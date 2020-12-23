Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким запроваджуються штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення обов'язкової самоізоляції.

Відповідний законопроєкт уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт акта також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ щодо правопорушень у разі їхнього виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Читайте також: Уряд отримав понад 300 тис. заявок на карантинні 8 тис. грн, звертатися можна до 31 грудня, - Шмигаль