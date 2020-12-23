Военнослужащий ВМС ВСУ получил обвинительный приговор за государственную измену, - военная контрразведка СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб РФ из числа военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который был завербован ФСБ РФ во время посещения временно оккупированной территории АР Крым по семейным делам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативниками установлено, что военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с оккупированным Крымом был завербован представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического давления.
Так, сотрудники вражеской спецслужбы отработали украинскому военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки в южном регионе Украины.
"Учитывая тот факт, что после возвращения на контролируемую государством территорию военнослужащий ВСУ добровольно сообщил обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену", - отметили в СБУ.
"Очередной раз призываем граждан Украины воздержаться от посещения временно оккупированных территорий. Также напоминаем, что согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или ее представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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Пора с призЕдентом разбираться, кто он клоун или агент сказочного ...?
Юристы Цензора, ау! Разъясните, будет ли теперь на этом солдате "висеть" судимость или нет? Потому что я тогда не вижу смысла что-то докладывать СБУ про попытки вербовки, если тебя один хрен признают виновным
Если военнослужащий явился и доложил о вербовке, нужно было это использовать для передачи дезы.
Теперь военнослужащим в подобных случаях остаётся застрелиться.
То есть, приехал солдат, сказал САМ что его попытались завербовать и поставили определенные задачи. Пограничники, как я понимаю, передали его СБУ, где его допросили уже более конкретно и обстоятельно.
До этого момента - все в порядке.
Но потом, получается, СБУ заводит на солдата дело и передает его военному прокурору. А тот дело раскручивает дальше, доводит его до суда, а суд выдает абсолютно идиотское решение - солдат ВИНОВЕН в подготовке измены родины путем шпионажа, но освобождается от ответственности потому что сам все рассказал. БРЕД и МАРАЗМ!
Спрашивается, а чтобы было, если бы солдат просто промолчал про попытку вербовки? Не стал бы выполнять задания кацапов и ездить в Крым после этого? Мой прогноз - да ничего бы и не было. Кацапская разведка вряд ли дала ему какое ответственное задание, так, пустышку, проверить - будет ли он сотрудничать или нет. И за невыполнение ничего бы ему не сделала. И наши бы, соответственно, ничего бы ему не сделали, ибо бы не знали про попытку вербовки.
Тут и часть 1 ст.111 - потому как все-таки виновен. И часть 2, так как сам рассказал.
Вот тут и стоит призадуматься, кто на кого работает? А "суды" у нас, знаменитые...
Про геніальну операцію по "Вагнерівцям", яка була провалена через ЗЕленого ублюдка, дізнається увесь світ.
Bellingcat знімає фільм про спецоперацію, яку Зеленський заперечує.
Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман розповів болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
"Зараз ми працюємо над одним документальним фільмом, а не тільки [текстовим] розслідуванням, щодо дуже-дуже цікавої історії, яку зробила українська військова розвідка, - розповів Грозєв.
У цьому фільмі, за його словами, буде задіяно реальних учасників спецоперації.
"Я впевнений, що після цього буде ще щонайменше один художній фільм. Але це за рік буде", - сказав журналіст.
За словами Грозєва, Bellingcat планує висунути обидва фільми на здобуття премій у сфері кінематографії.
"Перший фільм точно подамо на документалістику "Оскара", - повідомив журналіст.
СКІЛЬКИ МОТУЗОЧЦІ НЕ ВИТИСЯ...
1. Печерський суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, - Сергія Журавля, - й зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.
2. Журналісти групи Bellingcat розпочали розслідування і знімають документальний фільм про операцію українських спецслужб із вивезення найманців ПВК Вагнера з Росії. Матеріалу у них - з головою.
Фільм повинен стати початковою фазою звинувачень особисто Зеленського у державній зраді - стаття 111 Карного Кодексу України.
Ці події не пов`язані між собою, але вони дуже злякали гідранта і його оточення.
Саме тому, АПУ вдалась до перевіреної тактики - нападок на Порошенка. Це у них в крові: щось йде не так - перемикай увагу плебса на П`ятого президента.
Дурна тактика, бо їх крикам "Вовки!" - вже ніхто не вірить.
А т(п)енисіст відповість за все - і перед батьком Журавля, і перед всіма нами.
Кажу як юрист - це все вже не просто серйозно, це вже, як мінімум, від 8 до 12 років позбавлення волі.
Попереду - нові позови, і найближчий з них - вже у другій декаді січня. Але про це - трохи пізніше.
* * *
Helgi Sharp
Ну а эти обиделись и сказал - ах ты ж *******, не будешь значит? ну так мы тебя засудим за измену!
чи у кріхітки Зе є голубой ветролЬот і вона встигне "отъехать в Парыж"..?