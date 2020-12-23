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Київ (19130) затори (100) снігопад (466)

Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс. КАРТА

Вдень 23 грудня в Києві через снігопад утворилися численні затори.

Про це свідчать дані карт Google, передає Цензор.НЕТ.

Так, на правому березі міста затори утворилися на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, біля станції метро "Контрактова площа", вулиці Чорновола, вулиці Січових Стрільців, вулиці Хрещатик, біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Театральна". Також затори на бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, Набережному та Наддніпрянському шосе.

Крім того вони тягнуться від Житомирського шосе через проспект Перемоги і бульвар Тараса Шевченка до самого центру Києва.

Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс 01

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У пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що працює 71 бригада з ручного прибирання - 480 працівників. На дорогах і тротуарах міста працює 371 одиниця техніки для прибирання снігу.

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Топ коментарі
+14
Зима подкралась не заметно, и очень неожиданно!
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23.12.2020 13:02
+10
При чем здесь снегопад? Не было бы транспорта, не было б и пробок. Пробки создаёт транспорт и без всякого снегопада. Мы не с тем боремся.
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23.12.2020 13:02
+7
Це не колапс ще, таке щороку... Колапс був весною 2013 при Жопові, коли місто на пару днів вимерло через сніжок і навіть хліб в магазини не завозили!!!
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23.12.2020 13:14
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уже навалило.... нет слов
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23.12.2020 12:55 Відповісти
Зима подкралась не заметно, и очень неожиданно!
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23.12.2020 13:02 Відповісти
и как то резко)... послезавтра все растает
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23.12.2020 14:58 Відповісти
Радоваться надо.
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23.12.2020 13:00 Відповісти
Завтра +5 та дощ...
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23.12.2020 13:36 Відповісти
При чем здесь снегопад? Не было бы транспорта, не было б и пробок. Пробки создаёт транспорт и без всякого снегопада. Мы не с тем боремся.
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23.12.2020 13:02 Відповісти
Пробки создают те кто часто ездит на работу. А на работу ездят те кто понабирал машин и квартир в кредит и теперь рвет жопу каждый день на трех работах чтобы долги отдавать банкам.
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23.12.2020 13:20 Відповісти
Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс - Цензор.НЕТ 2997
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23.12.2020 14:00 Відповісти
А если у меня нет кредитов , а на работу я тоже ежу , то мне как , пешком ходить ?
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23.12.2020 20:50 Відповісти
Почему так жесток снег ?(с)
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23.12.2020 13:13 Відповісти
Це не колапс ще, таке щороку... Колапс був весною 2013 при Жопові, коли місто на пару днів вимерло через сніжок і навіть хліб в магазини не завозили!!!
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23.12.2020 13:14 Відповісти
Через той "сніжок" метро зупенилось, а тролейбуси на Протасі стояли в два ряди. До речі, кататись було не дуже, натуральний сніг погано ковзає.
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23.12.2020 13:24 Відповісти
Ви ж поясніть читачам, що Жопов це ригівський мер Попов, який змився з Києва одразу, як почався найбільший за останні десятиріччя снігопад.
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23.12.2020 19:44 Відповісти
Він змився ще до того - поїхав на футбол в Австрію))) І навіть не подумав вернутися, коли місто накрило снігом. В результаті, Львів очистили за півдня (при тому, що у Львові сніг був сильніший!), а в Київ тільки дні через 3 почав повертатися до життя!
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23.12.2020 20:17 Відповісти
Кто виноват в пробках? наверное кличко... вместо того чтоб тучи разгонять, поехал трамбовать могилку гепы.
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23.12.2020 13:25 Відповісти
може хотів переконатись, що точно сдох?
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24.12.2020 00:49 Відповісти
Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс

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Шо, Кличко опять мэр?
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23.12.2020 13:45 Відповісти
Какой нахер колапс?!
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23.12.2020 13:52 Відповісти
3 см снігу - це вам не жарти!
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24.12.2020 00:50 Відповісти
Виталику не до каких-то снегопадов в Киеве - он делом занимается, Гепу провожает в последний путь
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23.12.2020 14:17 Відповісти
Вчера снега не было, а пробки были. Чудеса.
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23.12.2020 14:29 Відповісти
Самое удивительное для многих наших сограждан, что решить вопрос пробок как таковых можно исключительно НЕПОПУЛЯРНЫМИ мерами, и никто из претендентов на кабинет мэра брать на себя такое не будет.
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23.12.2020 16:52 Відповісти
Построить правильные развязки- это непопулярный метод?
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23.12.2020 18:17 Відповісти
Для того, чтобы построить правильные развязки, надо полгорода сначала снести. Сколько было предложено красивых и нужных проектов развязки на Шулявке? А всё уперлось в то, что хозяин секондхэнда, что на Большевике, сказал "идите лесом со своими развязками". И все дружно пошли лесом. Так и везде будет. Мечтать о развязках не вредно, но построить их теперь можно только где-нибудь за городом, в чистом поле.
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23.12.2020 18:58 Відповісти
Ага, вот ее и построили: https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU
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23.12.2020 23:24 Відповісти
Что вкладывается в определение "правильные"? Как показывает практика в других крупных городах мира, это не только не решает, но порой и усугубляет проблему.
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23.12.2020 22:02 Відповісти
Сначала прочиталось" снегопад вызвал транспортный коллапс как обычно "))
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23.12.2020 14:44 Відповісти
Также как и загрязнение воздуха.
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23.12.2020 17:00 Відповісти
Пробки в Киеве обычное дело. Просто куча зебилов на лысой и летней резине еще проблем добавляют.
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23.12.2020 15:08 Відповісти
Ну ніколи такого не було і тут ЗНОВУ!!!
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23.12.2020 17:31 Відповісти
Можно много денег списать на уборку снега и никто не проверит, всё равно завтра всё растает.
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23.12.2020 18:22 Відповісти
Кличко Кернеса хоронит. Есть дел поважнее, чем обязанности мера.
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23.12.2020 18:56 Відповісти
Да ладно , ну были пробки , но не так что бы аж совсем тендец. У нас то же самое каждую пятницу летом твориться , а тогда не снега , не гололеда , не даже дождя нет. Просто количество машин в городе превышает пропускную способность дорог и развязок , 80% которых построены еще при Сове и не кто особо не париться серьезно вкладываться в реконструкцию .При чем надо не так много и вложений , достаточно просто немного мозгов . Для примера из того , что я сталкиваюсь : Поворот с Новоконстантиновской на Электроков , разрешен в один ряд , а их там 4 , три из которых свободны всегда , вешаем еще одну стрелу и оооо чудо вечная пробка пропадает . Бажана выезд из Киева , стоит всегда , кроме ночи , продлеваем Ревуцкого мимо мусорозжигательного завода до очистных , аж 500 м дороги надо , которая есть в генплане Киева , и минимум 40:% трафика уйдет туда и тд и т п. И таких примеров с копеечными вложениями можно приводить сотни , НО кому это надо.
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23.12.2020 21:02 Відповісти
на метро надо ездить в снег.
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24.12.2020 03:07 Відповісти
 
 