Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму

На одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради опублікували чотири відео з картою України без окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Ролики виготовила громадська організація "Батьки в дії" як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові. Відео опублікували у вівторок, 22 грудня, але вже наступного ранку їх видалили, пообіцявши переробити через епізод із картою.

На 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація "Батьки в дії".

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Всі відео видалили і з каналу міськради, і з каналу "Батьки в дії". Голова ГО "Батьки в дії", ексдепутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила, що відео переробляють, оскільки спочатку не звернули уваги на карту без окупованого Криму.

"Проєкт робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]. ... Перепрошуємо за таку опечатку. Крим – це Україна!" - сказала Гвоздович.

У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки всі відео знову опублікують.