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В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция

В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция

В Харькове группа лиц из пяти человек подделала регистрационные и нотариальные документы и присвоила имущество бизнесмена, который умер.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц мошенническим путем завладели имуществом умершего харьковского предпринимателя. В состав группы входило пять человек, в том числе организатор и четверо его соратников. Злоумышленники внесли изменения в сведения в государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований по поддельным документам. Вследствие преступных действий фигуранты присвоили движимое и недвижимое имущество, а также предприятия умершего харьковского бизнесмена", - говорится в сообщении. .

Отмечается, что на присвоенное имущество наложен арест.

Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении фигурантам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) и ч1.ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Нацполиция (16480) предприниматели (1234) предприятие (229) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+11
начали растягивать гепино имущество?
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23.12.2020 17:22
+8
Это о них, что ли?!В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция - Цензор.НЕТ 5934
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23.12.2020 17:23
+5
Гепу еще не закопали, но бабло уже дербанят)
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23.12.2020 17:32
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начали растягивать гепино имущество?
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23.12.2020 17:22 Ответить
Это о них, что ли?!В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция - Цензор.НЕТ 5934
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23.12.2020 17:23 Ответить
Гаспидські папи, прямо з труни потягли асфальтовий заводик і готель Націвональ. А щн мер Києва називається!
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23.12.2020 17:25 Ответить
А без масок стоят те,кто Гепу целовать на прощанье будет?
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23.12.2020 17:28 Ответить
какой-то космически защищенный реестр создал петренко...
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23.12.2020 17:23 Ответить
Петренко ни при чем, народец гавно
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23.12.2020 17:24 Ответить
Шо, уже началось?
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23.12.2020 17:25 Ответить
Гепу еще не закопали, но бабло уже дербанят)
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23.12.2020 17:32 Ответить
Та они его раздеребанили еще пару недель назад.
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23.12.2020 17:36 Ответить
Имя,сестра, имя...
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23.12.2020 17:37 Ответить
гепино наследство уже делят? нет еще? ну не расстраиватесь скоро начнется.... скока у него жён было? а детей? а внебрачных? а теток с которыми просто жил (за бабки)? во кипеж будет......!
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23.12.2020 19:16 Ответить
Гепа умер, но дело его живёт!
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24.12.2020 01:33 Ответить
 
 