План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль

В Україні затвердили план вакцинації населення проти коронавірусу. План охоплює пріоритетні групи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, МОЗ спільно з Центром громадського здоров’я вчора затвердили загальнонаціональний план вакцинації.

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"План містить пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватися залежно від вихідних даних", - зазначив він.

Крім уже закладених 8 млн вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.