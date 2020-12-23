США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Администрация Трампа на прощание готовит санкции, которые станут для российского газопровода "колом в сердце".

Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом Доме сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Планы ввести санкции подтвердили три независимых друг от друга источника. Об их введении будет объявлено в течение нескольких ближайших недель.

"Раньше мы просто наносили по этому проекту удару, но теперь собираемся вбить ему кол в самое сердце", - цитирует Reuters слова одного из источников.

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Ранее в декабре Россия возобновила строительство трубопровода после годовой паузы, вызванной существующими санкциями США. Сейчас "Северный поток" готов на 90%.

Вашингтон говорит, что газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа и поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь американским производителям сжиженного природного газа, и настаивает на том, что она закончит строительство трубопровода.

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