Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму
На одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради опублікували чотири відео з картою України без окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Ролики виготовила громадська організація "Батьки в дії" як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові. Відео опублікували у вівторок, 22 грудня, але вже наступного ранку їх видалили, пообіцявши переробити через епізод із картою.
На 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація "Батьки в дії".
Всі відео видалили і з каналу міськради, і з каналу "Батьки в дії". Голова ГО "Батьки в дії", ексдепутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила, що відео переробляють, оскільки спочатку не звернули уваги на карту без окупованого Криму.
"Проєкт робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]. ... Перепрошуємо за таку опечатку. Крим – це Україна!" - сказала Гвоздович.
У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки всі відео знову опублікують.
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О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
Что касается Гугла, то там еще те говнюки работают - по их заявлениям поисковик по умолчанию гугл.ком должен искать, с учетом твой страны, однако на практике первыми выдает ссылки на росийские рессурсы. Чтобы искал по Украине приходится переназначать поиск на гугл.ком.юа, но и этого мало! приходится еще и в параметрах поиска указывать "искать по Украине", но и после этого без расейских ссылок никак!!!
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.
Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
https://www.facebook.com/s.v.chumak/posts/2877894512492131 Сергій Чумак: У день прощання з Геннадієм Кернесом стало відомо про незвичайний вчинок НЕЗВИЧНОГО українця, який вирішив увічнити пам'ять про нього на своєму обличчі.
Так, мешканець Харкова Євген Івашко набив собі тату на лобі прямо на надбрівною дугою з написом "Кернес жив". Хлопець залив процес створення цього шедевра у свій Tik Tok.
А тим часом до місця прощання з великим вождем і вчителем вишикувалася черга як в мавзолей до Ілліча.