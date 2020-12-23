Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною, - Ляшко

Україна отримала позитивну відповідь від Глобального альянсу з вакцин та імунізації про отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококової вакцини.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною. Підтвердженням цього є позитивна відповідь на наш запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон'югованої пневмококової вакцини", - написав Ляшко на сторінці в Facebook.

Чиновник зазначив, що пневмококова вакцина включена в календар щеплень усіх 27 країн-членів ЄС, а з 2022 року зроблено все можливе, щоб вакцина з'явилася в календарі щеплень українців.

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"У всьому світі пневмококова інфекція - це одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Закупівля за спеціальною зниженою ціною дасть змогу забезпечити доступ до вакцини від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей. Це дуже важливий крок, адже пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як, менінгіт, сепсис, пневмонія", - додав Ляшко.

Нагадуємо, 16 грудня Кабінет Міністрів України погодив запит до Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин за рахунок держбюджету в 2021 році. Кабмін також зобов'язав МОЗ ввести імунізацію від пневмококової інфекції в Календар щеплень.