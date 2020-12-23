Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины
Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.
Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.
Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил марионетка Кремля.
Напомним, 22 декабря вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий. "Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.
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Воду там и прочие услуги...
КРИМЧАНАМ....
як зекономити воду(ліміту 50 л .технічної води СПР,АВЖНЬОМУ мужчині для миття в місяць цілковито вистачає)- сьогодні особисто перевіряв)для миття голови з подвійною "намилкою" вистачило 1,5 л і навіть ще на малу каву залишилось !!
Ну а для пиття -є бутильована.... кримчанам "з їх зросійськими зарплатами" -чого переживати !?
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