ЄС ввів санкції проти покупця "БТА банку" Миколи Вороб’я

Євросоюз ухвалив третій пакет санкцій проти низки великих білоруських компаній і бізнесменів, яких Брюссель вважає причетними до фальсифікації президентських виборів.

У списку тих, хто потрапляють під обмежувальні заходи ЄС, значиться 29 осіб. Серед них нафтовий бізнесмен Микола Воробей, який пов'язаний з Олександром Лукашенком.

У грудні 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України дав Миколі Вороб’ю дозвіл на купівлю українського "БТА Банку". За даними ЗМІ, сума операції може становити 10 мільйонів доларів, але НБУ ще не санкціонував купівлю.

В Україні Микола Воробей є власником ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", якому належить українська ділянка нафтопроводу Самарсько-Західного напрямку. Він призначений для перекачування дизельного палива з Росії та Білорусі, як для внутрішнього ринку України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.

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Також, за даними білоруських ЗМІ, Микола Воробей користується особливою прихильністю Олександра Лукашенка. У Білорусі йому належить "Абсолютбанк", нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості та інші підприємства.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі підготувало список санкцій щодо низки офіційних осіб України. Глава білоруського МЗС Володимир Макей пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".