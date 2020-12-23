Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України
Кримський півострів технічно не готовий до можливого прийому води через Північно-Кримський канал з України.
Про це повідомив підконтрольний Кремлю голова "Державної ради Республіки Крим" Володимир Константинов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Якщо навіть припустити, що це (подача води з території України. - Ред.) можливо, то ми не готові. Потрібно будувати знову нові водогони, нові станції прийому. Це колосальні кошти", - повідомив Константинов.
Він вважає, що підконтрольна Росії "регіональна влада" за підтримки федеральної впорається з проблемами водопостачання. "Ніяка вода з України нам не потрібна. Це для нас вкрай небезпечно. Якусь хімію туди додадуть, яка через два-три роки дає ефект. У нас є свій план, він непростий, президент Росії приділяє увагу вирішенню проблем з водою в Криму, знає в деталях усі проблеми. Тож усе буде вирішено", - зазначив маріонетка Кремля.
Нагадаємо, 22 грудня віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду в цистернах під контролем гуманітарних місій. "Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віцепрем'єр.
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Воду там и прочие услуги...
КРИМЧАНАМ....
як зекономити воду(ліміту 50 л .технічної води СПР,АВЖНЬОМУ мужчині для миття в місяць цілковито вистачає)- сьогодні особисто перевіряв)для миття голови з подвійною "намилкою" вистачило 1,5 л і навіть ще на малу каву залишилось !!
Ну а для пиття -є бутильована.... кримчанам "з їх зросійськими зарплатами" -чого переживати !?
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