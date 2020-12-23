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Новини Революція в Білорусі
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США ввели нові санкції проти Білорусі

США ввели нові санкції проти Білорусі

Мінфін США ввів санкції проти ЦВК Білорусі, білоруських спецпризначенців, управління МВС у Мінську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції потрапили ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська.

Санкції також введено проти першого заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича.

"Білоруський народ безупинно і мирним шляхом намагається втілювати в життя свої основні демократичні права, а держава продовжує відповідати на це жорстоким придушенням. Ці заходи (санкції. - Ред.) разом з іншими, раніше вжитими США і їхніми міжнародними партнерами, і далі змусять відповідати за свої вчинки окремих осіб та організації, які здійснюють подібні неприйнятні дії", - наводяться в пресрелізі слова голови Мінфіну США Стівена Мнучіна.

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Згідно із заявою Мінфіну США, відповідно до санкцій блокується вся власність, яка перебуває в США або під контролем громадян США, і майнові інтереси зазначених осіб і структур. Громадянам США заборонено вести справи з людьми і організаціями, які потрапили під санкції ,якщо тільки інше не передбачено винятками від Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

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Автор: 

Білорусь (7935) санкції (11851) США (22950)


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Топ коментарі
+8
Если США введут санкции против Белоруской Атомной энергетики, тогда наши вонючие олигархи перестанут покупать белорусскую и росиянску электроэнергию..
Это спасет нашу атомную энергетику от уничтожения Каломойским-Деркачом в интересах Росатома
А если господин Бутусов напишет об этом статью, то американские санкции появятся уже в следующем году..
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23.12.2020 18:59
+3
США ввели новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7657
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23.12.2020 18:56
+2
Какие протесты, такие и санкции...... беззубые
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23.12.2020 18:53
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що, знову?
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23.12.2020 18:50 Відповісти
всегда )
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23.12.2020 19:14 Відповісти
Какие протесты, такие и санкции...... беззубые
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23.12.2020 18:53 Відповісти
США ввели новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7657
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23.12.2020 18:56 Відповісти
Если США введут санкции против Белоруской Атомной энергетики, тогда наши вонючие олигархи перестанут покупать белорусскую и росиянску электроэнергию..
Это спасет нашу атомную энергетику от уничтожения Каломойским-Деркачом в интересах Росатома
А если господин Бутусов напишет об этом статью, то американские санкции появятся уже в следующем году..
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23.12.2020 18:59 Відповісти
Так у нас ахметычь вроде главный в профите с запретом импорта 1-2% энергии с рашки которые ему малину портят с монополией. Не зря ж его собака ляшко на Геруса за это кидалась
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23.12.2020 20:42 Відповісти
Це ж США (бо бульбоімперія з ними сусіди ), а ми у 3%вого будемо й на далі скуповувати тролейбуси, автобуси, автіівки (навіть для арммії) та трактори!
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23.12.2020 19:06 Відповісти
Могу огорчить-даже автозаки для Нацгвардии белорусские покупаете.Беларусь в автозаках знает толк
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23.12.2020 20:14 Відповісти
То виходить, що Мінфіну США не до смаку, що Лукашенко був знехтував нафтою з РФ і почав купувати у США? Їм до смаку, щоб Білорусь залежала від Росії?
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19.02.2021 20:32 Відповісти
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:29 Відповісти
Сразу видно, что ты настоящий журналист, вбрасываешь не проверенную, фейковую инфу. Или пороховская методичка обновилась?
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23.12.2020 19:38 Відповісти
в школу! школота, що не розуміє, як лінк взяти
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23.12.2020 20:17 Відповісти
ПТН-ПНХ
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23.12.2020 20:25 Відповісти
А как же Будапештский меморандум?
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23.12.2020 20:07 Відповісти
да ладно, им главное на з.п. старший брат подкинул
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23.12.2020 22:09 Відповісти
 
 