Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного РФ Крыма
На одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета опубликовали четыре видео с картой Украины без оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Ролики изготовила общественная организация "Батьки в дії" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать через эпизод с картой.
На 24 секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета, есть карта Украины без оккупированного Крыма. Отдел партнерства Львовского горсовета является партнером этого проекта, а производством всех видео занималась известная во Львове общественная организация "Батьки в дії".
Все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Батьки в дії". Председатель ОО "Батьки в дії", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что видео переделывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без оккупированного Крыма.
"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма. - Ред.). ... Извиняемся за такую опечатку. Крым - это Украина!" - сказала Гвоздович.
В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.
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О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
Что касается Гугла, то там еще те говнюки работают - по их заявлениям поисковик по умолчанию гугл.ком должен искать, с учетом твой страны, однако на практике первыми выдает ссылки на росийские рессурсы. Чтобы искал по Украине приходится переназначать поиск на гугл.ком.юа, но и этого мало! приходится еще и в параметрах поиска указывать "искать по Украине", но и после этого без расейских ссылок никак!!!
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.
Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
https://www.facebook.com/s.v.chumak/posts/2877894512492131 Сергій Чумак: У день прощання з Геннадієм Кернесом стало відомо про незвичайний вчинок НЕЗВИЧНОГО українця, який вирішив увічнити пам'ять про нього на своєму обличчі.
Так, мешканець Харкова Євген Івашко набив собі тату на лобі прямо на надбрівною дугою з написом "Кернес жив". Хлопець залив процес створення цього шедевра у свій Tik Tok.
А тим часом до місця прощання з великим вождем і вчителем вишикувалася черга як в мавзолей до Ілліча.