответить
Виталику не до каких-то снегопадов в Киеве - он делом занимается, Гепу провожает в последний путь
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23.12.2020 14:17 Ответить
Вчера снега не было, а пробки были. Чудеса.
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23.12.2020 14:29 Ответить
Самое удивительное для многих наших сограждан, что решить вопрос пробок как таковых можно исключительно НЕПОПУЛЯРНЫМИ мерами, и никто из претендентов на кабинет мэра брать на себя такое не будет.
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23.12.2020 16:52 Ответить
Построить правильные развязки- это непопулярный метод?
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23.12.2020 18:17 Ответить
Для того, чтобы построить правильные развязки, надо полгорода сначала снести. Сколько было предложено красивых и нужных проектов развязки на Шулявке? А всё уперлось в то, что хозяин секондхэнда, что на Большевике, сказал "идите лесом со своими развязками". И все дружно пошли лесом. Так и везде будет. Мечтать о развязках не вредно, но построить их теперь можно только где-нибудь за городом, в чистом поле.
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23.12.2020 18:58 Ответить
Ага, вот ее и построили: https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU
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23.12.2020 23:24 Ответить
Что вкладывается в определение "правильные"? Как показывает практика в других крупных городах мира, это не только не решает, но порой и усугубляет проблему.
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23.12.2020 22:02 Ответить
Сначала прочиталось" снегопад вызвал транспортный коллапс как обычно "))
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23.12.2020 14:44 Ответить
Также как и загрязнение воздуха.
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23.12.2020 17:00 Ответить
Пробки в Киеве обычное дело. Просто куча зебилов на лысой и летней резине еще проблем добавляют.
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23.12.2020 15:08 Ответить
Ну ніколи такого не було і тут ЗНОВУ!!!
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23.12.2020 17:31 Ответить
Можно много денег списать на уборку снега и никто не проверит, всё равно завтра всё растает.
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23.12.2020 18:22 Ответить
Кличко Кернеса хоронит. Есть дел поважнее, чем обязанности мера.
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23.12.2020 18:56 Ответить
Да ладно , ну были пробки , но не так что бы аж совсем тендец. У нас то же самое каждую пятницу летом твориться , а тогда не снега , не гололеда , не даже дождя нет. Просто количество машин в городе превышает пропускную способность дорог и развязок , 80% которых построены еще при Сове и не кто особо не париться серьезно вкладываться в реконструкцию .При чем надо не так много и вложений , достаточно просто немного мозгов . Для примера из того , что я сталкиваюсь : Поворот с Новоконстантиновской на Электроков , разрешен в один ряд , а их там 4 , три из которых свободны всегда , вешаем еще одну стрелу и оооо чудо вечная пробка пропадает . Бажана выезд из Киева , стоит всегда , кроме ночи , продлеваем Ревуцкого мимо мусорозжигательного завода до очистных , аж 500 м дороги надо , которая есть в генплане Киева , и минимум 40:% трафика уйдет туда и тд и т п. И таких примеров с копеечными вложениями можно приводить сотни , НО кому это надо.
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23.12.2020 21:02 Ответить
на метро надо ездить в снег.
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24.12.2020 03:07 Ответить
 
 