Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн при закупке квартир в Харькове, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в 2018 году во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков. Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены в интересах субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

В результате таких действий более 20 млн грн были уплачены безосновательно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура судится с застройщиком Киваном из-за квартир для военнослужащих в Одессе, - СМИ

Экс-чиновнику инкриминируется ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.