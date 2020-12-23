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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Константінов (28) Крим (14083) водопостачання (824) вода (1168)

Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Кримський півострів технічно не готовий до можливого прийому води через Північно-Кримський канал з України.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю голова "Державної ради Республіки Крим" Володимир Константинов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Якщо навіть припустити, що це (подача води з території України. - Ред.) можливо, то ми не готові. Потрібно будувати знову нові водогони, нові станції прийому. Це колосальні кошти", - повідомив Константинов.

Він вважає, що підконтрольна Росії "регіональна влада" за підтримки федеральної впорається з проблемами водопостачання. "Ніяка вода з України нам не потрібна. Це для нас вкрай небезпечно. Якусь хімію туди додадуть, яка через два-три роки дає ефект. У нас є свій план, він непростий, президент Росії приділяє увагу вирішенню проблем з водою в Криму, знає в деталях усі проблеми. Тож усе буде вирішено", - зазначив маріонетка Кремля.

Також читайте: Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов

Нагадаємо, 22 грудня віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду в цистернах під контролем гуманітарних місій. "Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віцепрем'єр.

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Топ коментарі
+44


Ніхто вам воду, мрикці, давати не збирається.
То квартальні зелепухи періодично квакають ...
Вони-то і хочуть, але хто ж їм дозволить ?
Так що, уповайте на ваше х**ло.

Давно останню хресну ходу робили ? Поклони ж тільки бить не забувайте. Скрепно так, з усієї сили - геп.
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23.12.2020 02:19
+36
Путину вы нахер не нужны.
У него сейчас задача, как Байдену противостоять.
Так, что "пейте мочу". (с)
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23.12.2020 02:13
+33
Так ...цистернвми .
...
.Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 8624юю
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23.12.2020 04:25
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Так понимаю, что бубасик уже снял трусы и бегает-предлагает?
Воду там и прочие услуги...
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23.12.2020 08:33 Відповісти
Не понял. Зачем вода с Украины. Темнейший сказал что воды овермного в Крыму.
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23.12.2020 08:37 Відповісти
Ну от і добре, для України проблема відпала сама собою.
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23.12.2020 08:46 Відповісти
Можно подумать, что если бы оккупанты технически были бы готовы принимать днепровскую воду, тогда Украина сразу начнет подавать воду в оккупированный Крым. Украина будет подавать воду только после деоккупации Крыма. Поэтому, зря стараетесь. Вопросами снабжения оккупированного Крыма занимается страна оккупант - Россия. Все вопросы к Путину и ему докладывайте, что вы технически готовы или не готовы.
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23.12.2020 09:13 Відповісти
Можу відправити поштою Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 3258
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23.12.2020 09:18 Відповісти
Значить, вже добазарились...
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23.12.2020 09:36 Відповісти
Всем мацкалям в крыму жабры нужно пришить и выпустить в море... там воды на всех кацапов хватит...
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23.12.2020 09:40 Відповісти
Можна не пришивати жабри, а просто випустити в море- хай нап"ються.
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23.12.2020 10:06 Відповісти
От і добре, що вам вода не потрібна. Тільки мені здається, що бреше це рашистське падло, присипляє нашу пильність.
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23.12.2020 10:05 Відповісти
Оно и понятно. Константинов с Аксеновым с решения водной проблемы такой профит имеют, что запуск крымского канала для них полная финансовая катастрофа будет.
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23.12.2020 10:05 Відповісти
ДОБРА ПОРАДА.
КРИМЧАНАМ....
як зекономити воду(ліміту 50 л .технічної води СПР,АВЖНЬОМУ мужчині для миття в місяць цілковито вистачає)- сьогодні особисто перевіряв)для миття голови з подвійною "намилкою" вистачило 1,5 л і навіть ще на малу каву залишилось !!

Ну а для пиття -є бутильована.... кримчанам "з їх зросійськими зарплатами" -чого переживати !?
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23.12.2020 10:13 Відповісти
Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України - Цензор.НЕТ 8505
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23.12.2020 10:23 Відповісти
Басня "Крым и виноград".
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23.12.2020 10:25 Відповісти
И опять зеленые с кацапней тему воды поднимают,все никак не успокоятся,хозяева с мордора напирают наверное.
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23.12.2020 10:26 Відповісти
Ну, химия не химия, но бендеровцы нассут изрядно....
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23.12.2020 11:09 Відповісти
Ссут падлы и правильно делают 😡😡😡
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23.12.2020 11:43 Відповісти
Баба з возу кобилі легше
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23.12.2020 12:36 Відповісти
А шо Україна збирається давати в Крим воду? Хоча при цій владі можливе все
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23.12.2020 13:13 Відповісти
То вони або ціну так збивают, або ведуть пропаганду для супротивника , виношуючи неочікувану атаку на Каховку.Вірить не можна ні в якому разі, коли щось кажуть- завжди брешуть і ножа гострять
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Бєндєравцы должны приехать и подготовить.
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23.12.2020 14:07 Відповісти
що ти прибіднюєшся, приймаєш в усі отвори без змазки останні 6 років.
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23.12.2020 15:58 Відповісти
Это колоссальные средства", - сообщил Константинов. Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Источник: https://censor.net/ru/n3238558

ЗАПАМ ЯТАЙТЕ ЦІ СЛОВА
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27.12.2020 15:52 Відповісти
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