Поліція Одещини проводить спецоперацію із затримання чоловіка, який розстріляв з рушниці пасажира "ВАЗа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліція почала спеціальну операцію для затримання підозрюваного у вбивстві людини на автомобільній дорозі в Окнянському районі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що на автодорозі в Окнянському районі до автомобіля "ВАЗ", де пасажиром був потерпілий, під'їхала Honda. З її салону вийшов чоловік і вистрілив з мисливської рушниці. Від поранення потерпілий помер до приїзду "швидкої". Правопорушник на іномарці з місця пригоди зник", - вказується в повідомленні.







На місці злочину працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Для розшуку і затримання зловмисника в дію введена спеціальна поліцейська операція, роботу правоохоронців координує розгорнутий в Головному управлінні ситуаційний центр.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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