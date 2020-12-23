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Новости Коронавирус и карантин
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Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это просчитанное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — объяснил чиновник.

Вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности, добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

Напоминаем, Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19 — этого хватит на вакцинацию 4 млн граждан (одному человеку нужно две дозы). 12 декабря COVAX одобрил запрос на поставку вакцины в Украину.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
"Возможно" выделяется запятыми.
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23.12.2020 17:22
+2
Нах..,теж безкоштовно направляют !!))
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23.12.2020 17:25
+2
Ключевое слово "возможно". "Возможно" в Украине Ляшко - главный санитарный врач? Та ну, хрень какая-то.
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23.12.2020 17:29
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23.12.2020 17:22 Ответить
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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23.12.2020 17:50 Ответить
он год не уточняет
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23.12.2020 18:05 Ответить
Украина может бесплатно получить
-- бесплатно можно всё, шо угодно получить: От каждого по способности -- каждому по потребности. (с)
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23.12.2020 17:22 Ответить
Нах..,теж безкоштовно направляют !!))
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23.12.2020 17:25 Ответить
Но это очень дорого стоит! (с)
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23.12.2020 17:48 Ответить
"Співзасновник Львівського безпекового форуму, екскомандувач угруповання Армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.https://www.ukrmilitary.com/2020/12/nazarov.html засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Ил-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого https://www.ukrmilitary.com/2016/12/il-76md-76683.html загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України.

Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави."
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23.12.2020 17:25 Ответить
Насколько я понял из текущих событий и явлений -- сейчас в Польше и у прочих бывших "демократов", заранее концентрируются избытки вакцины... -- а там уж -- кого Корона глобальней грохнет и кто ниже в ножки поклонится -- Беларусь, чы Украина?
-- думаю, Беларусь раньше получит... -- уже без Луки -- где-то к маю.

Про Украину сомневаюсь -- Зеля до осени точно досидит, а Бене не в тему с Западом друганиться...
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23.12.2020 17:28 Ответить
Тихановская что то там закупает.,может к Новому году привезет.
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23.12.2020 17:32 Ответить
На Тихановскую не расчитывай... -- будет вам с Кремля -- свежий незапятнанный -- вам не привыкать...*)
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23.12.2020 17:39 Ответить
Ключевое слово "возможно". "Возможно" в Украине Ляшко - главный санитарный врач? Та ну, хрень какая-то.
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23.12.2020 17:29 Ответить
Возможно, но не точно
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23.12.2020 17:40 Ответить
Виктор, Мавроди не твой родственник?
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23.12.2020 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo Новая мутация коронавируса. Антиистерическое видео | Доктор Комаровский
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23.12.2020 17:46 Ответить
Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

>>Спутник V или Новичок?
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23.12.2020 17:51 Ответить
дополнительную дырку от бублика
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23.12.2020 17:56 Ответить
Удачи Вам. А то,похоже,что ухудшается ситуация.
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23.12.2020 17:59 Ответить
"Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины " а может быть собаку, а может быть корову, а может быть и дворника с огромною метлой...
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23.12.2020 18:07 Ответить
Ключевой смысл- " возможно" . Остальное от лукавого и тупой зепиар
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23.12.2020 18:45 Ответить
Врачи, менты, чиновники. Никаких пенсионеров и пожилых людей.
Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7765
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23.12.2020 19:34 Ответить
Если вакцина из паРаши - а это скорее всего так - потому что уже втирают что у Украины нет холодильников для вакцины и Макрон помогает с поставками вакцины - то пусть колятся.
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23.12.2020 19:56 Ответить
Ее нет в природе в товарных количествах, не стоит беспокоиться об этом)
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23.12.2020 20:30 Ответить
 
 