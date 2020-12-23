Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс. КАРТА

Вдень 23 грудня в Києві через снігопад утворилися численні затори.

Про це свідчать дані карт Google, передає Цензор.НЕТ.

Так, на правому березі міста затори утворилися на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, біля станції метро "Контрактова площа", вулиці Чорновола, вулиці Січових Стрільців, вулиці Хрещатик, біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Театральна". Також затори на бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, Набережному та Наддніпрянському шосе.

Крім того вони тягнуться від Житомирського шосе через проспект Перемоги і бульвар Тараса Шевченка до самого центру Києва.

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У пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що працює 71 бригада з ручного прибирання - 480 працівників. На дорогах і тротуарах міста працює 371 одиниця техніки для прибирання снігу.