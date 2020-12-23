Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн при закупке квартир в Харькове, - ГБР
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в 2018 году во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков. Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены в интересах субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
В результате таких действий более 20 млн грн были уплачены безосновательно.
Экс-чиновнику инкриминируется ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
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