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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції

Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким запроваджуються штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення обов'язкової самоізоляції.

Відповідний законопроєкт уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт акта також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ щодо правопорушень у разі їхнього виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Начинайте со вчерашних зрителей концерта 95 квартала
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23.12.2020 15:32
+6
7 років розстрілу,тричі на добу !!)))
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23.12.2020 15:36
+5
А ЭТИМ лишь повод бабла срубить...!
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23.12.2020 15:29
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А ЭТИМ лишь повод бабла срубить...!
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23.12.2020 15:29 Відповісти
За порушення самоізоляції треба вводити карну відповідальність бо не можна за такий злочин карати так само як за брехню в декларації.
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23.12.2020 15:30 Відповісти
7 років розстрілу,тричі на добу !!)))
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23.12.2020 15:36 Відповісти
Сколько стоит покурить кальян
Из знаменитостей самый крупный штраф пришлось заплатить в Германии полузащитнику команды "Шальке" Амину Ариту. 22-летнему футболисту надоело сидеть дома, и он договорился с друзьями покурить кальян. Хозяин кальянной в городе Эссене специально для них открыл ее ночью, что, кстати, было запрещено даже до принятия правил карантинной изоляции. В полвторого ночи нагрянула полиция. В кальян-баре были десять человек гостей плюс персонал.
Арит заплатил штраф за всех, - да еще за то, что кальянная вообще была открыта. В сумме это составило, как сообщается, около 70 тысяч евро. Кроме того, руководство "Шальке", возмущенное столь безответственным поведением своего футболиста, оштрафовало его на 30 тысяч евро, которые он заплатил в специальный фонд, созданный командой для помощи болельщикам, попавшим в трудное положение.
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23.12.2020 15:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31269https://censor.net/ru/user/31269 Durbecal, вот скажи мне пожалуйста, ночью коронавирус более агрессивен? Или зачем комендантский час?
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23.12.2020 15:45 Відповісти
вночі важче контролювати соціальн дистанцію
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23.12.2020 15:47 Відповісти
тепер зрозуміло.
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23.12.2020 15:53 Відповісти
Та і ультрафіолету для знешкодження вірусу дещо менше...
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23.12.2020 15:58 Відповісти
Я вважаю що за заклики саджати людей по тюрмах потрібно карати!
Потрібно таких вираховувати заранше і саджати в тюрми - щоб вони не заважали людям будувати світле майбутнє.
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23.12.2020 15:42 Відповісти
Ту у вас у штатах вже всіх пересаджали, чи ти з мордора?:
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23.12.2020 15:45 Відповісти
а ти не сунь свій п'ятак до Штатів.
Ти тут разом з іншим зебидлом шукаєте як Гулаг відновити.
У вас виходить. Наступний буде Рабінович з Медведчуком.
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23.12.2020 15:49 Відповісти
Ти свинориле залізло на український сайт і розповідаєш кому куди і що сувати.Може ти засунь свій язик у дупу і не гавкай бидлота.
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23.12.2020 15:52 Відповісти
во хохла плющить...
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23.12.2020 15:55 Відповісти
Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції - Цензор.НЕТ 2366 Десь тут я тебе бачив.
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23.12.2020 16:01 Відповісти
Очередной идиотизм. Реестры есть? Нет. Патрульная полиция есть? Нет. Деньги на ветер.
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23.12.2020 15:30 Відповісти
Начинайте со вчерашних зрителей концерта 95 квартала
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23.12.2020 15:32 Відповісти
Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.(с) ©
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23.12.2020 15:33 Відповісти
Самый курьезный случай (если такое определение здесь уместно) произошел с жительницей бранденбургского городка Мюльрозе. У нее нашли коронавирус и поэтому ей было предписано отсидеть две недели дома. Несмотря на запрет, она села в машину и в субботу вечером, как потом рассказала, решила "просто прокатиться", но попала в аварию. Когда подъехали полицейские, женщина сказала, что у нее коронавирус, так что им пришлось одеть защитные костюмы перед тем, как составлять протокол. К счастью, никто не заразился. Иначе бы решившей "просто прокатиться" грозило бы от трех месяцев до пяти лет тюрьмы. В результате она, очевидно, получит штраф - до 25 тысяч евро.
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23.12.2020 15:42 Відповісти
Собака,як нема що робити,то принаймні власною гігієною опікується ,за власні причандали дбає !!)))
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23.12.2020 15:35 Відповісти
була б це більш смертельна епідемія то штрафи були би зам"яким заходом.

У Китаї за подібне-тюрма...
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23.12.2020 15:37 Відповісти
в китае и заключенных потрошат на органы! пример с них предлагаете брать?
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23.12.2020 16:01 Відповісти
А штрафи за кнопкодавство ввести слабо?
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23.12.2020 15:45 Відповісти
А посадити, лишень одного, мордатого корупціонера слабо??)))
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23.12.2020 15:46 Відповісти
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за предоставление неверной информации о состоянии больного, говорится в решении суда

В Уголовном кодексе Китая предусмотрено суровое наказание для тех, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных лекарств, умышленном заражении других люей, а также причинении тяжкого вреда медикам

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200215/13227829/Na-konkretnye-predpriyatiya-ne-povilyaet-no-mimo-Latvii-ne-proydet-vrach-o-koronaviruse.html Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції - Цензор.НЕТ 4821

© REUTERS
Предусматривается даже смертная казнь для людей, которые нарушат хоть один из этих пунктов, говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт".
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23.12.2020 15:46 Відповісти
китай -- концлагерь! нашли на кого равняться.
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23.12.2020 16:02 Відповісти
Предлогаю увести штрафы за тупость при пренятии падобныг ришений. От тахда паполнется бюджет.
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23.12.2020 15:48 Відповісти
В последнее время только и слышу штрафы, штрафы, штрафы..
Мы к полицейскому государству стремимся или к стране, где веками боролись жить свободно?
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23.12.2020 15:51 Відповісти
ми вже давно в поліцейській "державі" існуємо...
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23.12.2020 16:01 Відповісти
К концу эпидемии открывается поле капусты для рубки. ГАИ тихо курит в сторонке.
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23.12.2020 16:01 Відповісти
Хоть одно предложение от преза или дупутата на благо страны или народа, в судию плиз....
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23.12.2020 16:03 Відповісти
Самоизоляция - добровольная изоляция.
Для штрафов должна быть принудительная.
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23.12.2020 16:05 Відповісти
Наступ на права українців, ж2 нахабніє.
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23.12.2020 16:40 Відповісти
В Раде работает несколько тысяч человек и что кто-то умер от короновируса за все время
коронобесия. Но зато выявила всех лжецов и продажных политшаманов.
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23.12.2020 16:10 Відповісти
Это типа,здарова Чуваки,вы еще не Концлагере? тогда плати мзду типа налог что еще живой....
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Раньше была Мировая революция чЛенина-Сралина...сегодня Самоизоляция Путлера-Ведмедчука... что в принципе одно и тоже КРАСНОПУЗОЕ быдло...
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23.12.2020 16:21 Відповісти
Вірно. Кінці віддавати потрібно в одиночку і в ізоляції від дохторов. Це вже нижче плінтуса. Пораджу лохам зверху, ой верховодам.1. Постійний контроль та щоденний обхід-обїзд хворих, та "здорових" після перенесеної хвороби.2. По можливості надавати медичну допомогу хворим та перехворівшим, та направляти їх на реабілітаційне санаторно-курортне лікування неменш як на18 днів. 3.Рукой водітєлям, ой верховодам пора перестати бухати і повернутись в реальний час. ЖІЗНЬ ПРАДАЛЖАЄЦацаца.
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23.12.2020 23:01 Відповісти
 
 