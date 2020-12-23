Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это просчитанное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — объяснил чиновник.

Вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности, добавил Ляшко.

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Напоминаем, Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19 — этого хватит на вакцинацию 4 млн граждан (одному человеку нужно две дозы). 12 декабря COVAX одобрил запрос на поставку вакцины в Украину.