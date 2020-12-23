Під "Воровайок" танцювали курсантки 1-го курсу, - Харківський університет внутрішніх справ
Харківський університет внутрішніх справ опублікував перші результати внутрішнього розслідування скандального танцю курсанток під пісню російської шансон-групи "Воровайки".
Про це йдеться в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасниць відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету №3, так і осіб, які за функціональними обов'язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах", - сказано в повідомленні.
В університеті пообіцяли визначити ступінь провини кожного і вжити "заходи дисциплінарного реагування згідно з вимогами чинного законодавства".
Нагадаємо, в понеділок, 21 грудня в соцмережах опублікували відео, на якому дівчата в поліцейській формі танцюють у казармі під пісню російської шансон-групи "Воровайки". Цій групі заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона виконує українофобські пісні, а також виступала на окупованих територіях Донбасу.
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поэтому всякие дуровы так пытаются Украине обратно впарить этот рассаадник российских ценностей
Типу після 5-го курсу вони будуть чесними поліціянтками, а не мусором.
https://twitter.com/olviyas
https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1341059426166460422 21 дек.
ось як тут не згадати?
Робити я не хочу
а красти я боюся.
Подамся я до Харкова
в поліцію наймуся.
То горсовет убеждает всех, что смерть Гепы - не помешает ему исполнять обязанности мэра;
То тупые курицы смешат своим "кордебалетом")))
Возможно, даже хватит ума понять, что я - не удивлён. А-ха-ха!
Интересно, что ты тогда слушал, и что сейчас.
А от українська Вікі на 17 місті серед усіх мовних версій і на 3 місці серед слов'янських мов... Ось це показник!
їх за 73, на жаль
мальчикам бы попали
https://twitter.com/krivorozhanin__
https://twitter.com/krivorozhanin__ КривийРігOFFICIAL https://twitter.com/krivorozhanin__ @krivorozhanin__ https://twitter.com/krivorozhanin__/status/1341831974172897282 1 ч
Якщо у вас в хаті помітно мишаче гівно, то це означає, що мишей вже багато.
Якщо курсантки поліцейського ВНЗ танцюють під "воровайки" і не на закритих заходах, а викладають це в соцмережі, то в голові насрано вже аж через край і не мишами...
А що - якийсь закон забороняє це робити?
НАЗВАНІ НАЙБІЛЬШ КРИМІНАЛЬНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ ЗА 2012-02-24
Згідно зі складеним виданням Weekly. рейтингом який заснований на офіційних даних МВС. Тоді самим неблагополучним чемпіоном в кримінальному плані в той час видання назвало ще не окупований паРашей Крим (АРК). Там за рік було зареєстровано тисячу вісімсот дев'яносто вісім злочинів на 1 млн. осіб, такий же страшний кримінальний рейтинг був і як у ворожій Україні ********* паРаші. Слідом за Українським півостровом йдуть Українські Східні проросійські регіони - Запорізька (1 529 злочинів на 1 млн), Луганська ( 1 376) і Донецька ( 1 366) області .... Нижче рівень злочинності в Києві (1 333 злочинів на 1 млн жителів), Херсонській (1 237) і Миколаївській (1 146) областях.
А набагато менше в 3 - 4 рази всіх в тому числі і тяжких злочинів відбуваються в благополучній проукраїнській Західній Україні: в Івано-Франківській (422 на 1 млн), Тернопільській (488) та Закарпатській (577) областях .....
І чого це кремлівські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла приперлися з війною тільки в крайні Східні російськомовні регіони України .. а не в україномовну Західну або Центральну Україну. А видно через те, що там зовсім не мають підтримки з боку продажної місцевої влади та правоохоронних органів і кримінально кацапського елементу цих сепаратистів яничар опричників )(уйла. І крім того що вони знають тільки свою бандитську окупаційну кацапську абсолютно не знають величної слов'янської української мови ...!