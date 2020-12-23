Кабмин предлагает Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, которым вводятся штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение обязательной самоизоляции.
Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Проект акта также предлагает внести изменения в Кодекс административных правонарушений с целью реализации полномочий исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов относительно рассмотрения таких правонарушений, реализации полномочий Нацполиции, органов государственной санэпидемслужбы относительно составления протоколов и рассмотрения таких правонарушений, а также реализации полномочий Госпогранслужбы относительно рассмотрения дел по правонарушениям в случае их выявления в пунктах пропуска через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Из знаменитостей самый крупный штраф пришлось заплатить в Германии полузащитнику команды "Шальке" Амину Ариту. 22-летнему футболисту надоело сидеть дома, и он договорился с друзьями покурить кальян. Хозяин кальянной в городе Эссене специально для них открыл ее ночью, что, кстати, было запрещено даже до принятия правил карантинной изоляции. В полвторого ночи нагрянула полиция. В кальян-баре были десять человек гостей плюс персонал.
Арит заплатил штраф за всех, - да еще за то, что кальянная вообще была открыта. В сумме это составило, как сообщается, около 70 тысяч евро. Кроме того, руководство "Шальке", возмущенное столь безответственным поведением своего футболиста, оштрафовало его на 30 тысяч евро, которые он заплатил в специальный фонд, созданный командой для помощи болельщикам, попавшим в трудное положение.
Потрібно таких вираховувати заранше і саджати в тюрми - щоб вони не заважали людям будувати світле майбутнє.
Ти тут разом з іншим зебидлом шукаєте як Гулаг відновити.
У вас виходить. Наступний буде Рабінович з Медведчуком.
У Китаї за подібне-тюрма...
В Уголовном кодексе Китая предусмотрено суровое наказание для тех, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных лекарств, умышленном заражении других люей, а также причинении тяжкого вреда медикам
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200215/13227829/Na-konkretnye-predpriyatiya-ne-povilyaet-no-mimo-Latvii-ne-proydet-vrach-o-koronaviruse.html
© REUTERS
Предусматривается даже смертная казнь для людей, которые нарушат хоть один из этих пунктов, говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт".
Мы к полицейскому государству стремимся или к стране, где веками боролись жить свободно?
Для штрафов должна быть принудительная.
коронобесия. Но зато выявила всех лжецов и продажных политшаманов.