ЕС ввёл санкции в отношении покупателя "БТА банка" Николая Воробья

Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда крупных белорусских компаний и бизнесменов, которых Брюссель считает причастными к фальсификации президентских выборов.

В списке подпадающих под ограничительные меры ЕС значится 29 человек. Среди них нефтяной бизнесмен Николай Воробей, который связан с Александром Лукашенко.

В декабре 2020 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины дал Николаю Воробью разрешение на покупку украинского "БТА Банка". По данным СМИ, сумма сделки может составить 10 миллионов долларов, но НБУ еще не санкционировал покупку.

В Украине Николай Воробей является владельцем ООО "ПрикарпатЗахидтранс", которому принадлежит украинский участок нефтепровода Самарско-Западного направления. Он предназначен для перекачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутреннего рынка Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

Также, по данным белорусских СМИ, Николай Воробей пользуется особой благосклонностью Александра Лукашенко. В Беларуси ему принадлежит "Абсолютбанк", нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости и другие предприятия.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси подготовило санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Глава белорусского МИД Владимир Макей пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".