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Нардеп Холодов о Микитасе: Его нужно лечить, а не слушать

Нардеп Холодов о Микитасе: Его нужно лечить, а не слушать

Народный депутат Украины, замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов опровергает слова Максима Микитася о финансировании партии "Слуга народа".

Об этом Холодов написал в своем телеграм-канале.

"Заявления Микитася - это бред и провокация. С Микитасем нужно не церемониться и обсуждать его интервью, а изолировать и принудительно лечить его в наркологической или психиатрической клинике", - написал Холодов.

Холодов утверждает, что никогда не вел с ним никаких подобных переговоров.

"Микитась кинул как минимум 14 тысяч семей инвесторов Укрбуда. Против него все его бывшие партнеры. После того, как его выпустили из тюрьмы, он натравил бандитов на своего бывшего адвоката. Вчера он нанял титушек для избиения людей в его же офисе. Журналисты любят конченых, и теперь он звезда. Ни одному слову этого черноротого мошенника верить нельзя. Уверен, что он сошел с ума и физически опасен для общества", - написал Холодов.

Нардеп также допустил, что Микитася "выпустили из тюрьмы как раз для того, чтобы он очернял и клеветал на народных депутатов и бизнесменов" и назвал его "ручным сумасшедшим".

"Он пытается спастись от тюрьмы любыми способами, и теперь будет лгать против всех, на кого ему укажут", - сказал Холодов.

Автор: 

Холодов Андрей (77) Микитась Максим (154)


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Топ комментарии
+20
....сказал холодов-владелец сотен незаконных табачных киосков....и владелец кипрского гражданства по совместительству
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23.12.2020 16:30
+15
А вот и еще один соучастник, судя по всему.
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23.12.2020 16:25
+15
Конечно мы тебе верим, ведь особи из зеленого кодла никогда не врут..
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23.12.2020 16:38
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А вот и еще один соучастник, судя по всему.
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23.12.2020 16:25 Ответить
там раніше була стаття, що саме через Холодова Микитась передав 2 млн на виборчу кампанію ВАЗеленського
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23.12.2020 18:49 Ответить
Так поэтому Холодов и потеет.

Микитась - это мина под СН и ЗЕ. Коломой Холодова за это с говном сожрет.
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23.12.2020 18:58 Ответить
Рфиік неуінаватий!
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23.12.2020 16:27 Ответить
ага все кто говорит правду у нас сумасшедшие..
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23.12.2020 17:40 Ответить
сказал доктор?... на воре шапка горит.
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23.12.2020 16:28 Ответить
Вчера он нанял титушек для избиения людей в его же офисе.

Это из серии "Навальный сам себя отравил".

Микитася "выпустили из тюрьмы как раз для того, чтобы он очернял и клеветал на народных депутатов и бизнесменов"

Ну да. Татаров и Холодов кристальной чистоты люди. А их очерняют злые языки.
Эдак и до святого Бубочки дойдет!!! Это немслимо!!! В психушку его!!! Убить!!! Задушить!!! Заставить молчать любой ценой!!!
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23.12.2020 16:29 Ответить
Зелшемойские...
пристегните ремни..Байден пришел ваш сраный карман Кучмы и Пинчука с Каломойским нашел...БЫДЛО тупое....
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23.12.2020 16:29 Ответить
....сказал холодов-владелец сотен незаконных табачных киосков....и владелец кипрского гражданства по совместительству
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23.12.2020 16:30 Ответить
Бывший Генпрокурор США Уильям Барр вчера дал 2 часовую пресс-конференцию...,если коротко...,Зелемойские готовьте чемоданы...,не на Ростов...а в Магадан....
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23.12.2020 16:33 Ответить
Взагалі то там ************** проживають такі як ти.
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23.12.2020 16:37 Ответить
Прошел первый шок. Пошла реакция. Ждем покушений?
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23.12.2020 16:33 Ответить
Микитася треба слухать а спільників саджать.
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23.12.2020 16:35 Ответить
Похоже на истерику. Так гнилые лукавые люди реагируют только тогда, когда слышат ПРАВДУ.

Микитась, свяжись с ФБР, получи гарантии безопасности и ТОПИ это гнилое отродье!

Гуантанамо ждёт татарова, Зеленского и Колому!
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23.12.2020 16:36 Ответить
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать" (С)
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23.12.2020 16:38 Ответить
Конечно мы тебе верим, ведь особи из зеленого кодла никогда не врут..
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23.12.2020 16:38 Ответить
Быдло Зелемойское...у вас 28 дней на размышление...,Включая Виктора Ли...
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23.12.2020 16:39 Ответить
Лечить надо вас всех. Колом осиновым.
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23.12.2020 16:41 Ответить
Правильно....73 % превратьились в 93 % баранов
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23.12.2020 16:42 Ответить
Ирина уже открыла дело? Или с офиса команду ждет? Старая карга.
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23.12.2020 16:43 Ответить
Шариков,вы почему без Маски и Паранджи?
Слыш Швондер,я душу и душу быдло ,а оно до сих пор Живое...
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23.12.2020 16:46 Ответить
Конечно надо лечить,два ляма и кому?полным лохам с улицы.И на что он надеялся.
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23.12.2020 16:57 Ответить
Это зеленое говно не знает , что принудительно давно в Украине не лечат .
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23.12.2020 16:58 Ответить
В 1988 году Горбачев спросил Ельцына,,,Борис Николаевич,вы зачем стали агентом Госдепа вместе с Кравчуком и другими Бандеровцами?...,Боря Алкаш будучи пьяным в сиську...ответил коротко...
я не хочу чтобы будущее советское быдло жило при коммунизме...,и других ...ИЗМАХ...
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23.12.2020 17:02 Ответить
Схоже Микитась каже правду, коли у цього ватніка така істерика
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23.12.2020 17:04 Ответить
Холодов, а ты подай на него в суд. Пусть разберутся.
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23.12.2020 17:05 Ответить
Когда Моцкали вонючки чемся недовольны крайне,значит Украина Голландия или Молдова...поступила правильно...
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23.12.2020 17:10 Ответить
шкварчить...запах паленого на всю европу
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23.12.2020 17:16 Ответить
Коли немає аргументів, або коли правда "очі коле", переходять на образи і поливання брудом.
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23.12.2020 17:31 Ответить
Може бути, Микитася потрібно лікувати, не знаю, я не лікар, але таку погань, як Холодов і подібних на нього сн, потрібно гнати сраною мітлою з Ради.
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23.12.2020 17:32 Ответить
Я б спочатку люстрував прямо на люстрі Верховної ради.
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23.12.2020 18:56 Ответить
Оркестр сержантов ВВС США прям из Вашингтона колядку предает. С заверениями о том, что Украины нет лучшего партнера. Вам не Микитася бояться надо. Вам их бояться надо. Даже владелец тысячи киосков не справиться с мощью восточноевропейского отдела ЦРУ. Увлекательное кино Bellingcat о вагнеровцах лишь первое в этом сериале. И материала у них - крыши выше. Грабя Украину нужно все таки понимать, кто за нее мазу тянет. Мне не верите - Лазоренко спросите.
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23.12.2020 17:41 Ответить
"Нардеп Холодов о Микитасе: Его нужно лечить, а не слушать"
Нардеп Холодов про Микитася: Його треба лікувати, а не слухати - Цензор.НЕТ 6823
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23.12.2020 17:49 Ответить
"Одін мой знакомий, нинє покойний, говоріл: я слішком много знал."(с) Для мене не буде несподіванкою, якщо прості милі хлопці з народу замочать занадто балакучого Микитася.
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23.12.2020 18:54 Ответить
А Холодова и его 25 депутатов и Опезж что делать с ними
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23.12.2020 19:04 Ответить
Я бы попросил полит убежище в США или Британии, а в Британии по-моему при покупке недвижимости получаешь гражданство и автоматом оказываешься под защитой
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23.12.2020 19:08 Ответить
Это было бы слишком просто для воров со всей планеты
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23.12.2020 19:38 Ответить
А что расстрелять?
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25.12.2020 00:08 Ответить
"он натравил бандитов на своего бывшего адвоката" - это на того, с кем Микитась потом фотографировался для разоблачения этой брехни?
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23.12.2020 19:39 Ответить
Лечить нужно зелёное кодло
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23.12.2020 19:59 Ответить
ОПГ ОП-Зе!-ЖЕ😁
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23.12.2020 20:17 Ответить
 
 