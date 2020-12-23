США ввели новые санкции против Беларуси
Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Под санкции попали ЦИК Беларуси, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.
Санкции также введены против первого замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.
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"Белорусский народ беспрестанно и мирным путем пытается претворять в жизнь свои основные демократические права, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением. Эти меры (санкции. - Ред.) вместе с другими, ранее предпринятыми США и их международными партнерами, и далее заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.
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Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
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А если господин Бутусов напишет об этом статью, то американские санкции появятся уже в следующем году..
Бубочкою знехтували