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У Харкові група осіб через реєстр привласнила майно померлого підприємця, - поліція

У Харкові група осіб через реєстр привласнила майно померлого підприємця, - поліція

У Харкові група з п'яти осіб підробила реєстраційні та нотаріальні документи та привласнила майно бізнесмена, який помер.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділи майном померлого харківського підприємця. До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема організатор та четверо його поплічників. Зловмисники внесли зміни до відомостей в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за підробленими документами. Внаслідок злочинних дій фігуранти привласнили рухоме та нерухоме майно, а також підприємства померлого харківського бізнесмена", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на привласнене майно накладено арешт.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (Шахрайство), ч.3 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч1.ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Автор: 

Нацполіція (15186) підприємці (618) підприємство (234) Харків (5613)


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Топ коментарі
+11
начали растягивать гепино имущество?
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23.12.2020 17:22
+8
Это о них, что ли?!В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция - Цензор.НЕТ 5934
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23.12.2020 17:23
+5
Гепу еще не закопали, но бабло уже дербанят)
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23.12.2020 17:32
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начали растягивать гепино имущество?
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23.12.2020 17:22 Відповісти
Это о них, что ли?!В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция - Цензор.НЕТ 5934
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23.12.2020 17:23 Відповісти
Гаспидські папи, прямо з труни потягли асфальтовий заводик і готель Націвональ. А щн мер Києва називається!
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23.12.2020 17:25 Відповісти
А без масок стоят те,кто Гепу целовать на прощанье будет?
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23.12.2020 17:28 Відповісти
какой-то космически защищенный реестр создал петренко...
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23.12.2020 17:23 Відповісти
Петренко ни при чем, народец гавно
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23.12.2020 17:24 Відповісти
Шо, уже началось?
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23.12.2020 17:25 Відповісти
Гепу еще не закопали, но бабло уже дербанят)
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23.12.2020 17:32 Відповісти
Та они его раздеребанили еще пару недель назад.
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23.12.2020 17:36 Відповісти
Имя,сестра, имя...
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23.12.2020 17:37 Відповісти
гепино наследство уже делят? нет еще? ну не расстраиватесь скоро начнется.... скока у него жён было? а детей? а внебрачных? а теток с которыми просто жил (за бабки)? во кипеж будет......!
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23.12.2020 19:16 Відповісти
Гепа умер, но дело его живёт!
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24.12.2020 01:33 Відповісти
 
 