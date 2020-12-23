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Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного РФ Крыма

На одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета опубликовали четыре видео с картой Украины без оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Ролики изготовила общественная организация "Батьки в дії" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать через эпизод с картой.

На 24 секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета, есть карта Украины без оккупированного Крыма. Отдел партнерства Львовского горсовета является партнером этого проекта, а производством всех видео занималась известная во Львове общественная организация "Батьки в дії".

Все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Батьки в дії". Председатель ОО "Батьки в дії", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что видео переделывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без оккупированного Крыма.

"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма. - Ред.). ... Извиняемся за такую ​​опечатку. Крым - это Украина!" - сказала Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

Также читайте: Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного РФ Крыма 01

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Топ комментарии
+10
Да. Можно конечно не заметить некоторых вещей...Но вопрос другой: Где изначально взяли эту картинку с картой Украины?! Очевидно на расейском ресурсе!
О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
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23.12.2020 14:43
+9
Понабирали дибілів без шкарпеток в коротеньких штанцях, ось вони і чудять через брак розуму,а не спеціально, в голові ж лишень тік-токи і інсти всякі.
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23.12.2020 14:14
+9
Дебіли, бо:
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.

Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
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23.12.2020 14:17
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Садовый с потрохами Мертвечуку продался
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23.12.2020 14:09 Ответить
"Проект делали родители, пластуны"
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23.12.2020 14:14 Ответить
А куди дивилися "команда" "патріота" Садового? Руки не доходять? Зайняті збиранням "долі"?
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23.12.2020 14:29 Ответить
А может то после частых визитов бывшего СДПУшника и рыга?
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23.12.2020 14:28 Ответить
Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5158
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23.12.2020 14:36 Ответить
Підготовка думки про Україну..без Галичини. ...
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23.12.2020 17:08 Ответить
Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3601
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23.12.2020 14:10 Ответить
на то они и вуйки..
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23.12.2020 14:11 Ответить
малорос ти . прокацаплений, узкогаварящій
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23.12.2020 15:21 Ответить
Понабирали дибілів без шкарпеток в коротеньких штанцях, ось вони і чудять через брак розуму,а не спеціально, в голові ж лишень тік-токи і інсти всякі.
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23.12.2020 14:14 Ответить
Ну ще квартал-95 подивитися, так чисто поржать
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23.12.2020 14:26 Ответить
Всі такі речі не є випадковими.
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23.12.2020 14:15 Ответить
Да. Можно конечно не заметить некоторых вещей...Но вопрос другой: Где изначально взяли эту картинку с картой Украины?! Очевидно на расейском ресурсе!
О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
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23.12.2020 14:43 Ответить
чи хто дивився, що то за ресурс? не дивляться на джерело у гугл зображеннях. он на росії теж пару років було, що роздруковували і видавал школярам українські грамоти. куріца завдання отримала так і виконала. Вчителі інозмених мов досі не знают політику написання Київ латиницею Kyiv, списують як двієчники Kiew.
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23.12.2020 15:05 Ответить
Колись бачив рекламу: Компютери А--З. Аж пізніше зрозумів А--Я. Дипломьі Суборной
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23.12.2020 15:54 Ответить
Все равно не понимаю! Лично я, когда разрабатываю оформление/дизайн чего-то, то качаю наверное с десяток картинок, причем разных, потом выбираю лучший вариант. И так же поступает большинство дизайнеров И имея несколько картинок, полюбому бросилась бы в глаза наличие/отсутствие Крыма на одной из них.
Что касается Гугла, то там еще те говнюки работают - по их заявлениям поисковик по умолчанию гугл.ком должен искать, с учетом твой страны, однако на практике первыми выдает ссылки на росийские рессурсы. Чтобы искал по Украине приходится переназначать поиск на гугл.ком.юа, но и этого мало! приходится еще и в параметрах поиска указывать "искать по Украине", но и после этого без расейских ссылок никак!!!
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23.12.2020 16:11 Ответить
тому що ти профі, вже. а там могли дать комусь, я ж кажу -куріце, вона і нальопала.
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23.12.2020 17:19 Ответить
ти пишеш російською, тому тобі видає російський ресурс. що потім дає кацапам радість і аргумент для упрьоку "найбільштй пошук іде на узкам язьіке".
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23.12.2020 17:22 Ответить
Упс - фальцет/пердімонокль (с)))
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23.12.2020 14:16 Ответить
Дебіли, бо:
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.

Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
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23.12.2020 14:17 Ответить
Та даже если в крысмы крыысчане от жажды умирать будут пачками, то катсапы сиравно не вернут полуостров. Крым можно вернуть только силой...
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23.12.2020 14:18 Ответить
АК, в руцях тримав? Воїін!
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23.12.2020 14:57 Ответить
так, даже стриляв)))
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23.12.2020 15:01 Ответить
звичайна механічна помилка. сам 20 років працюю на тб і декілька разів лапав себе на тому шо хапнув з гугла для інфографіки карту без Криму
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23.12.2020 14:19 Ответить
Если слаб на зрение или мозг(или на то и другое),то пофиг сколько и где ты работаешь
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23.12.2020 14:27 Ответить
якраз через таких Альош тепер і маємо біду
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23.12.2020 14:36 Ответить
Естественно-не ты дебил,что скачал карту Украины без Крыма,а гипотетические Альоши-Саши-Сирьожи.А Юрка-молодец)А может беда все-таки потому,что такие Юрьки скачивают не то,что надо?
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23.12.2020 14:50 Ответить
Не потрібно шастати по кацапських сайтах. Все одно, що по мусорниках.
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23.12.2020 14:31 Ответить
(смеется)
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23.12.2020 14:22 Ответить
Таку карту можна взяти лише з кацапських пабліків. Отже таорці ролика як мінімум туди заходять. Як максимум - перепоширюють. "Нормальна" освіта для дітей. Садовий, якого підозрюють у використанні кацапських грошей, набрав собі в команду відповідних помічників.
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23.12.2020 14:27 Ответить
да и хрен с ним... чего хотели крымляти - то и получили...
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23.12.2020 14:32 Ответить
Львов впереди планеты всей.
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23.12.2020 14:34 Ответить
Ну не можливо так "випадково" знайти в тому ж інтернеті таку карту! Це треба було цілеспрямовано шукати. І навіть на їх тупість списувати не можна бо навіть школяр помітив би неспівпадіння з картою України.
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23.12.2020 14:47 Ответить
Беда в том, что таких ...здовичей у нас как собак нерезаных.
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23.12.2020 14:56 Ответить
Оправдания агонь вообще...
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23.12.2020 15:00 Ответить
Садивий має рутинну роботу по дерибану земель 22 населених пунктів які увійшли під юрисдикцію Львівської міської Ради.
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23.12.2020 15:09 Ответить
думаю, причина таки в олигофрении...
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23.12.2020 15:09 Ответить
Садовий має рутинну роботу по дерибану земель 22 населених пунктів які увійшли під юрисдикцію Львівської міської Ради.
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23.12.2020 15:15 Ответить
Привет пусть горе-адмиралу Тенюху передают и его однопартийцам которые с ним Крым лапотным подарили.
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23.12.2020 15:20 Ответить
Привіт Ваньку сміттєвозу. Якщо би напечатали серапи Харкова, чи Одеси, а то Львів. Дайте Вані пістолет, хай прийме рішення сам.
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23.12.2020 15:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26056183.html Дуже сумні новини з "другої столиці"
https://www.facebook.com/s.v.chumak/posts/2877894512492131 Сергій Чумак: У день прощання з Геннадієм Кернесом стало відомо про незвичайний вчинок НЕЗВИЧНОГО українця, який вирішив увічнити пам'ять про нього на своєму обличчі.

Так, мешканець Харкова Євген Івашко набив собі тату на лобі прямо на надбрівною дугою з написом "Кернес жив". Хлопець залив процес створення цього шедевра у свій Tik Tok.
Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9386

А тим часом до місця прощання з великим вождем і вчителем вишикувалася черга як в мавзолей до Ілліча.

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6722

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 975

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4295

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6209
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23.12.2020 15:45 Ответить
порохоботы визжат про садового, но помалкивают КТО имеет большинство в горсовете Львова! ВОВ ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ - "ДЕРЖИ ВОРА"!!!!!!!!!!
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23.12.2020 16:03 Ответить
От тобі й "Батьки в дії". Думаю, після такого зашквару вони повинні самолііквідуватись.
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23.12.2020 16:04 Ответить
СБУ дело уже завели на гор совет, за посягательство на териториальную целостность Украины, на другой канал в Ютуб завели...
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23.12.2020 18:00 Ответить
ШТРАФ 1000000 ГРИВЕН !!!
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23.12.2020 20:26 Ответить
Як можна таке пропустити, я без Криму можу і не впізнати Україну. Вони або не знають як виглядає карта України, тоді питання що вони взагалі роблять в такому проекті, або навмисно.
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23.12.2020 21:58 Ответить
 
 