Ексначальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюється в розтраті 20 млн грн під час закупівлі квартир у Харкові, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України у 2018 році під час подання заявки на проведення конкурсу щодо закупівлі 63 квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр для міста Харків. Таким чином під час укладення 63 договорів купівлі-продажу було штучно завищено граничну вартість ціни в інтересах суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

В результаті таких дій понад 20 млн грн було сплачено безпідставно.

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Ексчиновнику інкримінується ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.