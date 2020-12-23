Кабмин предлагает Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, которым вводятся штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение обязательной самоизоляции.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект акта также предлагает внести изменения в Кодекс административных правонарушений с целью реализации полномочий исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов относительно рассмотрения таких правонарушений, реализации полномочий Нацполиции, органов государственной санэпидемслужбы относительно составления протоколов и рассмотрения таких правонарушений, а также реализации полномочий Госпогранслужбы относительно рассмотрения дел по правонарушениям в случае их выявления в пунктах пропуска через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.

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