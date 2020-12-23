У Харкові група осіб через реєстр привласнила майно померлого підприємця, - поліція

У Харкові група з п'яти осіб підробила реєстраційні та нотаріальні документи та привласнила майно бізнесмена, який помер.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділи майном померлого харківського підприємця. До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема організатор та четверо його поплічників. Зловмисники внесли зміни до відомостей в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за підробленими документами. Внаслідок злочинних дій фігуранти привласнили рухоме та нерухоме майно, а також підприємства померлого харківського бізнесмена", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на привласнене майно накладено арешт.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (Шахрайство), ч.3 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч1.ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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