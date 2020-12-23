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Під "Воровайок" танцювали курсантки 1-го курсу, - Харківський університет внутрішніх справ

Під

Харківський університет внутрішніх справ опублікував перші результати внутрішнього розслідування скандального танцю курсанток під пісню російської шансон-групи "Воровайки".

Про це йдеться в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасниць відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету №3, так і осіб, які за функціональними обов'язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах", - сказано в повідомленні.

В університеті пообіцяли визначити ступінь провини кожного і вжити "заходи дисциплінарного реагування згідно з вимогами чинного законодавства".

Нагадаємо, в понеділок, 21 грудня в соцмережах опублікували відео, на якому дівчата в поліцейській формі танцюють у казармі під пісню російської шансон-групи "Воровайки". Цій групі заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона виконує українофобські пісні, а також виступала на окупованих територіях Донбасу.

Автор: 

МВС (3502) Нацполіція (15190) скандал (625) танок (18) Харків (5619) курсанти (134) шансон (14)


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Топ коментарі
+64
так вони туда і пішли.
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23.12.2020 20:03
+45
Так пусть бы на вороваек шли учиться, не?
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23.12.2020 19:58
+43
Ватное дермище
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23.12.2020 20:00
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Вершина айсберга на Антарктиде. Судя по комментариям читатели вообще без понятия что украинская молодежь живет в русском мире.
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23.12.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479997 Багато хто реально незнає.
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23.12.2020 21:01 Відповісти
вконтакте - сделал свое дело
поэтому всякие дуровы так пытаются Украине обратно впарить этот рассаадник российских ценностей
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24.12.2020 12:01 Відповісти
Пусть теперь пляшут за киоском с шаурмой в пригороде Харькова махнув стакан.
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23.12.2020 20:23 Відповісти
Типу на 2-му курсі вони стануть патріотками.
Типу після 5-го курсу вони будуть чесними поліціянтками, а не мусором.
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23.12.2020 20:23 Відповісти
При чём здесь всё это? Гляньте на них. Кто их вообще брал на учёбу? Там максимум-корову за сиську тягать.
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23.12.2020 20:27 Відповісти
Эт точно, в лугандоне одни доярки, трактористы и таксисты. Сам путин сказал.
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23.12.2020 20:34 Відповісти
на 2-му під "цєнтрал" танцюватимуть
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23.12.2020 22:03 Відповісти
Да плевать под что они там плясали, не нужно стрелки переводить и отвлекать нард, расскажите лучше как вчера концерт 95 квартала прошёл , нардались нормально ?
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23.12.2020 20:27 Відповісти
Выпороть розгами пониже спины и отпустить. Только обязательно с видеотрансляцией в сети.
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23.12.2020 20:29 Відповісти
Не за что, а по чему)
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23.12.2020 20:32 Відповісти
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23.12.2020 20:59 Відповісти
пороть надо и авакова и геращенка
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23.12.2020 21:39 Відповісти
Первый курс только, дуры еще. Снисходительнее надо...
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23.12.2020 20:33 Відповісти
На 5-му курсі будуть вже досвідченими хвойдами.
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23.12.2020 20:53 Відповісти
Не тот случай. Они учатся на полицейских - представителей государства. В будущем они должны будут противостоять тем, чью преступную деятельность "воровайки" пропагандируют в своих песнях. С такими взглядами на жизнь, как у этих малолетних обезьян в полицейской форме, нельзя пускать на порог подобных ВУЗов. Номер простительный в кулинарном училище, но не в учебном заведении МВД. Но не стоит переживать. Они продолжат учёбу. И будут работать в полиции, к сожалению. Это же Украина.
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24.12.2020 08:40 Відповісти
Тупі кобили
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23.12.2020 20:49 Відповісти
марюткі-хєрнесюткі

https://twitter.com/olviyas

https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1341059426166460422 21 дек.

ось як тут не згадати?

Робити я не хочу
а красти я боюся.
Подамся я до Харкова
в поліцію наймуся.
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23.12.2020 23:43 Відповісти
Город Хорьков продолжает "неудивлять")))
То горсовет убеждает всех, что смерть Гепы - не помешает ему исполнять обязанности мэра;
То тупые курицы смешат своим "кордебалетом")))
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23.12.2020 20:51 Відповісти
Удивлюн. Ахаха. Ты думал они там под Моцарта танцуют.))
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23.12.2020 20:56 Відповісти
Если у тебя - не когнитивный диссонанс, - возможно, ты сможешь прочесть мой пост еще раз.
Возможно, даже хватит ума понять, что я - не удивлён. А-ха-ха!
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23.12.2020 21:54 Відповісти
уволить
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23.12.2020 20:56 Відповісти
А починалася реформа поліції добре.
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23.12.2020 20:57 Відповісти
Я в ті роки,намагався дістати якусь цікаву іноземну електронну музику.Я не думав,що пройде стільки років,а молодь буде під бидлядство стрибати.
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23.12.2020 20:59 Відповісти
Ну так и ты когда пытался достать интересную музыку, были слушатели "Владимирский централ ветер северный".
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23.12.2020 22:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 Я не думав,що таке будуть слухати через 15-20 років.Думав,що бидлядство відпаде.
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23.12.2020 22:14 Відповісти
Быдло будет всегда.
Интересно, что ты тогда слушал, и что сейчас.
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23.12.2020 22:28 Відповісти
А какая разница - шо то, шо то
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23.12.2020 21:15 Відповісти
Ех жаль шо їх по похорони не пустили, а то б вони збацали на останок...
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23.12.2020 21:16 Відповісти
Пол-страны, если не больше, русскочелюстное. Еще типа удивляются клоуны.
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23.12.2020 21:25 Відповісти
ответил андрей на мове
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23.12.2020 22:19 Відповісти
На украиноязычном Twitch 20 стримеров. Зрителей 0... они смотрят друг друга. И это в Украина которая так любит играть. Такое ощущение что мова в этой стране вообще никому не нужна.
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23.12.2020 21:32 Відповісти
Ну я українськомовний на 100%, я навіть не знаю, що таке той Twitch...

А от українська Вікі на 17 місті серед усіх мовних версій і на 3 місці серед слов'янських мов... Ось це показник!
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23.12.2020 21:44 Відповісти
Так вы же все старые. Откуда вам знать.
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23.12.2020 21:49 Відповісти
Ну мені 40 нема ще...
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23.12.2020 22:11 Відповісти
Ну вот. Вы же совсем старый. Какие игры в 40 лет.
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23.12.2020 22:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Так ви ненабагато старший від мене.Ну Twitch,це таке.Але ж подивіться кого молодь дивиться на youtube.
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23.12.2020 22:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Я україномовний.але знаю що таке Twitch.На тому ж youtube,наша молодь дивиться практично все московське.
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23.12.2020 22:16 Відповісти
Під "Воровайок" танцювали курсантки 1-го курсу, - Харківський університет внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 8877
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23.12.2020 21:32 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ці курсантки - з окупованої частини даунбасу і були прийняті в "універ" по спец.пільгам. Замість того щоб набирати в цей унівесітет дітей учасників АТО, самих АТОвців і сиріт загинувших за Україну батьків, набирають суцільну "вату".
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23.12.2020 21:45 Відповісти
вата - це просто радянські люди
їх за 73, на жаль
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23.12.2020 22:23 Відповісти
И - любимая позиция быдла: "та какая разница?!"(с)
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23.12.2020 22:00 Відповісти
Ктото из аваковской падали попал на бабки...в такой институт бесплатно и без связей не поступают...минимум штук 5-10 зелени
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23.12.2020 22:06 Відповісти
не, девочки отработают
мальчикам бы попали
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23.12.2020 22:21 Відповісти
чего тут удивительного - они ведь идут в ментовку зарабатывать а не работать
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23.12.2020 22:06 Відповісти
классно их драть там в общаге))будущие полканши секретутки
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23.12.2020 22:24 Відповісти
генпрокурорши
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23.12.2020 22:29 Відповісти
А чому дивуватись, якщо "папамусар", а не коп чи поліцейський.
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23.12.2020 22:30 Відповісти
Пускай скажут, что это репериция на похорон Кернеса, так их еще и к наградам представят.
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23.12.2020 22:36 Відповісти
Вот интересно, как у них вообще родилась идея такое исполнить и снять. Кто был заводилой.
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23.12.2020 22:45 Відповісти
https://twitter.com/krivorozhanin__
https://twitter.com/krivorozhanin__
https://twitter.com/krivorozhanin__ КривийРігOFFICIAL https://twitter.com/krivorozhanin__ @krivorozhanin__ https://twitter.com/krivorozhanin__/status/1341831974172897282 1 ч

Якщо у вас в хаті помітно мишаче гівно, то це означає, що мишей вже багато.
Якщо курсантки поліцейського ВНЗ танцюють під "воровайки" і не на закритих заходах, а викладають це в соцмережі, то в голові насрано вже аж через край і не мишами...
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23.12.2020 22:45 Відповісти
Я не здивуюсь якщо виявиться, що "курсантки" з ДаМбасу або Криму.
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23.12.2020 22:49 Відповісти
Я думаю, что скорее всего девченки готовили номер к корпоративу, изображая негативных персонажей. Не верю в то,что избрав такую профессию они всерьез могут фанатеть от такого...
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23.12.2020 22:57 Відповісти
я думаю шо такую профессию выбрали потому что на другие тяму нет , а так папа с мамой устроили - вот тебе и выща освита... всегда говорил ну какая служба у женщин в форме ? до первого замужества? или до начала рождения детей? и всё? дальше кухня и дети? что не хватает педиститутов или универов и цивильных профессий? обязательно надо в военные или в менты или в сбу? да безполезная трата гос денег это! а номер этот девки-курсантки придумали потому что слушают они этих вороваек и лесоповал и шафутинского а поскольку еще и тупые то вот вам президентский результат который называется "по приколу" или "какая разница"......
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23.12.2020 23:35 Відповісти
В нормальных странах, например США большинство женщин домохозяйки рожают детей и сидят дома. Потому у них в семье 3-4 ребенка и население растет, а не вырождается как в Украине. В Украине демография под угрозой. Скоро нас вообще не останется. Часть вымрет, остальные разбегутся. И это не пустые страшилки.
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24.12.2020 05:04 Відповісти
а клоуна зеленого верил?
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24.12.2020 00:17 Відповісти
Вы верите в мусоров ?
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24.12.2020 02:45 Відповісти
достойная смена всяких рюкзаковых, бенедиктовых, татаровых и портновых
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24.12.2020 03:17 Відповісти
да пусть пляшут. обращать ещё на такое внимание.
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24.12.2020 03:24 Відповісти
Ну это уже политические гонения. И бредятина. Возвращение в совок. Да пусть девки танцуют под кого хотятю
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24.12.2020 04:59 Відповісти
......"....степень вины каждого и "меру дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства".Источник: https://censor.net/ru/n3238763

А що - якийсь закон забороняє це робити?
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24.12.2020 05:01 Відповісти
Шавки кремлёвские . Кацапским Ворамвайкам даже нет смысла ехать в Украину со своими антиукраинскими концертами. Так как в Украине уже полно своих продажных малороссийских.... которые пляшут и поют под музыку заказанную кремлёвскими фашистами )(уйла. А потом все удивляются почему копы выродки эти оборотни иуды моментально изменили присяге и переметнулись на сторону лютого кремлёвского врага оккупанта во временно оккупированном Крыму и Донбассе.
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24.12.2020 05:21 Відповісти
Теперь я понимаю почему в Харькове у власти почитают бандитов и матершинников....
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24.12.2020 06:15 Відповісти
-
НАЗВАНІ НАЙБІЛЬШ КРИМІНАЛЬНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ ЗА 2012-02-24
Згідно зі складеним виданням Weekly. рейтингом який заснований на офіційних даних МВС. Тоді самим неблагополучним чемпіоном в кримінальному плані в той час видання назвало ще не окупований паРашей Крим (АРК). Там за рік було зареєстровано тисячу вісімсот дев'яносто вісім злочинів на 1 млн. осіб, такий же страшний кримінальний рейтинг був і як у ворожій Україні ********* паРаші. Слідом за Українським півостровом йдуть Українські Східні проросійські регіони - Запорізька (1 529 злочинів на 1 млн), Луганська ( 1 376) і Донецька ( 1 366) області .... Нижче рівень злочинності в Києві (1 333 злочинів на 1 млн жителів), Херсонській (1 237) і Миколаївській (1 146) областях.
А набагато менше в 3 - 4 рази всіх в тому числі і тяжких злочинів відбуваються в благополучній проукраїнській Західній Україні: в Івано-Франківській (422 на 1 млн), Тернопільській (488) та Закарпатській (577) областях .....
І чого це кремлівські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла приперлися з війною тільки в крайні Східні російськомовні регіони України .. а не в україномовну Західну або Центральну Україну. А видно через те, що там зовсім не мають підтримки з боку продажної місцевої влади та правоохоронних органів і кримінально кацапського елементу цих сепаратистів яничар опричників )(уйла. І крім того що вони знають тільки свою бандитську окупаційну кацапську абсолютно не знають величної слов'янської української мови ...!
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24.12.2020 07:23 Відповісти
Мы были бы приятно, или не очень, узнав чьи это отпрыски. Кажется мне, ихние родители Очень большие любители русского мира. А девочек гнать с учебного заведения, гнать сраной метлой, потом будет поздно. В своём, сегодняшнем, возрасте, они уже должны чётко понимать и осознавать свои действия. Правильно здесь отмечено - такая выходка могла проконать в каком нибудь кулинарном училище, и то ...
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24.12.2020 17:21 Відповісти
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