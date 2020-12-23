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Ексначальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюється в розтраті 20 млн грн під час закупівлі квартир у Харкові, - ДБР

Ексначальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюється в розтраті 20 млн грн під час закупівлі квартир у Харкові, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України у 2018 році під час подання заявки на проведення конкурсу щодо закупівлі 63 квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр для міста Харків. Таким чином під час укладення 63 договорів купівлі-продажу було штучно завищено граничну вартість ціни в інтересах суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

В результаті таких дій понад 20 млн грн було сплачено безпідставно.

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Ексчиновнику інкримінується ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Автор: 

житло (1068) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5613) ЗСУ (7562) ДБР (3498)


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А где слова гордости за барыгу?
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23.12.2020 16:38 Відповісти
В Гепабурге? Да не может такого быть...
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23.12.2020 16:48 Відповісти
"Подозревать" в растрате человека на ТАКОЙ должности?!
Это как "подозревать" рыб, что они дышат жабрами!
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23.12.2020 17:17 Відповісти
Та вже дайте військовим гроші, щоб вони особисто придбали житло, під звіт артості і документів на придбання. Без можливості втручання цих бл. начальників з відкатами і відмивання. Це так важко зробити?
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23.12.2020 19:17 Відповісти
ОН ДОЛЖЕН ЗАСТРЕЛИТЬСЯ !!! ИЛИ ЕГО УБЬЮТ ПАТРИОТЫ !!!
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23.12.2020 20:05 Відповісти
 
 