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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Константинов (82) Крым (26005) водоснабжение (719) вода (918)

Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.

Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил марионетка Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Напомним, 22 декабря вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий. "Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

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Топ комментарии
+44


Ніхто вам воду, мрикці, давати не збирається.
То квартальні зелепухи періодично квакають ...
Вони-то і хочуть, але хто ж їм дозволить ?
Так що, уповайте на ваше х**ло.

Давно останню хресну ходу робили ? Поклони ж тільки бить не забувайте. Скрепно так, з усієї сили - геп.
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23.12.2020 02:19
+36
Путину вы нахер не нужны.
У него сейчас задача, как Байдену противостоять.
Так, что "пейте мочу". (с)
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23.12.2020 02:13
+33
Так ...цистернвми .
...
.Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 8624юю
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23.12.2020 04:25
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Так понимаю, что бубасик уже снял трусы и бегает-предлагает?
Воду там и прочие услуги...
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23.12.2020 08:33 Ответить
Не понял. Зачем вода с Украины. Темнейший сказал что воды овермного в Крыму.
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23.12.2020 08:37 Ответить
Ну от і добре, для України проблема відпала сама собою.
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23.12.2020 08:46 Ответить
Можно подумать, что если бы оккупанты технически были бы готовы принимать днепровскую воду, тогда Украина сразу начнет подавать воду в оккупированный Крым. Украина будет подавать воду только после деоккупации Крыма. Поэтому, зря стараетесь. Вопросами снабжения оккупированного Крыма занимается страна оккупант - Россия. Все вопросы к Путину и ему докладывайте, что вы технически готовы или не готовы.
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23.12.2020 09:13 Ответить
Можу відправити поштою Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 3258
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23.12.2020 09:18 Ответить
Значить, вже добазарились...
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23.12.2020 09:36 Ответить
Всем мацкалям в крыму жабры нужно пришить и выпустить в море... там воды на всех кацапов хватит...
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23.12.2020 09:40 Ответить
Можна не пришивати жабри, а просто випустити в море- хай нап"ються.
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23.12.2020 10:06 Ответить
От і добре, що вам вода не потрібна. Тільки мені здається, що бреше це рашистське падло, присипляє нашу пильність.
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23.12.2020 10:05 Ответить
Оно и понятно. Константинов с Аксеновым с решения водной проблемы такой профит имеют, что запуск крымского канала для них полная финансовая катастрофа будет.
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23.12.2020 10:05 Ответить
ДОБРА ПОРАДА.
КРИМЧАНАМ....
як зекономити воду(ліміту 50 л .технічної води СПР,АВЖНЬОМУ мужчині для миття в місяць цілковито вистачає)- сьогодні особисто перевіряв)для миття голови з подвійною "намилкою" вистачило 1,5 л і навіть ще на малу каву залишилось !!

Ну а для пиття -є бутильована.... кримчанам "з їх зросійськими зарплатами" -чого переживати !?
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23.12.2020 10:13 Ответить
Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України - Цензор.НЕТ 8505
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23.12.2020 10:23 Ответить
Басня "Крым и виноград".
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23.12.2020 10:25 Ответить
И опять зеленые с кацапней тему воды поднимают,все никак не успокоятся,хозяева с мордора напирают наверное.
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23.12.2020 10:26 Ответить
Ну, химия не химия, но бендеровцы нассут изрядно....
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23.12.2020 11:09 Ответить
Ссут падлы и правильно делают 😡😡😡
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23.12.2020 11:43 Ответить
Баба з возу кобилі легше
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23.12.2020 12:36 Ответить
А шо Україна збирається давати в Крим воду? Хоча при цій владі можливе все
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23.12.2020 13:13 Ответить
То вони або ціну так збивают, або ведуть пропаганду для супротивника , виношуючи неочікувану атаку на Каховку.Вірить не можна ні в якому разі, коли щось кажуть- завжди брешуть і ножа гострять
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23.12.2020 14:01 Ответить
Бєндєравцы должны приехать и подготовить.
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23.12.2020 14:07 Ответить
що ти прибіднюєшся, приймаєш в усі отвори без змазки останні 6 років.
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23.12.2020 15:58 Ответить
Это колоссальные средства", - сообщил Константинов. Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Источник: https://censor.net/ru/n3238558

ЗАПАМ ЯТАЙТЕ ЦІ СЛОВА
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27.12.2020 15:52 Ответить
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