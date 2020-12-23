Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи за порушення самоізоляції
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким запроваджуються штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення обов'язкової самоізоляції.
Відповідний законопроєкт уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Проєкт акта також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ щодо правопорушень у разі їхнього виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
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Из знаменитостей самый крупный штраф пришлось заплатить в Германии полузащитнику команды "Шальке" Амину Ариту. 22-летнему футболисту надоело сидеть дома, и он договорился с друзьями покурить кальян. Хозяин кальянной в городе Эссене специально для них открыл ее ночью, что, кстати, было запрещено даже до принятия правил карантинной изоляции. В полвторого ночи нагрянула полиция. В кальян-баре были десять человек гостей плюс персонал.
Арит заплатил штраф за всех, - да еще за то, что кальянная вообще была открыта. В сумме это составило, как сообщается, около 70 тысяч евро. Кроме того, руководство "Шальке", возмущенное столь безответственным поведением своего футболиста, оштрафовало его на 30 тысяч евро, которые он заплатил в специальный фонд, созданный командой для помощи болельщикам, попавшим в трудное положение.
Потрібно таких вираховувати заранше і саджати в тюрми - щоб вони не заважали людям будувати світле майбутнє.
Ти тут разом з іншим зебидлом шукаєте як Гулаг відновити.
У вас виходить. Наступний буде Рабінович з Медведчуком.
У Китаї за подібне-тюрма...
В Уголовном кодексе Китая предусмотрено суровое наказание для тех, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных лекарств, умышленном заражении других люей, а также причинении тяжкого вреда медикам
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200215/13227829/Na-konkretnye-predpriyatiya-ne-povilyaet-no-mimo-Latvii-ne-proydet-vrach-o-koronaviruse.html
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Предусматривается даже смертная казнь для людей, которые нарушат хоть один из этих пунктов, говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт".
Мы к полицейскому государству стремимся или к стране, где веками боролись жить свободно?
Для штрафов должна быть принудительная.
коронобесия. Но зато выявила всех лжецов и продажных политшаманов.