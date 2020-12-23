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Новини Коронавірус і карантин
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Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість наданих доз може досягти 16 млн.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Україна може розраховувати мінімум на 8 млн доз вакцини, тобто це прорахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 млн доз - ми це промовляємо, але поки гарантій немає. 8 млн - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість", - пояснив чиновник.

Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль

Нагадуємо, Україна в рамках ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Возможно" выделяется запятыми.
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23.12.2020 17:22
+2
Нах..,теж безкоштовно направляют !!))
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23.12.2020 17:25
+2
Ключевое слово "возможно". "Возможно" в Украине Ляшко - главный санитарный врач? Та ну, хрень какая-то.
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23.12.2020 17:29
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23.12.2020 17:22 Відповісти
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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23.12.2020 17:50 Відповісти
он год не уточняет
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23.12.2020 18:05 Відповісти
Украина может бесплатно получить
-- бесплатно можно всё, шо угодно получить: От каждого по способности -- каждому по потребности. (с)
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23.12.2020 17:22 Відповісти
Нах..,теж безкоштовно направляют !!))
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23.12.2020 17:25 Відповісти
Но это очень дорого стоит! (с)
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23.12.2020 17:48 Відповісти
"Співзасновник Львівського безпекового форуму, екскомандувач угруповання Армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.https://www.ukrmilitary.com/2020/12/nazarov.html засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Ил-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого https://www.ukrmilitary.com/2016/12/il-76md-76683.html загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України.

Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави."
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23.12.2020 17:25 Відповісти
Насколько я понял из текущих событий и явлений -- сейчас в Польше и у прочих бывших "демократов", заранее концентрируются избытки вакцины... -- а там уж -- кого Корона глобальней грохнет и кто ниже в ножки поклонится -- Беларусь, чы Украина?
-- думаю, Беларусь раньше получит... -- уже без Луки -- где-то к маю.

Про Украину сомневаюсь -- Зеля до осени точно досидит, а Бене не в тему с Западом друганиться...
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23.12.2020 17:28 Відповісти
Тихановская что то там закупает.,может к Новому году привезет.
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23.12.2020 17:32 Відповісти
На Тихановскую не расчитывай... -- будет вам с Кремля -- свежий незапятнанный -- вам не привыкать...*)
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23.12.2020 17:39 Відповісти
Ключевое слово "возможно". "Возможно" в Украине Ляшко - главный санитарный врач? Та ну, хрень какая-то.
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23.12.2020 17:29 Відповісти
Возможно, но не точно
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23.12.2020 17:40 Відповісти
Виктор, Мавроди не твой родственник?
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23.12.2020 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo Новая мутация коронавируса. Антиистерическое видео | Доктор Комаровский
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23.12.2020 17:46 Відповісти
Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

>>Спутник V или Новичок?
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23.12.2020 17:51 Відповісти
дополнительную дырку от бублика
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23.12.2020 17:56 Відповісти
Удачи Вам. А то,похоже,что ухудшается ситуация.
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23.12.2020 17:59 Відповісти
"Украина, возможно, получит дополнительные 8 млн доз вакцины " а может быть собаку, а может быть корову, а может быть и дворника с огромною метлой...
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23.12.2020 18:07 Відповісти
Ключевой смысл- " возможно" . Остальное от лукавого и тупой зепиар
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23.12.2020 18:45 Відповісти
Врачи, менты, чиновники. Никаких пенсионеров и пожилых людей.
Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7765
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23.12.2020 19:34 Відповісти
Если вакцина из паРаши - а это скорее всего так - потому что уже втирают что у Украины нет холодильников для вакцины и Макрон помогает с поставками вакцины - то пусть колятся.
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23.12.2020 19:56 Відповісти
Ее нет в природе в товарных количествах, не стоит беспокоиться об этом)
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23.12.2020 20:30 Відповісти
 
 