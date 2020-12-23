Предсказать, будет ли COVID-19 у больного в тяжелой форме или нет, можно по общему анализу крови, - нидерландские ученые
Предсказать с высокой степенью точности, будет ли COVID-19 у больного иметь сложное течение или нет, можно по общему анализу крови (ОАК).
Об этом в журнале eLife пишет международная группа исследователей с центром в нидерландском Университете Неймегена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Авторы задались целью выяснить, можно ли предсказать по ОАК, заболеет госпитализированный серьезно и потребуется ли ему лечение в реанимации, – ведь COVID-19 сопровождается специфическими изменениями в кровяных тельцах, которые можно увидеть до ухудшения состояния пациента.
Были изучены данные 982 взрослых пациента в 11 больницах по всей Европе.
Предложенный метод позволяет определить, активированы ли иммунные клетки в крови. Оказалось, что именно эти активированные клетки больше присутствовали у пациентов с COVID-19 с будущим тяжелым течением, в том числе на ранней стадии.
Разработанный учеными алгоритм дал 93-процентную надежность в шестидневный прогностический период. "Это облегчит медикам оценку ожидаемой клинической картины", – считают они, добавляя, что ОАК обычно полностью автоматизирован, доступен и дешев.
Авторы призвали заинтересованных связаться с ними для уточнения методики, если к изложенному в журнале материалу остались вопросы.
Отметим, ОАК – врачебный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина, количество лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов (скорость их оседания и другие параметры), цветовой показатель, гематокрит и другие показатели крови. Для проведения анализа чаще всего используют автоматические анализаторы.
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Начнем с того, что у нас вообще врачами не принято назначать анализ крови при заболевании! ____ у нас какая медицина, такие и врачи. какие врачи, такая и медицина! в моей жизни еще ни один раз врач без напоминания и оглашения своих хронических заболеваний не поинтересовался можно ли мне назначать те или иные лекарства, а один раз даже "вспыхнул" :... - " ну чем то лечить надо!?" а у лекарства противопоказания были не совместимы с моей хронической болячкой, в конце даже было указано - " в некоторых случаях возможен летальный исход"! вот это лекарство... и как врач может качественно лечить (не будем касаться качества образования) если на одного пациента дано 15 минут?...