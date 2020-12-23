Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко
Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість наданих доз може досягти 16 млн.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Україна може розраховувати мінімум на 8 млн доз вакцини, тобто це прорахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 млн доз - ми це промовляємо, але поки гарантій немає. 8 млн - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість", - пояснив чиновник.
Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.
Нагадуємо, Україна в рамках ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.
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Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави."
-- думаю, Беларусь раньше получит... -- уже без Луки -- где-то к маю.
Про Украину сомневаюсь -- Зеля до осени точно досидит, а Бене не в тему с Западом друганиться...
>>Спутник V или Новичок?