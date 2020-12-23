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Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму

На одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради опублікували чотири відео з картою України без окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Ролики виготовила громадська організація "Батьки в дії" як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові. Відео опублікували у вівторок, 22 грудня, але вже наступного ранку їх видалили, пообіцявши переробити через епізод із картою.

На 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація "Батьки в дії".

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Всі відео видалили і з каналу міськради, і з каналу "Батьки в дії". Голова ГО "Батьки в дії", ексдепутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила, що відео переробляють, оскільки спочатку не звернули уваги на карту без окупованого Криму.

"Проєкт робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]. ... Перепрошуємо за таку опечатку. Крим – це Україна!" - сказала Гвоздович.

У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки всі відео знову опублікують.

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму 01

Автор: 

YouTube (235) міськрада (478) Крим (14168) Львів (3073)


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Топ коментарі
+10
Да. Можно конечно не заметить некоторых вещей...Но вопрос другой: Где изначально взяли эту картинку с картой Украины?! Очевидно на расейском ресурсе!
О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
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23.12.2020 14:43
+9
Понабирали дибілів без шкарпеток в коротеньких штанцях, ось вони і чудять через брак розуму,а не спеціально, в голові ж лишень тік-токи і інсти всякі.
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23.12.2020 14:14
+9
Дебіли, бо:
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.

Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
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23.12.2020 14:17
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Садовый с потрохами Мертвечуку продался
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23.12.2020 14:09 Відповісти
"Проект делали родители, пластуны"
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23.12.2020 14:14 Відповісти
А куди дивилися "команда" "патріота" Садового? Руки не доходять? Зайняті збиранням "долі"?
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23.12.2020 14:29 Відповісти
А может то после частых визитов бывшего СДПУшника и рыга?
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5158
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23.12.2020 14:36 Відповісти
Підготовка думки про Україну..без Галичини. ...
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23.12.2020 17:08 Відповісти
Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3601
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23.12.2020 14:10 Відповісти
на то они и вуйки..
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23.12.2020 14:11 Відповісти
малорос ти . прокацаплений, узкогаварящій
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23.12.2020 15:21 Відповісти
Понабирали дибілів без шкарпеток в коротеньких штанцях, ось вони і чудять через брак розуму,а не спеціально, в голові ж лишень тік-токи і інсти всякі.
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23.12.2020 14:14 Відповісти
Ну ще квартал-95 подивитися, так чисто поржать
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23.12.2020 14:26 Відповісти
Всі такі речі не є випадковими.
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23.12.2020 14:15 Відповісти
Да. Можно конечно не заметить некоторых вещей...Но вопрос другой: Где изначально взяли эту картинку с картой Украины?! Очевидно на расейском ресурсе!
О чем вообще, эти люди думали, когда заходили туда в поисках карты Украины?!
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23.12.2020 14:43 Відповісти
чи хто дивився, що то за ресурс? не дивляться на джерело у гугл зображеннях. он на росії теж пару років було, що роздруковували і видавал школярам українські грамоти. куріца завдання отримала так і виконала. Вчителі інозмених мов досі не знают політику написання Київ латиницею Kyiv, списують як двієчники Kiew.
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23.12.2020 15:05 Відповісти
Колись бачив рекламу: Компютери А--З. Аж пізніше зрозумів А--Я. Дипломьі Суборной
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23.12.2020 15:54 Відповісти
Все равно не понимаю! Лично я, когда разрабатываю оформление/дизайн чего-то, то качаю наверное с десяток картинок, причем разных, потом выбираю лучший вариант. И так же поступает большинство дизайнеров И имея несколько картинок, полюбому бросилась бы в глаза наличие/отсутствие Крыма на одной из них.
Что касается Гугла, то там еще те говнюки работают - по их заявлениям поисковик по умолчанию гугл.ком должен искать, с учетом твой страны, однако на практике первыми выдает ссылки на росийские рессурсы. Чтобы искал по Украине приходится переназначать поиск на гугл.ком.юа, но и этого мало! приходится еще и в параметрах поиска указывать "искать по Украине", но и после этого без расейских ссылок никак!!!
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23.12.2020 16:11 Відповісти
тому що ти профі, вже. а там могли дать комусь, я ж кажу -куріце, вона і нальопала.
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23.12.2020 17:19 Відповісти
ти пишеш російською, тому тобі видає російський ресурс. що потім дає кацапам радість і аргумент для упрьоку "найбільштй пошук іде на узкам язьіке".
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23.12.2020 17:22 Відповісти
Упс - фальцет/пердімонокль (с)))
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23.12.2020 14:16 Відповісти
Дебіли, бо:
1) Шаряться по кацапських сайтах.
2) Навіть не знають, як виглядає карта України.

Будь-хто з IQ вище 80 відразу побачив би, що карта не така...
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23.12.2020 14:17 Відповісти
Та даже если в крысмы крыысчане от жажды умирать будут пачками, то катсапы сиравно не вернут полуостров. Крым можно вернуть только силой...
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23.12.2020 14:18 Відповісти
АК, в руцях тримав? Воїін!
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23.12.2020 14:57 Відповісти
так, даже стриляв)))
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23.12.2020 15:01 Відповісти
звичайна механічна помилка. сам 20 років працюю на тб і декілька разів лапав себе на тому шо хапнув з гугла для інфографіки карту без Криму
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23.12.2020 14:19 Відповісти
Если слаб на зрение или мозг(или на то и другое),то пофиг сколько и где ты работаешь
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23.12.2020 14:27 Відповісти
якраз через таких Альош тепер і маємо біду
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23.12.2020 14:36 Відповісти
Естественно-не ты дебил,что скачал карту Украины без Крыма,а гипотетические Альоши-Саши-Сирьожи.А Юрка-молодец)А может беда все-таки потому,что такие Юрьки скачивают не то,что надо?
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23.12.2020 14:50 Відповісти
Не потрібно шастати по кацапських сайтах. Все одно, що по мусорниках.
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23.12.2020 14:31 Відповісти
(смеется)
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23.12.2020 14:22 Відповісти
Таку карту можна взяти лише з кацапських пабліків. Отже таорці ролика як мінімум туди заходять. Як максимум - перепоширюють. "Нормальна" освіта для дітей. Садовий, якого підозрюють у використанні кацапських грошей, набрав собі в команду відповідних помічників.
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23.12.2020 14:27 Відповісти
да и хрен с ним... чего хотели крымляти - то и получили...
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23.12.2020 14:32 Відповісти
Львов впереди планеты всей.
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23.12.2020 14:34 Відповісти
Ну не можливо так "випадково" знайти в тому ж інтернеті таку карту! Це треба було цілеспрямовано шукати. І навіть на їх тупість списувати не можна бо навіть школяр помітив би неспівпадіння з картою України.
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23.12.2020 14:47 Відповісти
Беда в том, что таких ...здовичей у нас как собак нерезаных.
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23.12.2020 14:56 Відповісти
Оправдания агонь вообще...
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23.12.2020 15:00 Відповісти
Садивий має рутинну роботу по дерибану земель 22 населених пунктів які увійшли під юрисдикцію Львівської міської Ради.
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23.12.2020 15:09 Відповісти
думаю, причина таки в олигофрении...
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23.12.2020 15:09 Відповісти
Садовий має рутинну роботу по дерибану земель 22 населених пунктів які увійшли під юрисдикцію Львівської міської Ради.
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23.12.2020 15:15 Відповісти
Привет пусть горе-адмиралу Тенюху передают и его однопартийцам которые с ним Крым лапотным подарили.
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23.12.2020 15:20 Відповісти
Привіт Ваньку сміттєвозу. Якщо би напечатали серапи Харкова, чи Одеси, а то Львів. Дайте Вані пістолет, хай прийме рішення сам.
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23.12.2020 15:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26056183.html Дуже сумні новини з "другої столиці"
https://www.facebook.com/s.v.chumak/posts/2877894512492131 Сергій Чумак: У день прощання з Геннадієм Кернесом стало відомо про незвичайний вчинок НЕЗВИЧНОГО українця, який вирішив увічнити пам'ять про нього на своєму обличчі.

Так, мешканець Харкова Євген Івашко набив собі тату на лобі прямо на надбрівною дугою з написом "Кернес жив". Хлопець залив процес створення цього шедевра у свій Tik Tok.
Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9386

А тим часом до місця прощання з великим вождем і вчителем вишикувалася черга як в мавзолей до Ілліча.

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6722

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 975

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4295

Відділ Львівської міськради опублікував на YouTube карту України без окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6209
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23.12.2020 15:45 Відповісти
порохоботы визжат про садового, но помалкивают КТО имеет большинство в горсовете Львова! ВОВ ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ - "ДЕРЖИ ВОРА"!!!!!!!!!!
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23.12.2020 16:03 Відповісти
От тобі й "Батьки в дії". Думаю, після такого зашквару вони повинні самолііквідуватись.
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23.12.2020 16:04 Відповісти
СБУ дело уже завели на гор совет, за посягательство на териториальную целостность Украины, на другой канал в Ютуб завели...
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23.12.2020 18:00 Відповісти
ШТРАФ 1000000 ГРИВЕН !!!
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23.12.2020 20:26 Відповісти
Як можна таке пропустити, я без Криму можу і не впізнати Україну. Вони або не знають як виглядає карта України, тоді питання що вони взагалі роблять в такому проекті, або навмисно.
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23.12.2020 21:58 Відповісти
 
 