РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9816 посетителей онлайн
Новости
6 895 76

США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

США готовят новые санкции против

Администрация Трампа на прощание готовит санкции, которые станут для российского газопровода "колом в сердце".

Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом Доме сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Планы ввести санкции подтвердили три независимых друг от друга источника. Об их введении будет объявлено в течение нескольких ближайших недель.

"Раньше мы просто наносили по этому проекту удару, но теперь собираемся вбить ему кол в самое сердце", - цитирует Reuters слова одного из источников.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром

Ранее в декабре Россия возобновила строительство трубопровода после годовой паузы, вызванной существующими санкциями США. Сейчас "Северный поток" готов на 90%.

Вашингтон говорит, что газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа и поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь американским производителям сжиженного природного газа, и настаивает на том, что она закончит строительство трубопровода.

Также на Цензор.НЕТ: В водах Дании могут возобновить укладку "Северного потока-2" с 15 января

Автор: 

россия (95629) санкции (11301) США (26763) Северный поток (1451)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
США стали полноценным союзником Украины. Тем обиднее предательство первых персон нашей державы.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:29
+6
Брись, кацап,під лавку.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:57
+6
Дональд - политический Трумп !
показать весь комментарий
23.12.2020 22:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп в судах всё обжалует
показать весь комментарий
23.12.2020 21:19 Ответить
Дональд - политический Трумп !
показать весь комментарий
23.12.2020 22:03 Ответить
нє всьо: уходя, нас рать на стол...

https://twitter.com/EspresoTV

https://twitter.com/EspresoTV Еспресо @EspresoTV

https://twitter.com/EspresoTV https://twitter.com/EspresoTV



Трамп ветував військовий бюджет США на 2021 рік із військовою допомогою Україні та санкціями проти РФ.
показать весь комментарий
23.12.2020 23:28 Ответить
Фрау Рибентроп впирається рогами,так їй важливо налагодити співпрацю з Ху"лом.Подивимось на дії Байдена,може він і проти нацистів німеччини санкції кине
показать весь комментарий
23.12.2020 21:27 Ответить
Ниверю ! По Станиславскому (( Фрау Штази уже в лице ее МИДа угрожала США ответом если под санкции начнут попадать немецкие бизнес партнеры х.йла . Просто нужно знать и понимать кого включили в т.наз. ,,норманский формат" в 2014 году и кого там НЕТ .
показать весь комментарий
23.12.2020 21:32 Ответить
В водах Дании ВОЗНОБНОВИЛИ строительство "Северный поток-2". Вот вам результат избрания Байдена
показать весь комментарий
23.12.2020 23:27 Ответить
США стали полноценным союзником Украины. Тем обиднее предательство первых персон нашей державы.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:29 Ответить
Россия планирует поставлять газ в Европу по трубопроводу , - а попутно будет вести боевые действия в Украине , а перед войной ни одна труба не устоит а с ними поставки в Европу будут Блокированы . А так и Газ в Европе и Война в Украине.Вот Так.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:29 Ответить
Так в Европе об этом отлично знают . Поэтому и строят потоки в обход Украины .....чтоб потом помогать озабоченностями и одеялами
показать весь комментарий
23.12.2020 21:35 Ответить
Кацапы, выдыхайте...
показать весь комментарий
23.12.2020 21:37 Ответить
Никакой трещины нет и не будет. Фрау Штази утрётся и будет делать то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм. Ей нужно будет забыть свои мечты о газовом транзите и придётся заставить бюргеров, в конце концов, начать работать и меньше пить пиво, а не сосать бабло со всей Европы .
показать весь комментарий
23.12.2020 21:56 Ответить
Гансы такие же лентяи как и кацапы, поэтому и дуют всегда в одну дудку. Вместо того, штобы мечтать, лучше бы учились работать и своё благосостояние зарабатывали своими мозолями и горбом, а не искать дураков, штобы на них горбатились. Второго Плана Маршала им никто не даст.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:49 Ответить
Гансы такие же лентяи как и кацапы

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если немцы лентяи,то кто вообще в мире работяги?
показать весь комментарий
24.12.2020 00:56 Ответить
Работягами можно назвать поляков, например, или чехов, или украинцев, англичан, китайцев в конце концов, но никак не ленивых и хитрожопых немцев, которые всеми правдами и неправдами пытаются выставить себя великими европейскими мыслителями и аристократами, не желающими пачкать свои белые перчатки даже когда нужно вытереть свою же грязную жопу.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:23 Ответить
Как же при таком ленивом народе Германия стала локомотивом экономики в Европе?
Ты не видел немцев и не знаешь как они работают,а я видел их с 80-х .А о мыслетелях и аристократах,так это вообще бредятина,тебя видимо где-то поимели вот ты и злишься.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:58 Ответить
Чувак, я впервые имел возможность посмотреть как "работают" твои хвалёные немцы в 1983 году в городе Эберсвальде (порядка 36 км от Берлина), наблюдая за работой мЭстного фермера, в 1984 году на мебельной фабрике в пригороде Дрездена. Убедиться в правильности своих первичных выводов имел возможность в 1994 году в Западной Германии. Так што я говорю только то, што смог увидеть собственными глазами. Поэтому сказку про "трудолюбие" немцев расскажи кацапским лохам, они поверят, как поверили тем же немцам, которые написали кацапам кацапскую историю.
А локомотивом стать при всеобъемлющей денежной помощи, помощи технологической тех же Штатов в частности и Запада в целом стать не мудрено.
Разговор окончен.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:11 Ответить
Так ты совковых немцев видел .Ну да,куда не целуй везде жопа,это не о тебе-ли.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:32 Ответить
А понимать прочитанное тебя, паходу, так и не научили. Я ж тебе чёрным по-русски написал: в 1994 в Западной Германии. Если Гамбург это совковые немцы, то дальше с тобой говорить не о чем.
В общем - гуляй.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:11 Ответить
94 ,это уже не Западная Германия,это Германия в которую хлынуло и осело всё дерьмо не только из ГДР, а и со всей Европы.А так как я знаю чем там наши промышляли,то соответсвенно я могу представить круг твоего общения.Прехали переселенцы,сели на социалку и нихрена не делали,потому что на верх не пускали,а внизу всё было забито турками,вот "аборигены" и озлобились на этот сброд.А Гамбург я знаю с 1979.
показать весь комментарий
24.12.2020 22:42 Ответить
Готов выслушать твой вариант процесса выпечки буханки хлеба без посторонней помощи и без помощи рук, одной головой. Это первое.
Второе.
Если за немецким товаром, который на копеечку дешевле, будешь стоять ты, вечно голодный и ленивый кацап, то покупатель, имеющий на плечах голову, купит товар, который стоит чуть дороже, но от тебя подальше.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:33 Ответить
Ну, так а вариант выпечки буханки хлеба одной головой предоставишь, не, кацап ???
показать весь комментарий
24.12.2020 11:20 Ответить
О, твой мозг уже начинает работать в правильном направлении. А теперь не прыгай, как вошь на гребешке и забудь о всяких "если бы да кабы", забудь о гастарбайтерах и их руках, забудь о роботах, которые тоже нужно делать руками и ответь на вопрос: можно ли при помощи одной головы и без использования рук испечь буханку хлеба ??? Нельзя !!! Поэтому я и говорю, што вместо того, штобы мечтать и надувать щёки немцам и вам, кацапам, придётся учиться работать и зарабатывать свой хлеб своим трудом, а не пытаться сидеть одной жопой на двух стульях. Так што обойдутся гансы без бабла за транзит.
Для вас, лодырей, халява, паходу, закончилась, кацап...
показать весь комментарий
24.12.2020 19:40 Ответить
Газ - это энергетических ресурс. Дальше можно не читать...
показать весь комментарий
24.12.2020 21:41 Ответить
північний потік2 не окупитьс ніколи..
звичайно,ху№ло,"калатнув бабла" на ньому "неміряно".
чи це перемога?
показать весь комментарий
23.12.2020 23:11 Ответить
Кацап, твоё ***** мордой не вышло, штобы Запад раскалывать.
Это гвоздь в крышку гроба твоей азиатской рахи. Вспомни судьбу совка и трезво содрогнись.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:39 Ответить
Недоразумение это твоя засРаха. Хорошо Шамиль Басаев ее в свое время на место поставил.Просто сейчас нет ни Рейганов , ни Басаевых . Только одни барыги и клоуны .И вы за счет этого сейчас и существуете , на этом держится пока ваш ,,советский миръ"
показать весь комментарий
24.12.2020 11:07 Ответить
Теперь бензоколонку даже за стол перестали приглашать,тема только в бряцаньи яо.Дайте только повод западу и перейдёте опять на куриные окорочка.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:08 Ответить
Та совок тоже был поперёд планеты всей,пока ему разрешали и было выгодно,а захлопнули в один миг.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:26 Ответить
Если бы не Китай на востоке,то рф уже давно бы губу закатали,а так дипломатия,санкции.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:49 Ответить
Когда уже немцам это всё надоест и пошлют куда подальше заокеанских друзей.
Беспокойные какие-то эти американцы.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:43 Ответить
Та нехай з х#йлом дружать, якщо пам'ять коротка....🤷‍♂️
показать весь комментарий
23.12.2020 21:56 Ответить
Брись, кацап,під лавку.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:57 Ответить
Немцы полмиллиона только своих тачек продают в сша. Так что надоедалка обламается терять рынок сбыта своих продуктов #1.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:09 Ответить
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 65
показать весь комментарий
23.12.2020 21:51 Ответить
а это вам ответочка от трампуши...за то шо без спросу в компах рылись,чужие письма читали .
подвели чубчика-теперь не обижайтесь
показать весь комментарий
23.12.2020 21:52 Ответить
Администрация Трампа на прощание готовит санкции

На прощание с Трампом, немцы СП-2 достроят! -- шоб жлобам жизнь малиной не казалась...
А с Байденом? -- ...в Европе Германия Паровоз и Хозяин -- ...да и Дедушка, вроде не дурак -- поладим, как-нить.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:53 Ответить
Выдыхай...
показать весь комментарий
23.12.2020 21:57 Ответить
Краник наш! *)
показать весь комментарий
23.12.2020 22:00 Ответить
Мог бы быть, но... Перетопчитесь, кацап.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:02 Ответить
Давят Штаты плешивого карлика,давят,оно уже и в бункер спряталось со страха,но не помагает.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:56 Ответить
Ну шо там ватаны, уже придумали куда будете сдавать свою говнотрубу на металлолом?!
показать весь комментарий
23.12.2020 22:06 Ответить
ще пригодиться..
для постачання води в крим..

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 6603
показать весь комментарий
23.12.2020 23:14 Ответить
за напользу для монголоидных свинособак с северной азии.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:18 Ответить
USA+KSA=розвал радянського союзу. Схоже сценарій повторюється.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:23 Ответить
Если это правда, это будет очень хороший прощальный аккорд Трампа. Надеюсь у Байдена хватит яиц, не отменить эти санкции. Давление будет сумасшедшее, особенно со стороны левацкого, шредеровско-штайнмайерского крыла. Пуйло этой швали хорошо заплатило. Будут свои кровавые деньги до последнего отрабатывать
показать весь комментарий
24.12.2020 00:43 Ответить
О каких санкциях идёт речь,о тех которые никто не видел,но они готовятся?
Пока что Трамп ветировал уже готовый к принятию закон,тем самым давая время вести стройку потока.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:16 Ответить
США может легко обвешать санкциями немецкие компании которые будут причастны к транспортировке и сбыте этого газа на территории Германии и тогда бюргерам придется пососать висячего.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:52 Ответить
Уже пробовали . Фрау Штази в ответ показала Доне свое фсбшное рыльце и накинулась на США с угрозами что вся ЕС введет контрсанкции ( знакомое словечко от которого так и несет лубянкой)
показать весь комментарий
24.12.2020 11:11 Ответить
Когда будут вводить контрсанкции ,то пусть не забывайте кто обеспечивает защиту Европы.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:55 Ответить
Как рашка выстрелит себе в ногу?
показать весь комментарий
24.12.2020 15:57 Ответить
Достроим!
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 1733
показать весь комментарий
24.12.2020 03:08 Ответить
как жеж так, ведь Трамп "огенд кримля"?
показать весь комментарий
24.12.2020 03:22 Ответить
 
 