Полиция Одесчины проводит спецоперацию по задержанию мужчины, расстрелявшего из ружья пассажира "ВАЗа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция начала специальную операцию для задержания подозреваемого в убийстве человека на автомобильной дороге в Окнянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что на автодороге в Окнянском районе к автомобилю "ВАЗ", где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda. Из ее салона вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пострадавший скончался до приезда "скорой". Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся", - указывается в сообщении.







Смотрите также: 23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция, работу правоохранителей координирует развернутый в Главном управлении ситуационный центр.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.