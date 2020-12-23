В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция

В Харькове группа лиц из пяти человек подделала регистрационные и нотариальные документы и присвоила имущество бизнесмена, который умер.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц мошенническим путем завладели имуществом умершего харьковского предпринимателя. В состав группы входило пять человек, в том числе организатор и четверо его соратников. Злоумышленники внесли изменения в сведения в государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований по поддельным документам. Вследствие преступных действий фигуранты присвоили движимое и недвижимое имущество, а также предприятия умершего харьковского бизнесмена", - говорится в сообщении. .

Отмечается, что на присвоенное имущество наложен арест.

Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении фигурантам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) и ч1.ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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