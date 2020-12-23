США ввели нові санкції проти Білорусі

Мінфін США ввів санкції проти ЦВК Білорусі, білоруських спецпризначенців, управління МВС у Мінську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції потрапили ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська.

Санкції також введено проти першого заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича.

"Білоруський народ безупинно і мирним шляхом намагається втілювати в життя свої основні демократичні права, а держава продовжує відповідати на це жорстоким придушенням. Ці заходи (санкції. - Ред.) разом з іншими, раніше вжитими США і їхніми міжнародними партнерами, і далі змусять відповідати за свої вчинки окремих осіб та організації, які здійснюють подібні неприйнятні дії", - наводяться в пресрелізі слова голови Мінфіну США Стівена Мнучіна.

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Згідно із заявою Мінфіну США, відповідно до санкцій блокується вся власність, яка перебуває в США або під контролем громадян США, і майнові інтереси зазначених осіб і структур. Громадянам США заборонено вести справи з людьми і організаціями, які потрапили під санкції ,якщо тільки інше не передбачено винятками від Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

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