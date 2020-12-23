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Новости Революция в Беларуси
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США ввели новые санкции против Беларуси

США ввели новые санкции против Беларуси

Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Под санкции попали ЦИК Беларуси, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.

Санкции также введены против первого замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.

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"Белорусский народ беспрестанно и мирным путем пытается претворять в жизнь свои основные демократические права, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением. Эти меры (санкции. - Ред.) вместе с другими, ранее предпринятыми США и их международными партнерами, и далее заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

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Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Автор: 

Беларусь (7896) санкции (11301) США (26743)


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Топ комментарии
+8
Если США введут санкции против Белоруской Атомной энергетики, тогда наши вонючие олигархи перестанут покупать белорусскую и росиянску электроэнергию..
Это спасет нашу атомную энергетику от уничтожения Каломойским-Деркачом в интересах Росатома
А если господин Бутусов напишет об этом статью, то американские санкции появятся уже в следующем году..
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23.12.2020 18:59
+3
США ввели новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7657
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23.12.2020 18:56
+2
Какие протесты, такие и санкции...... беззубые
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23.12.2020 18:53
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що, знову?
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23.12.2020 18:50 Ответить
всегда )
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23.12.2020 19:14 Ответить
Какие протесты, такие и санкции...... беззубые
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23.12.2020 18:53 Ответить
США ввели новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7657
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23.12.2020 18:56 Ответить
Если США введут санкции против Белоруской Атомной энергетики, тогда наши вонючие олигархи перестанут покупать белорусскую и росиянску электроэнергию..
Это спасет нашу атомную энергетику от уничтожения Каломойским-Деркачом в интересах Росатома
А если господин Бутусов напишет об этом статью, то американские санкции появятся уже в следующем году..
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23.12.2020 18:59 Ответить
Так у нас ахметычь вроде главный в профите с запретом импорта 1-2% энергии с рашки которые ему малину портят с монополией. Не зря ж его собака ляшко на Геруса за это кидалась
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23.12.2020 20:42 Ответить
Це ж США (бо бульбоімперія з ними сусіди ), а ми у 3%вого будемо й на далі скуповувати тролейбуси, автобуси, автіівки (навіть для арммії) та трактори!
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23.12.2020 19:06 Ответить
Могу огорчить-даже автозаки для Нацгвардии белорусские покупаете.Беларусь в автозаках знает толк
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23.12.2020 20:14 Ответить
То виходить, що Мінфіну США не до смаку, що Лукашенко був знехтував нафтою з РФ і почав купувати у США? Їм до смаку, щоб Білорусь залежала від Росії?
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19.02.2021 20:32 Ответить
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:29 Ответить
Сразу видно, что ты настоящий журналист, вбрасываешь не проверенную, фейковую инфу. Или пороховская методичка обновилась?
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23.12.2020 19:38 Ответить
в школу! школота, що не розуміє, як лінк взяти
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23.12.2020 20:17 Ответить
ПТН-ПНХ
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23.12.2020 20:25 Ответить
А как же Будапештский меморандум?
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23.12.2020 20:07 Ответить
да ладно, им главное на з.п. старший брат подкинул
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23.12.2020 22:09 Ответить
 
 