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Нардеп Холодов про Микитася: Його треба лікувати, а не слухати

Нардеп Холодов про Микитася: Його треба лікувати, а не слухати

Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов спростовує слова Максима Микитася про фінансування партії "Слуга народу".

Про це Холодов написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Заяви Микитася - це маячня і провокація. З Микитасем треба не церемонитися і не обговорювати його інтерв'ю, а ізолювати і примусово лікувати його в наркологічній або психіатричній клініці", - написав Холодов.

Холодов стверджує, що ніколи не вів із ним жодних подібних переговорів.

"Микитась кинув як мінімум 14 тисяч сімей інвесторів Укрбуду. Проти нього всі його колишні партнери. Після того, як його випустили з в'язниці, він нацькував бандитів на свого колишнього адвоката. Вчора він найняв тітушок для побиття людей в його ж офісі. Журналісти люблять кончених, і тепер він зірка. Жодному слову цього чорноротого шахрая вірити не можна. Упевнений, що він збожеволів і фізично небезпечний для суспільства", - написав Холодов.

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Нардеп також допустив, що Микитася "випустили з в'язниці саме для того, щоб він очорнював і зводив наклепи на народних депутатів і бізнесменів" і назвав його "ручним божевільним".

"Він намагається врятуватися від в'язниці будь-якими способами, і тепер брехатиме на всіх, на кого йому вкажуть", - сказав Холодов.

Автор: 

Холодов Андрій (80) Максим Микитась (291)


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Топ коментарі
+20
....сказал холодов-владелец сотен незаконных табачных киосков....и владелец кипрского гражданства по совместительству
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23.12.2020 16:30
+15
А вот и еще один соучастник, судя по всему.
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23.12.2020 16:25
+15
Конечно мы тебе верим, ведь особи из зеленого кодла никогда не врут..
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23.12.2020 16:38
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А вот и еще один соучастник, судя по всему.
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23.12.2020 16:25 Відповісти
там раніше була стаття, що саме через Холодова Микитась передав 2 млн на виборчу кампанію ВАЗеленського
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23.12.2020 18:49 Відповісти
Так поэтому Холодов и потеет.

Микитась - это мина под СН и ЗЕ. Коломой Холодова за это с говном сожрет.
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23.12.2020 18:58 Відповісти
Рфиік неуінаватий!
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23.12.2020 16:27 Відповісти
ага все кто говорит правду у нас сумасшедшие..
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23.12.2020 17:40 Відповісти
сказал доктор?... на воре шапка горит.
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23.12.2020 16:28 Відповісти
Вчера он нанял титушек для избиения людей в его же офисе.

Это из серии "Навальный сам себя отравил".

Микитася "выпустили из тюрьмы как раз для того, чтобы он очернял и клеветал на народных депутатов и бизнесменов"

Ну да. Татаров и Холодов кристальной чистоты люди. А их очерняют злые языки.
Эдак и до святого Бубочки дойдет!!! Это немслимо!!! В психушку его!!! Убить!!! Задушить!!! Заставить молчать любой ценой!!!
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23.12.2020 16:29 Відповісти
Зелшемойские...
пристегните ремни..Байден пришел ваш сраный карман Кучмы и Пинчука с Каломойским нашел...БЫДЛО тупое....
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23.12.2020 16:29 Відповісти
....сказал холодов-владелец сотен незаконных табачных киосков....и владелец кипрского гражданства по совместительству
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23.12.2020 16:30 Відповісти
Бывший Генпрокурор США Уильям Барр вчера дал 2 часовую пресс-конференцию...,если коротко...,Зелемойские готовьте чемоданы...,не на Ростов...а в Магадан....
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Взагалі то там ************** проживають такі як ти.
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23.12.2020 16:37 Відповісти
Прошел первый шок. Пошла реакция. Ждем покушений?
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Микитася треба слухать а спільників саджать.
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23.12.2020 16:35 Відповісти
Похоже на истерику. Так гнилые лукавые люди реагируют только тогда, когда слышат ПРАВДУ.

Микитась, свяжись с ФБР, получи гарантии безопасности и ТОПИ это гнилое отродье!

Гуантанамо ждёт татарова, Зеленского и Колому!
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23.12.2020 16:36 Відповісти
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать" (С)
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23.12.2020 16:38 Відповісти
Конечно мы тебе верим, ведь особи из зеленого кодла никогда не врут..
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23.12.2020 16:38 Відповісти
Быдло Зелемойское...у вас 28 дней на размышление...,Включая Виктора Ли...
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23.12.2020 16:39 Відповісти
Лечить надо вас всех. Колом осиновым.
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23.12.2020 16:41 Відповісти
Правильно....73 % превратьились в 93 % баранов
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23.12.2020 16:42 Відповісти
Ирина уже открыла дело? Или с офиса команду ждет? Старая карга.
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23.12.2020 16:43 Відповісти
Шариков,вы почему без Маски и Паранджи?
Слыш Швондер,я душу и душу быдло ,а оно до сих пор Живое...
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23.12.2020 16:46 Відповісти
Конечно надо лечить,два ляма и кому?полным лохам с улицы.И на что он надеялся.
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23.12.2020 16:57 Відповісти
Это зеленое говно не знает , что принудительно давно в Украине не лечат .
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23.12.2020 16:58 Відповісти
В 1988 году Горбачев спросил Ельцына,,,Борис Николаевич,вы зачем стали агентом Госдепа вместе с Кравчуком и другими Бандеровцами?...,Боря Алкаш будучи пьяным в сиську...ответил коротко...
я не хочу чтобы будущее советское быдло жило при коммунизме...,и других ...ИЗМАХ...
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23.12.2020 17:02 Відповісти
Схоже Микитась каже правду, коли у цього ватніка така істерика
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23.12.2020 17:04 Відповісти
Холодов, а ты подай на него в суд. Пусть разберутся.
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23.12.2020 17:05 Відповісти
Когда Моцкали вонючки чемся недовольны крайне,значит Украина Голландия или Молдова...поступила правильно...
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23.12.2020 17:10 Відповісти
шкварчить...запах паленого на всю европу
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23.12.2020 17:16 Відповісти
Коли немає аргументів, або коли правда "очі коле", переходять на образи і поливання брудом.
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23.12.2020 17:31 Відповісти
Може бути, Микитася потрібно лікувати, не знаю, я не лікар, але таку погань, як Холодов і подібних на нього сн, потрібно гнати сраною мітлою з Ради.
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23.12.2020 17:32 Відповісти
Я б спочатку люстрував прямо на люстрі Верховної ради.
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23.12.2020 18:56 Відповісти
Оркестр сержантов ВВС США прям из Вашингтона колядку предает. С заверениями о том, что Украины нет лучшего партнера. Вам не Микитася бояться надо. Вам их бояться надо. Даже владелец тысячи киосков не справиться с мощью восточноевропейского отдела ЦРУ. Увлекательное кино Bellingcat о вагнеровцах лишь первое в этом сериале. И материала у них - крыши выше. Грабя Украину нужно все таки понимать, кто за нее мазу тянет. Мне не верите - Лазоренко спросите.
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23.12.2020 17:41 Відповісти
"Нардеп Холодов о Микитасе: Его нужно лечить, а не слушать"
Нардеп Холодов про Микитася: Його треба лікувати, а не слухати - Цензор.НЕТ 6823
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23.12.2020 17:49 Відповісти
"Одін мой знакомий, нинє покойний, говоріл: я слішком много знал."(с) Для мене не буде несподіванкою, якщо прості милі хлопці з народу замочать занадто балакучого Микитася.
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23.12.2020 18:54 Відповісти
А Холодова и его 25 депутатов и Опезж что делать с ними
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23.12.2020 19:04 Відповісти
Я бы попросил полит убежище в США или Британии, а в Британии по-моему при покупке недвижимости получаешь гражданство и автоматом оказываешься под защитой
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23.12.2020 19:08 Відповісти
Это было бы слишком просто для воров со всей планеты
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23.12.2020 19:38 Відповісти
А что расстрелять?
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25.12.2020 00:08 Відповісти
"он натравил бандитов на своего бывшего адвоката" - это на того, с кем Микитась потом фотографировался для разоблачения этой брехни?
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23.12.2020 19:39 Відповісти
Лечить нужно зелёное кодло
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23.12.2020 19:59 Відповісти
ОПГ ОП-Зе!-ЖЕ😁
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23.12.2020 20:17 Відповісти
 
 