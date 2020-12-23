США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters
Администрация Трампа на прощание готовит санкции, которые станут для российского газопровода "колом в сердце".
Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом Доме сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Планы ввести санкции подтвердили три независимых друг от друга источника. Об их введении будет объявлено в течение нескольких ближайших недель.
"Раньше мы просто наносили по этому проекту удару, но теперь собираемся вбить ему кол в самое сердце", - цитирует Reuters слова одного из источников.
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Ранее в декабре Россия возобновила строительство трубопровода после годовой паузы, вызванной существующими санкциями США. Сейчас "Северный поток" готов на 90%.
Вашингтон говорит, что газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа и поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность.
Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь американским производителям сжиженного природного газа, и настаивает на том, что она закончит строительство трубопровода.
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Трамп ветував військовий бюджет США на 2021 рік із військовою допомогою Україні та санкціями проти РФ.
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Если немцы лентяи,то кто вообще в мире работяги?
Ты не видел немцев и не знаешь как они работают,а я видел их с 80-х .А о мыслетелях и аристократах,так это вообще бредятина,тебя видимо где-то поимели вот ты и злишься.
А локомотивом стать при всеобъемлющей денежной помощи, помощи технологической тех же Штатов в частности и Запада в целом стать не мудрено.
Разговор окончен.
В общем - гуляй.
Второе.
Если за немецким товаром, который на копеечку дешевле, будешь стоять ты, вечно голодный и ленивый кацап, то покупатель, имеющий на плечах голову, купит товар, который стоит чуть дороже, но от тебя подальше.
Для вас, лодырей, халява, паходу, закончилась, кацап...
звичайно,ху№ло,"калатнув бабла" на ньому "неміряно".
чи це перемога?
Это гвоздь в крышку гроба твоей азиатской рахи. Вспомни судьбу совка и трезво содрогнись.
Беспокойные какие-то эти американцы.
подвели чубчика-теперь не обижайтесь
На прощание с Трампом, немцы СП-2 достроят! -- шоб жлобам жизнь малиной не казалась...
А с Байденом? -- ...в Европе Германия Паровоз и Хозяин -- ...да и Дедушка, вроде не дурак -- поладим, как-нить.
для постачання води в крим..
Пока что Трамп ветировал уже готовый к принятию закон,тем самым давая время вести стройку потока.