Під "Воровайок" танцювали курсантки 1-го курсу, - Харківський університет внутрішніх справ

Харківський університет внутрішніх справ опублікував перші результати внутрішнього розслідування скандального танцю курсанток під пісню російської шансон-групи "Воровайки".

Про це йдеться в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасниць відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету №3, так і осіб, які за функціональними обов'язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах", - сказано в повідомленні.

В університеті пообіцяли визначити ступінь провини кожного і вжити "заходи дисциплінарного реагування згідно з вимогами чинного законодавства".

Нагадаємо, в понеділок, 21 грудня в соцмережах опублікували відео, на якому дівчата в поліцейській формі танцюють у казармі під пісню російської шансон-групи "Воровайки". Цій групі заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона виконує українофобські пісні, а також виступала на окупованих територіях Донбасу.