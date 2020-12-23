Україна, можливо, отримає додаткові 8 млн доз вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість наданих доз може досягти 16 млн.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Україна може розраховувати мінімум на 8 млн доз вакцини, тобто це прорахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 млн доз - ми це промовляємо, але поки гарантій немає. 8 млн - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість", - пояснив чиновник.

Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

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Нагадуємо, Україна в рамках ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.