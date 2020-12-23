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Полиция Одесчины проводит спецоперацию по задержанию мужчины, расстрелявшего из ружья пассажира "ВАЗа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция начала специальную операцию для задержания подозреваемого в убийстве человека на автомобильной дороге в Окнянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что на автодороге в Окнянском районе к автомобилю "ВАЗ", где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda. Из ее салона вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пострадавший скончался до приезда "скорой". Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся", - указывается в сообщении.

Полиция Одесчины проводит спецоперацию по задержанию мужчины, расстрелявшего из ружья пассажира ВАЗа 01
Полиция Одесчины проводит спецоперацию по задержанию мужчины, расстрелявшего из ружья пассажира ВАЗа 02
Полиция Одесчины проводит спецоперацию по задержанию мужчины, расстрелявшего из ружья пассажира ВАЗа 03

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На месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция, работу правоохранителей координирует развернутый в Главном управлении ситуационный центр.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Одесская область (3577) Нацполиция (16480) убийство (6486)


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Схоже стріляли кулями.
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23.12.2020 15:43 Ответить
Жикан
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23.12.2020 16:18 Ответить
Жакан
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23.12.2020 18:01 Ответить
Або дуже зблизька (впритул)
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24.12.2020 08:41 Ответить
Уже наверное в md.
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23.12.2020 15:54 Ответить
Полиция ищет а цензор боится фамилию сообщить читателям.
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23.12.2020 16:19 Ответить
"Большая стройка" до Окнянских дорог не добралась ...
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23.12.2020 16:37 Ответить
Cherchez la femme - как говорят французы!
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23.12.2020 21:57 Ответить
 
 