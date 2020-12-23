План вакцинации от COVID-19 в Украине будут обновлять, - Шмыгаль
В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса. План включает приоритетные группы.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера утвердили общенациональный план вакцинации.
"План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных", - отметил он.
Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.
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пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
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ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!
С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
"Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.
Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии. В Украине нет ни образцов ни возможности анализа наличия этой мутации . " (с)