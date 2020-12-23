Нардеп Холодов про Микитася: Його треба лікувати, а не слухати
Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов спростовує слова Максима Микитася про фінансування партії "Слуга народу".
Про це Холодов написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Заяви Микитася - це маячня і провокація. З Микитасем треба не церемонитися і не обговорювати його інтерв'ю, а ізолювати і примусово лікувати його в наркологічній або психіатричній клініці", - написав Холодов.
Холодов стверджує, що ніколи не вів із ним жодних подібних переговорів.
"Микитась кинув як мінімум 14 тисяч сімей інвесторів Укрбуду. Проти нього всі його колишні партнери. Після того, як його випустили з в'язниці, він нацькував бандитів на свого колишнього адвоката. Вчора він найняв тітушок для побиття людей в його ж офісі. Журналісти люблять кончених, і тепер він зірка. Жодному слову цього чорноротого шахрая вірити не можна. Упевнений, що він збожеволів і фізично небезпечний для суспільства", - написав Холодов.
Нардеп також допустив, що Микитася "випустили з в'язниці саме для того, щоб він очорнював і зводив наклепи на народних депутатів і бізнесменів" і назвав його "ручним божевільним".
"Він намагається врятуватися від в'язниці будь-якими способами, і тепер брехатиме на всіх, на кого йому вкажуть", - сказав Холодов.
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Микитась - это мина под СН и ЗЕ. Коломой Холодова за это с говном сожрет.
Это из серии "Навальный сам себя отравил".
Микитася "выпустили из тюрьмы как раз для того, чтобы он очернял и клеветал на народных депутатов и бизнесменов"
Ну да. Татаров и Холодов кристальной чистоты люди. А их очерняют злые языки.
Эдак и до святого Бубочки дойдет!!! Это немслимо!!! В психушку его!!! Убить!!! Задушить!!! Заставить молчать любой ценой!!!
пристегните ремни..Байден пришел ваш сраный карман Кучмы и Пинчука с Каломойским нашел...БЫДЛО тупое....
Микитась, свяжись с ФБР, получи гарантии безопасности и ТОПИ это гнилое отродье!
Гуантанамо ждёт татарова, Зеленского и Колому!
Слыш Швондер,я душу и душу быдло ,а оно до сих пор Живое...
я не хочу чтобы будущее советское быдло жило при коммунизме...,и других ...ИЗМАХ...