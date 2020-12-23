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Новости Коронавирус и карантин
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План вакцинации от COVID-19 в Украине будут обновлять, - Шмыгаль

План вакцинации от COVID-19 в Украине будут обновлять, - Шмыгаль

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса. План включает приоритетные группы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера утвердили общенациональный план вакцинации.

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"План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных", - отметил он.

Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14027) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2693) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Согласно этому плану вакцинацию в Украине собираются завершить за 2 года.

ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!

С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
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23.12.2020 15:53
+2
1 января:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!

1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
...
...
...
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23.12.2020 15:43
+2
План называется "Хаос". Этот план у текущей власти универсальный.
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23.12.2020 15:56
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"А вас есть план,мистер Фікс?" !!!)))
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23.12.2020 15:39 Ответить
План эвакуации из несуществующего здания! Вакцины нет, а план есть
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23.12.2020 16:46 Ответить
Як там герой Аркадія Райкіна казав: Куры передохли - высылайте новый телескоп!
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23.12.2020 15:41 Ответить
Яка не яка, а діяльність, точніше її видимість. То все карантинні зони оновлювали, тепер плани вакцинації. Потім ще щось придумають.
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23.12.2020 15:42 Ответить
"Мой чемоданчик набитий планом,он предназначен зебільманам !" !!))
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23.12.2020 15:53 Ответить
1 января:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!

1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
...
...
...
показать весь комментарий
23.12.2020 15:43 Ответить
Согласно этому плану вакцинацию в Украине собираются завершить за 2 года.

ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!

С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
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23.12.2020 15:53 Ответить
План называется "Хаос". Этот план у текущей власти универсальный.
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23.12.2020 15:56 Ответить
Через тиждень почнеться масова вакцинація в ЄС. В зулусів є план.
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23.12.2020 16:00 Ответить
хм.. и чем это нас вакцинировать они будут !?

"Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.

Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии. В Украине нет ни образцов ни возможности анализа наличия этой мутации . " (с)
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23.12.2020 16:40 Ответить
План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7223
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23.12.2020 17:14 Ответить
 
 