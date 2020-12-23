Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною, - Ляшко
Україна отримала позитивну відповідь від Глобального альянсу з вакцин та імунізації про отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококової вакцини.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною. Підтвердженням цього є позитивна відповідь на наш запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон'югованої пневмококової вакцини", - написав Ляшко на сторінці в Facebook.
Чиновник зазначив, що пневмококова вакцина включена в календар щеплень усіх 27 країн-членів ЄС, а з 2022 року зроблено все можливе, щоб вакцина з'явилася в календарі щеплень українців.
"У всьому світі пневмококова інфекція - це одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Закупівля за спеціальною зниженою ціною дасть змогу забезпечити доступ до вакцини від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей. Це дуже важливий крок, адже пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як, менінгіт, сепсис, пневмонія", - додав Ляшко.
Нагадуємо, 16 грудня Кабінет Міністрів України погодив запит до Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин за рахунок держбюджету в 2021 році. Кабмін також зобов'язав МОЗ ввести імунізацію від пневмококової інфекції в Календар щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но деньги не просто кончились.они перестали начинаться
У данного Ляшка, точно пучеглазие ( Экзофтальм) -- болезнь такая -- и всем кажется, шо он уверенно смотрит в душу, в даль и в будущее...
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ создание новых мощностей для низкотемпературного хранения вакцин.
Нам не треба те, що вовсьом мірє. По нашій статистиці цього не видно. Отже ляшко "опять соврамши". доктор смєрть теж лякала всіх кіром. Бо у вакцинаторів вакцина від кору пропадала. Пройшло не так багато часу і тепер найстрашніша інфекція - пневмокок.
Ну як воно виходить? - влада ніби міняється. А пісня її - та сама.