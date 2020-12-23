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Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною, - Ляшко

Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною, - Ляшко

Україна отримала позитивну відповідь від Глобального альянсу з вакцин та імунізації про отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококової вакцини.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною. Підтвердженням цього є позитивна відповідь на наш запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон'югованої пневмококової вакцини", - написав Ляшко на сторінці в Facebook.

Чиновник зазначив, що пневмококова вакцина включена в календар щеплень усіх 27 країн-членів ЄС, а з 2022 року зроблено все можливе, щоб вакцина з'явилася в календарі щеплень українців.

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"У всьому світі пневмококова інфекція - це одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Закупівля за спеціальною зниженою ціною дасть змогу забезпечити доступ до вакцини від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей. Це дуже важливий крок, адже пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як, менінгіт, сепсис, пневмонія", - додав Ляшко.

Нагадуємо, 16 грудня Кабінет Міністрів України погодив запит до Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин за рахунок держбюджету в 2021 році. Кабмін також зобов'язав МОЗ ввести імунізацію від пневмококової інфекції в Календар щеплень.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+5
та вакцина от короны тоже недорого...
но деньги не просто кончились.они перестали начинаться
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23.12.2020 20:36
+3
По замашкам, вроде фраер. Но не фраер -- это точно! (с)
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24.12.2020 00:17
+2
Ето типо та которую в коки нужно колоть?
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23.12.2020 20:53
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23.12.2020 20:38 Відповісти
Пусть Ляшко себе и своим детям колет по 10 вакцин в день, а народ нечего травить этой гадостью с консервантами из ртути и алюминия, от которых потом дети болеют онкологией и умирают, это не учитывая аутизм, вялый паралич и другие осложнения вплоть до смерти.
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23.12.2020 22:02 Відповісти
во всём мире давно применяют 23-х валентную вакцину от пневмонии . практически от всех известных распространённых возбудителей пневмонии . колют её и детям и взрослым . а чё этот собрался покупать?
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23.12.2020 20:41 Відповісти
як давно, то вже не годиться, бо мутація іде своїм чином і антибіотики вже дуже важко підбирати для лікування
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23.12.2020 20:44 Відповісти
вы путаете профилактическую вакцину типа АКДС и тому подобные с лекарством .
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23.12.2020 20:49 Відповісти
та вакцина от короны тоже недорого...
но деньги не просто кончились.они перестали начинаться
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23.12.2020 20:36 Відповісти
але все ж таки це хороша новина, не раджу тим не скористатись породіллям та малечам, та і не тільки, людям у віці вона теж би була не надлишня. Пнєвмококова це дуже погана інфекція
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23.12.2020 20:42 Відповісти
Распродажа -- вещь хорошая! -- по чёрным пятницам особенно...
У данного Ляшка, точно пучеглазие ( Экзофтальм) -- болезнь такая -- и всем кажется, шо он уверенно смотрит в душу, в даль и в будущее...
Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко - Цензор.НЕТ 5120

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко - Цензор.НЕТ 467
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23.12.2020 20:46 Відповісти
Пучеглазие - не болезнь, это симптом патологии щитовидной железы (чаще всего).
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24.12.2020 00:16 Відповісти
По замашкам, вроде фраер. Но не фраер -- это точно! (с)
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24.12.2020 00:17 Відповісти
Ето типо та которую в коки нужно колоть?
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23.12.2020 20:53 Відповісти
Про_бали ковидную вакцину, закупим пневмококковую! Какая разница
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23.12.2020 21:08 Відповісти
Принятая правительством программа вакцинации населения Украины
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ создание новых мощностей для низкотемпературного хранения вакцин.
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23.12.2020 22:15 Відповісти
По спецціні купляють, по спецціні продають. Бариги, що з них взяти.
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23.12.2020 23:20 Відповісти
"Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония", - добавил Ляшко. Источник: https://censor.net/ru/n3238771

Нам не треба те, що вовсьом мірє. По нашій статистиці цього не видно. Отже ляшко "опять соврамши". доктор смєрть теж лякала всіх кіром. Бо у вакцинаторів вакцина від кору пропадала. Пройшло не так багато часу і тепер найстрашніша інфекція - пневмокок.
Ну як воно виходить? - влада ніби міняється. А пісня її - та сама.
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24.12.2020 00:42 Відповісти
Люди зрозумійте, пневмокок-менінгіт, це мізерна кількість хворих діток на рік, але є одне але, як що воно прийшло, то вірогідність смерті майже 100 відсоткова. У мене дитина в 8 міс захворіла, неділя в реанімації, довгий період відновлення, але все одно втрата слуху, імплантація. І це нам пощастило що ми в Одесі, є ліки, є лікарі, район чи село це смерть без варіанту. Тому пневмокок і менінгокок повинні бути в календарі щеплень.
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24.12.2020 01:20 Відповісти
 
 