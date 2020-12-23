Под "Вороваек" плясали курсантки 1-го курса, - Харьковский университет внутренних дел

Харьковский университет внутренних дел опубликовал первые результаты внутреннего расследования скандального танца курсанток под песню российской шансон-группы "Воровайки".

Об этом говорится в сообщении на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается служебное расследование. Установлены как непосредственные участники видео, которыми оказались курсантки 1 курса факультета №3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях", - сказано в сообщении.

В университете пообещали определить степень вины каждого и "меру дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства".

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Напомним, в понедельник, 21 декабря в соцсетях опубликовали видео, на котором девушки в полицейской форме танцуют в казарме под песню российской шансон-группы "Воровайки". Этой группе запрещен въезд в Украину, так как она исполняет украинофобские песни, а также выступала на оккупированных территориях Донбасса.