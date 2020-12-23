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Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн при закупке квартир в Харькове, - ГБР

Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн при закупке квартир в Харькове, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в 2018 году во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков. Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены в интересах субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

В результате таких действий более 20 млн грн были уплачены безосновательно.

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Экс-чиновнику инкриминируется ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Автор: 

жилье (909) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7498) ВСУ (6601) ГБР (2994)


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А где слова гордости за барыгу?
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23.12.2020 16:38 Ответить
В Гепабурге? Да не может такого быть...
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23.12.2020 16:48 Ответить
"Подозревать" в растрате человека на ТАКОЙ должности?!
Это как "подозревать" рыб, что они дышат жабрами!
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23.12.2020 17:17 Ответить
Та вже дайте військовим гроші, щоб вони особисто придбали житло, під звіт артості і документів на придбання. Без можливості втручання цих бл. начальників з відкатами і відмивання. Це так важко зробити?
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23.12.2020 19:17 Ответить
ОН ДОЛЖЕН ЗАСТРЕЛИТЬСЯ !!! ИЛИ ЕГО УБЬЮТ ПАТРИОТЫ !!!
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23.12.2020 20:05 Ответить
 
 