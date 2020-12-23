План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль
В Україні затвердили план вакцинації населення проти коронавірусу. План охоплює пріоритетні групи.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, МОЗ спільно з Центром громадського здоров’я вчора затвердили загальнонаціональний план вакцинації.
"План містить пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватися залежно від вихідних даних", - зазначив він.
Крім уже закладених 8 млн вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.
Топ коментарі
+3 Герхард
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+2 Small Jerboa
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пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 февраля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 марта:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 апреля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 мая:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июня:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 июля:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
1 августа:
пункт 1 плана вакцинации не выполнили - обновляем план!
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ЗА 2 ГОДА, КАРЛ!!!!
С такими темпами эта вакцинация до сраки будет.
"Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.
Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии. В Украине нет ни образцов ни возможности анализа наличия этой мутации . " (с)