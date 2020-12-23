"Нардеп Холодов о Микитасе: Его нужно лечить, а не слушать"

Народный депутат Украины, замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов опровергает слова Максима Микитася о финансировании партии "Слуга народа".

Об этом Холодов написал в своем телеграм-канале.

"Заявления Микитася - это бред и провокация. С Микитасем нужно не церемониться и обсуждать его интервью, а изолировать и принудительно лечить его в наркологической или психиатрической клинике", - написал Холодов.

Холодов утверждает, что никогда не вел с ним никаких подобных переговоров.

"Микитась кинул как минимум 14 тысяч семей инвесторов Укрбуда. Против него все его бывшие партнеры. После того, как его выпустили из тюрьмы, он натравил бандитов на своего бывшего адвоката. Вчера он нанял титушек для избиения людей в его же офисе. Журналисты любят конченых, и теперь он звезда. Ни одному слову этого черноротого мошенника верить нельзя. Уверен, что он сошел с ума и физически опасен для общества", - написал Холодов.

Нардеп также допустил, что Микитася "выпустили из тюрьмы как раз для того, чтобы он очернял и клеветал на народных депутатов и бизнесменов" и назвал его "ручным сумасшедшим".

"Он пытается спастись от тюрьмы любыми способами, и теперь будет лгать против всех, на кого ему укажут", - сказал Холодов.