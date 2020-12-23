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Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко

Украина получила положительный ответ от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации о получении специальной цены для закупки пневмококковой вакцины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене. Подтверждением этого является положительный ответ на наш запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации касательно получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Чиновник отметил, что пневмококковая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран-членов ЕС, а с 2022 года будет сделано все возможное, чтобы вакцина появилась в календаре прививок украинцев.

"Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония", - добавил Ляшко.

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Напоминаем, 16 декабря Кабинет Министров Украины согласовал запрос в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации относительно получения специальной цены для закупки пневмококковых вакцин за счет госбюджета в 2021 году. Кабмин также обязал Минздрав ввести иммунизацию от пневмококковой инфекции в Календарь прививок.

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+5
та вакцина от короны тоже недорого...
но деньги не просто кончились.они перестали начинаться
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23.12.2020 20:36
+3
По замашкам, вроде фраер. Но не фраер -- это точно! (с)
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24.12.2020 00:17
+2
Ето типо та которую в коки нужно колоть?
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23.12.2020 20:53
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23.12.2020 20:38 Ответить
Пусть Ляшко себе и своим детям колет по 10 вакцин в день, а народ нечего травить этой гадостью с консервантами из ртути и алюминия, от которых потом дети болеют онкологией и умирают, это не учитывая аутизм, вялый паралич и другие осложнения вплоть до смерти.
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23.12.2020 22:02 Ответить
во всём мире давно применяют 23-х валентную вакцину от пневмонии . практически от всех известных распространённых возбудителей пневмонии . колют её и детям и взрослым . а чё этот собрался покупать?
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23.12.2020 20:41 Ответить
як давно, то вже не годиться, бо мутація іде своїм чином і антибіотики вже дуже важко підбирати для лікування
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23.12.2020 20:44 Ответить
вы путаете профилактическую вакцину типа АКДС и тому подобные с лекарством .
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23.12.2020 20:49 Ответить
та вакцина от короны тоже недорого...
но деньги не просто кончились.они перестали начинаться
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23.12.2020 20:36 Ответить
але все ж таки це хороша новина, не раджу тим не скористатись породіллям та малечам, та і не тільки, людям у віці вона теж би була не надлишня. Пнєвмококова це дуже погана інфекція
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23.12.2020 20:42 Ответить
Распродажа -- вещь хорошая! -- по чёрным пятницам особенно...
У данного Ляшка, точно пучеглазие ( Экзофтальм) -- болезнь такая -- и всем кажется, шо он уверенно смотрит в душу, в даль и в будущее...
Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко - Цензор.НЕТ 5120

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко - Цензор.НЕТ 467
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23.12.2020 20:46 Ответить
Пучеглазие - не болезнь, это симптом патологии щитовидной железы (чаще всего).
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24.12.2020 00:16 Ответить
По замашкам, вроде фраер. Но не фраер -- это точно! (с)
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24.12.2020 00:17 Ответить
Ето типо та которую в коки нужно колоть?
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23.12.2020 20:53 Ответить
Про_бали ковидную вакцину, закупим пневмококковую! Какая разница
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23.12.2020 21:08 Ответить
Принятая правительством программа вакцинации населения Украины
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ создание новых мощностей для низкотемпературного хранения вакцин.
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23.12.2020 22:15 Ответить
По спецціні купляють, по спецціні продають. Бариги, що з них взяти.
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23.12.2020 23:20 Ответить
"Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония", - добавил Ляшко. Источник: https://censor.net/ru/n3238771

Нам не треба те, що вовсьом мірє. По нашій статистиці цього не видно. Отже ляшко "опять соврамши". доктор смєрть теж лякала всіх кіром. Бо у вакцинаторів вакцина від кору пропадала. Пройшло не так багато часу і тепер найстрашніша інфекція - пневмокок.
Ну як воно виходить? - влада ніби міняється. А пісня її - та сама.
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24.12.2020 00:42 Ответить
Люди зрозумійте, пневмокок-менінгіт, це мізерна кількість хворих діток на рік, але є одне але, як що воно прийшло, то вірогідність смерті майже 100 відсоткова. У мене дитина в 8 міс захворіла, неділя в реанімації, довгий період відновлення, але все одно втрата слуху, імплантація. І це нам пощастило що ми в Одесі, є ліки, є лікарі, район чи село це смерть без варіанту. Тому пневмокок і менінгокок повинні бути в календарі щеплень.
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24.12.2020 01:20 Ответить
 
 