УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3820 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 629 8

Поліція Одещини проводить спецоперацію із затримання чоловіка, який розстріляв з рушниці пасажира "ВАЗа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліція почала спеціальну операцію для затримання підозрюваного у вбивстві людини на автомобільній дорозі в Окнянському районі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що на автодорозі в Окнянському районі до автомобіля "ВАЗ", де пасажиром був потерпілий, під'їхала Honda. З її салону вийшов чоловік і вистрілив з мисливської рушниці. Від поранення потерпілий помер до приїзду "швидкої". Правопорушник на іномарці з місця пригоди зник", - вказується в повідомленні.

Поліція Одещини проводить спецоперацію із затримання чоловіка, який розстріляв з рушниці пасажира ВАЗа 01
Поліція Одещини проводить спецоперацію із затримання чоловіка, який розстріляв з рушниці пасажира ВАЗа 02
Поліція Одещини проводить спецоперацію із затримання чоловіка, який розстріляв з рушниці пасажира ВАЗа 03

На місці злочину працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Для розшуку і затримання зловмисника в дію введена спеціальна поліцейська операція, роботу правоохоронців координує розгорнутий в Головному управлінні ситуаційний центр.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Дивіться: 23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеська область (3225) Нацполіція (15186) вбивство (3090)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже стріляли кулями.
показати весь коментар
23.12.2020 15:43 Відповісти
Жикан
показати весь коментар
23.12.2020 16:18 Відповісти
Жакан
показати весь коментар
23.12.2020 18:01 Відповісти
Або дуже зблизька (впритул)
показати весь коментар
24.12.2020 08:41 Відповісти
Уже наверное в md.
показати весь коментар
23.12.2020 15:54 Відповісти
Полиция ищет а цензор боится фамилию сообщить читателям.
показати весь коментар
23.12.2020 16:19 Відповісти
"Большая стройка" до Окнянских дорог не добралась ...
показати весь коментар
23.12.2020 16:37 Відповісти
Cherchez la femme - как говорят французы!
показати весь коментар
23.12.2020 21:57 Відповісти
 
 