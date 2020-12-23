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Новини Коронавірус і карантин
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План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль

План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль

В Україні затвердили план вакцинації населення проти коронавірусу. План охоплює пріоритетні групи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, МОЗ спільно з Центром громадського здоров’я вчора затвердили загальнонаціональний план вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн

"План містить пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватися залежно від вихідних даних", - зазначив він.

Крім уже закладених 8 млн вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14097) карантин (18172) Шмигаль Денис (4589) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Согласно этому плану вакцинацию в Украине собираются завершить за 2 года.

ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!

С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
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23.12.2020 15:53
+2
1 января:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!

1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
...
...
...
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23.12.2020 15:43
+2
План называется "Хаос". Этот план у текущей власти универсальный.
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23.12.2020 15:56
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"А вас есть план,мистер Фікс?" !!!)))
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23.12.2020 15:39 Відповісти
План эвакуации из несуществующего здания! Вакцины нет, а план есть
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23.12.2020 16:46 Відповісти
Як там герой Аркадія Райкіна казав: Куры передохли - высылайте новый телескоп!
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23.12.2020 15:41 Відповісти
Яка не яка, а діяльність, точніше її видимість. То все карантинні зони оновлювали, тепер плани вакцинації. Потім ще щось придумають.
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23.12.2020 15:42 Відповісти
"Мой чемоданчик набитий планом,он предназначен зебільманам !" !!))
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23.12.2020 15:53 Відповісти
1 января:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!

1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
...
...
...
показати весь коментар
23.12.2020 15:43 Відповісти
Согласно этому плану вакцинацию в Украине собираются завершить за 2 года.

ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!

С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
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23.12.2020 15:53 Відповісти
План называется "Хаос". Этот план у текущей власти универсальный.
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23.12.2020 15:56 Відповісти
Через тиждень почнеться масова вакцинація в ЄС. В зулусів є план.
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23.12.2020 16:00 Відповісти
хм.. и чем это нас вакцинировать они будут !?

"Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.

Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии. В Украине нет ни образцов ни возможности анализа наличия этой мутации . " (с)
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23.12.2020 16:40 Відповісти
План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7223
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23.12.2020 17:14 Відповісти
 
 