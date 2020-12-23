Военнослужащий ВМС ВСУ получил обвинительный приговор за государственную измену, - военная контрразведка СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб РФ из числа военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который был завербован ФСБ РФ во время посещения временно оккупированной территории АР Крым по семейным делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативниками установлено, что военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с оккупированным Крымом был завербован представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического давления.

Так, сотрудники вражеской спецслужбы отработали украинскому военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки в южном регионе Украины.

"Учитывая тот факт, что после возвращения на контролируемую государством территорию военнослужащий ВСУ добровольно сообщил обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену", - отметили в СБУ.

"Очередной раз призываем граждан Украины воздержаться от посещения временно оккупированных территорий. Также напоминаем, что согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или ее представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

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