РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8936 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 349 36

Кабмин предлагает Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин предлагает Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, которым вводятся штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение обязательной самоизоляции.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект акта также предлагает внести изменения в Кодекс административных правонарушений с целью реализации полномочий исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов относительно рассмотрения таких правонарушений, реализации полномочий Нацполиции, органов государственной санэпидемслужбы относительно составления протоколов и рассмотрения таких правонарушений, а также реализации полномочий Госпогранслужбы относительно рассмотрения дел по правонарушениям в случае их выявления в пунктах пропуска через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство получило более 300 тыс. заявок на карантинные 8 тыс. грн, обращаться можно до 31 декабря, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Начинайте со вчерашних зрителей концерта 95 квартала
показать весь комментарий
23.12.2020 15:32
+6
7 років розстрілу,тричі на добу !!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 15:36
+5
А ЭТИМ лишь повод бабла срубить...!
показать весь комментарий
23.12.2020 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЭТИМ лишь повод бабла срубить...!
показать весь комментарий
23.12.2020 15:29 Ответить
За порушення самоізоляції треба вводити карну відповідальність бо не можна за такий злочин карати так само як за брехню в декларації.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:30 Ответить
7 років розстрілу,тричі на добу !!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 15:36 Ответить
Сколько стоит покурить кальян
Из знаменитостей самый крупный штраф пришлось заплатить в Германии полузащитнику команды "Шальке" Амину Ариту. 22-летнему футболисту надоело сидеть дома, и он договорился с друзьями покурить кальян. Хозяин кальянной в городе Эссене специально для них открыл ее ночью, что, кстати, было запрещено даже до принятия правил карантинной изоляции. В полвторого ночи нагрянула полиция. В кальян-баре были десять человек гостей плюс персонал.
Арит заплатил штраф за всех, - да еще за то, что кальянная вообще была открыта. В сумме это составило, как сообщается, около 70 тысяч евро. Кроме того, руководство "Шальке", возмущенное столь безответственным поведением своего футболиста, оштрафовало его на 30 тысяч евро, которые он заплатил в специальный фонд, созданный командой для помощи болельщикам, попавшим в трудное положение.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/31269https://censor.net/ru/user/31269 Durbecal, вот скажи мне пожалуйста, ночью коронавирус более агрессивен? Или зачем комендантский час?
показать весь комментарий
23.12.2020 15:45 Ответить
вночі важче контролювати соціальн дистанцію
показать весь комментарий
23.12.2020 15:47 Ответить
тепер зрозуміло.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:53 Ответить
Та і ультрафіолету для знешкодження вірусу дещо менше...
показать весь комментарий
23.12.2020 15:58 Ответить
Я вважаю що за заклики саджати людей по тюрмах потрібно карати!
Потрібно таких вираховувати заранше і саджати в тюрми - щоб вони не заважали людям будувати світле майбутнє.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:42 Ответить
Ту у вас у штатах вже всіх пересаджали, чи ти з мордора?:
показать весь комментарий
23.12.2020 15:45 Ответить
а ти не сунь свій п'ятак до Штатів.
Ти тут разом з іншим зебидлом шукаєте як Гулаг відновити.
У вас виходить. Наступний буде Рабінович з Медведчуком.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:49 Ответить
Ти свинориле залізло на український сайт і розповідаєш кому куди і що сувати.Може ти засунь свій язик у дупу і не гавкай бидлота.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:52 Ответить
во хохла плющить...
показать весь комментарий
23.12.2020 15:55 Ответить
Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції - Цензор.НЕТ 2366 Десь тут я тебе бачив.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:01 Ответить
Очередной идиотизм. Реестры есть? Нет. Патрульная полиция есть? Нет. Деньги на ветер.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:30 Ответить
Начинайте со вчерашних зрителей концерта 95 квартала
показать весь комментарий
23.12.2020 15:32 Ответить
Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.(с) ©
показать весь комментарий
23.12.2020 15:33 Ответить
Самый курьезный случай (если такое определение здесь уместно) произошел с жительницей бранденбургского городка Мюльрозе. У нее нашли коронавирус и поэтому ей было предписано отсидеть две недели дома. Несмотря на запрет, она села в машину и в субботу вечером, как потом рассказала, решила "просто прокатиться", но попала в аварию. Когда подъехали полицейские, женщина сказала, что у нее коронавирус, так что им пришлось одеть защитные костюмы перед тем, как составлять протокол. К счастью, никто не заразился. Иначе бы решившей "просто прокатиться" грозило бы от трех месяцев до пяти лет тюрьмы. В результате она, очевидно, получит штраф - до 25 тысяч евро.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:42 Ответить
Собака,як нема що робити,то принаймні власною гігієною опікується ,за власні причандали дбає !!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 15:35 Ответить
була б це більш смертельна епідемія то штрафи були би зам"яким заходом.

У Китаї за подібне-тюрма...
показать весь комментарий
23.12.2020 15:37 Ответить
в китае и заключенных потрошат на органы! пример с них предлагаете брать?
показать весь комментарий
23.12.2020 16:01 Ответить
А штрафи за кнопкодавство ввести слабо?
показать весь комментарий
23.12.2020 15:45 Ответить
А посадити, лишень одного, мордатого корупціонера слабо??)))
показать весь комментарий
23.12.2020 15:46 Ответить
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за предоставление неверной информации о состоянии больного, говорится в решении суда

В Уголовном кодексе Китая предусмотрено суровое наказание для тех, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных лекарств, умышленном заражении других люей, а также причинении тяжкого вреда медикам

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200215/13227829/Na-konkretnye-predpriyatiya-ne-povilyaet-no-mimo-Latvii-ne-proydet-vrach-o-koronaviruse.html Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції - Цензор.НЕТ 4821

© REUTERS
Предусматривается даже смертная казнь для людей, которые нарушат хоть один из этих пунктов, говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт".
показать весь комментарий
23.12.2020 15:46 Ответить
китай -- концлагерь! нашли на кого равняться.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:02 Ответить
Предлогаю увести штрафы за тупость при пренятии падобныг ришений. От тахда паполнется бюджет.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:48 Ответить
В последнее время только и слышу штрафы, штрафы, штрафы..
Мы к полицейскому государству стремимся или к стране, где веками боролись жить свободно?
показать весь комментарий
23.12.2020 15:51 Ответить
ми вже давно в поліцейській "державі" існуємо...
показать весь комментарий
23.12.2020 16:01 Ответить
К концу эпидемии открывается поле капусты для рубки. ГАИ тихо курит в сторонке.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:01 Ответить
Хоть одно предложение от преза или дупутата на благо страны или народа, в судию плиз....
показать весь комментарий
23.12.2020 16:03 Ответить
Самоизоляция - добровольная изоляция.
Для штрафов должна быть принудительная.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:05 Ответить
Наступ на права українців, ж2 нахабніє.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:40 Ответить
В Раде работает несколько тысяч человек и что кто-то умер от короновируса за все время
коронобесия. Но зато выявила всех лжецов и продажных политшаманов.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:10 Ответить
Это типа,здарова Чуваки,вы еще не Концлагере? тогда плати мзду типа налог что еще живой....
показать весь комментарий
23.12.2020 16:19 Ответить
Раньше была Мировая революция чЛенина-Сралина...сегодня Самоизоляция Путлера-Ведмедчука... что в принципе одно и тоже КРАСНОПУЗОЕ быдло...
показать весь комментарий
23.12.2020 16:21 Ответить
Вірно. Кінці віддавати потрібно в одиночку і в ізоляції від дохторов. Це вже нижче плінтуса. Пораджу лохам зверху, ой верховодам.1. Постійний контроль та щоденний обхід-обїзд хворих, та "здорових" після перенесеної хвороби.2. По можливості надавати медичну допомогу хворим та перехворівшим, та направляти їх на реабілітаційне санаторно-курортне лікування неменш як на18 днів. 3.Рукой водітєлям, ой верховодам пора перестати бухати і повернутись в реальний час. ЖІЗНЬ ПРАДАЛЖАЄЦацаца.
показать весь комментарий
23.12.2020 23:01 Ответить
 
 