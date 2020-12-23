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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

США готують нові санкції проти

Адміністрація Трампа на прощання готує санкції, які стануть для російського газопроводу "кілком у серці".

Про це з посиланням на високопоставлені джерела в Білому Домі повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Плани ввести санкції підтвердили три незалежні один від одного джерела. Про їхнє запровадження буде оголошено впродовж декількох найближчих тижнів.

"Раніше ми просто завдавали цьому проєкту удари, але тепер збираємося вбити йому кілок у саме серце", - цитує Reuters слова одного з джерел.

Раніше в грудні Росія відновила будівництво трубопроводу після річної паузи, викликаної існуючими санкціями США. Зараз "Північний потік" готовий на 90%.

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Вашингтон каже, що газопровід збільшить залежність Європи від російського газу і поставить під загрозу європейську енергетичну безпеку.

Росія заявляє, що санкції є "недобросовісною конкуренцією", спрямованими на допомогу американським виробникам скрапленого природного газу, і наполягає на тому, що закінчить будівництво трубопроводу.

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Автор: 

росія (65301) санкції (11856) США (22950) Північний потік (2464)


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Топ коментарі
+15
США стали полноценным союзником Украины. Тем обиднее предательство первых персон нашей державы.
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23.12.2020 21:29
+6
Брись, кацап,під лавку.
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23.12.2020 21:57
+6
Дональд - политический Трумп !
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23.12.2020 22:03
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трамп в судах всё обжалует
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23.12.2020 21:19 Відповісти
Дональд - политический Трумп !
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23.12.2020 22:03 Відповісти
нє всьо: уходя, нас рать на стол...

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https://twitter.com/EspresoTV Еспресо @EspresoTV

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Трамп ветував військовий бюджет США на 2021 рік із військовою допомогою Україні та санкціями проти РФ.
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23.12.2020 23:28 Відповісти
Фрау Рибентроп впирається рогами,так їй важливо налагодити співпрацю з Ху"лом.Подивимось на дії Байдена,може він і проти нацистів німеччини санкції кине
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23.12.2020 21:27 Відповісти
Ниверю ! По Станиславскому (( Фрау Штази уже в лице ее МИДа угрожала США ответом если под санкции начнут попадать немецкие бизнес партнеры х.йла . Просто нужно знать и понимать кого включили в т.наз. ,,норманский формат" в 2014 году и кого там НЕТ .
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23.12.2020 21:32 Відповісти
В водах Дании ВОЗНОБНОВИЛИ строительство "Северный поток-2". Вот вам результат избрания Байдена
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23.12.2020 23:27 Відповісти
США стали полноценным союзником Украины. Тем обиднее предательство первых персон нашей державы.
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23.12.2020 21:29 Відповісти
Россия планирует поставлять газ в Европу по трубопроводу , - а попутно будет вести боевые действия в Украине , а перед войной ни одна труба не устоит а с ними поставки в Европу будут Блокированы . А так и Газ в Европе и Война в Украине.Вот Так.
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23.12.2020 21:29 Відповісти
Так в Европе об этом отлично знают . Поэтому и строят потоки в обход Украины .....чтоб потом помогать озабоченностями и одеялами
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23.12.2020 21:35 Відповісти
Кацапы, выдыхайте...
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23.12.2020 21:37 Відповісти
Никакой трещины нет и не будет. Фрау Штази утрётся и будет делать то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм. Ей нужно будет забыть свои мечты о газовом транзите и придётся заставить бюргеров, в конце концов, начать работать и меньше пить пиво, а не сосать бабло со всей Европы .
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23.12.2020 21:56 Відповісти
Гансы такие же лентяи как и кацапы, поэтому и дуют всегда в одну дудку. Вместо того, штобы мечтать, лучше бы учились работать и своё благосостояние зарабатывали своими мозолями и горбом, а не искать дураков, штобы на них горбатились. Второго Плана Маршала им никто не даст.
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23.12.2020 22:49 Відповісти
Гансы такие же лентяи как и кацапы

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если немцы лентяи,то кто вообще в мире работяги?
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24.12.2020 00:56 Відповісти
Работягами можно назвать поляков, например, или чехов, или украинцев, англичан, китайцев в конце концов, но никак не ленивых и хитрожопых немцев, которые всеми правдами и неправдами пытаются выставить себя великими европейскими мыслителями и аристократами, не желающими пачкать свои белые перчатки даже когда нужно вытереть свою же грязную жопу.
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24.12.2020 09:23 Відповісти
Как же при таком ленивом народе Германия стала локомотивом экономики в Европе?
Ты не видел немцев и не знаешь как они работают,а я видел их с 80-х .А о мыслетелях и аристократах,так это вообще бредятина,тебя видимо где-то поимели вот ты и злишься.
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24.12.2020 10:58 Відповісти
Чувак, я впервые имел возможность посмотреть как "работают" твои хвалёные немцы в 1983 году в городе Эберсвальде (порядка 36 км от Берлина), наблюдая за работой мЭстного фермера, в 1984 году на мебельной фабрике в пригороде Дрездена. Убедиться в правильности своих первичных выводов имел возможность в 1994 году в Западной Германии. Так што я говорю только то, што смог увидеть собственными глазами. Поэтому сказку про "трудолюбие" немцев расскажи кацапским лохам, они поверят, как поверили тем же немцам, которые написали кацапам кацапскую историю.
А локомотивом стать при всеобъемлющей денежной помощи, помощи технологической тех же Штатов в частности и Запада в целом стать не мудрено.
Разговор окончен.
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24.12.2020 11:11 Відповісти
Так ты совковых немцев видел .Ну да,куда не целуй везде жопа,это не о тебе-ли.
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24.12.2020 11:32 Відповісти
А понимать прочитанное тебя, паходу, так и не научили. Я ж тебе чёрным по-русски написал: в 1994 в Западной Германии. Если Гамбург это совковые немцы, то дальше с тобой говорить не о чем.
В общем - гуляй.
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24.12.2020 19:11 Відповісти
94 ,это уже не Западная Германия,это Германия в которую хлынуло и осело всё дерьмо не только из ГДР, а и со всей Европы.А так как я знаю чем там наши промышляли,то соответсвенно я могу представить круг твоего общения.Прехали переселенцы,сели на социалку и нихрена не делали,потому что на верх не пускали,а внизу всё было забито турками,вот "аборигены" и озлобились на этот сброд.А Гамбург я знаю с 1979.
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24.12.2020 22:42 Відповісти
Готов выслушать твой вариант процесса выпечки буханки хлеба без посторонней помощи и без помощи рук, одной головой. Это первое.
Второе.
Если за немецким товаром, который на копеечку дешевле, будешь стоять ты, вечно голодный и ленивый кацап, то покупатель, имеющий на плечах голову, купит товар, который стоит чуть дороже, но от тебя подальше.
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24.12.2020 09:33 Відповісти
Ну, так а вариант выпечки буханки хлеба одной головой предоставишь, не, кацап ???
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24.12.2020 11:20 Відповісти
О, твой мозг уже начинает работать в правильном направлении. А теперь не прыгай, как вошь на гребешке и забудь о всяких "если бы да кабы", забудь о гастарбайтерах и их руках, забудь о роботах, которые тоже нужно делать руками и ответь на вопрос: можно ли при помощи одной головы и без использования рук испечь буханку хлеба ??? Нельзя !!! Поэтому я и говорю, што вместо того, штобы мечтать и надувать щёки немцам и вам, кацапам, придётся учиться работать и зарабатывать свой хлеб своим трудом, а не пытаться сидеть одной жопой на двух стульях. Так што обойдутся гансы без бабла за транзит.
Для вас, лодырей, халява, паходу, закончилась, кацап...
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24.12.2020 19:40 Відповісти
Газ - это энергетических ресурс. Дальше можно не читать...
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24.12.2020 21:41 Відповісти
північний потік2 не окупитьс ніколи..
звичайно,ху№ло,"калатнув бабла" на ньому "неміряно".
чи це перемога?
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23.12.2020 23:11 Відповісти
Кацап, твоё ***** мордой не вышло, штобы Запад раскалывать.
Это гвоздь в крышку гроба твоей азиатской рахи. Вспомни судьбу совка и трезво содрогнись.
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24.12.2020 09:39 Відповісти
Недоразумение это твоя засРаха. Хорошо Шамиль Басаев ее в свое время на место поставил.Просто сейчас нет ни Рейганов , ни Басаевых . Только одни барыги и клоуны .И вы за счет этого сейчас и существуете , на этом держится пока ваш ,,советский миръ"
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24.12.2020 11:07 Відповісти
Теперь бензоколонку даже за стол перестали приглашать,тема только в бряцаньи яо.Дайте только повод западу и перейдёте опять на куриные окорочка.
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24.12.2020 11:08 Відповісти
Та совок тоже был поперёд планеты всей,пока ему разрешали и было выгодно,а захлопнули в один миг.
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24.12.2020 11:26 Відповісти
Если бы не Китай на востоке,то рф уже давно бы губу закатали,а так дипломатия,санкции.
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24.12.2020 11:49 Відповісти
Когда уже немцам это всё надоест и пошлют куда подальше заокеанских друзей.
Беспокойные какие-то эти американцы.
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23.12.2020 21:43 Відповісти
Та нехай з х#йлом дружать, якщо пам'ять коротка....🤷‍♂️
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23.12.2020 21:56 Відповісти
Брись, кацап,під лавку.
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23.12.2020 21:57 Відповісти
Немцы полмиллиона только своих тачек продают в сша. Так что надоедалка обламается терять рынок сбыта своих продуктов #1.
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23.12.2020 22:09 Відповісти
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 65
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23.12.2020 21:51 Відповісти
а это вам ответочка от трампуши...за то шо без спросу в компах рылись,чужие письма читали .
подвели чубчика-теперь не обижайтесь
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23.12.2020 21:52 Відповісти
Администрация Трампа на прощание готовит санкции

На прощание с Трампом, немцы СП-2 достроят! -- шоб жлобам жизнь малиной не казалась...
А с Байденом? -- ...в Европе Германия Паровоз и Хозяин -- ...да и Дедушка, вроде не дурак -- поладим, как-нить.
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23.12.2020 21:53 Відповісти
Выдыхай...
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23.12.2020 21:57 Відповісти
Краник наш! *)
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23.12.2020 22:00 Відповісти
Мог бы быть, но... Перетопчитесь, кацап.
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23.12.2020 22:02 Відповісти
Давят Штаты плешивого карлика,давят,оно уже и в бункер спряталось со страха,но не помагает.
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23.12.2020 21:56 Відповісти
Ну шо там ватаны, уже придумали куда будете сдавать свою говнотрубу на металлолом?!
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23.12.2020 22:06 Відповісти
ще пригодиться..
для постачання води в крим..

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 6603
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23.12.2020 23:14 Відповісти
за напользу для монголоидных свинособак с северной азии.
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23.12.2020 22:18 Відповісти
USA+KSA=розвал радянського союзу. Схоже сценарій повторюється.
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23.12.2020 22:23 Відповісти
Если это правда, это будет очень хороший прощальный аккорд Трампа. Надеюсь у Байдена хватит яиц, не отменить эти санкции. Давление будет сумасшедшее, особенно со стороны левацкого, шредеровско-штайнмайерского крыла. Пуйло этой швали хорошо заплатило. Будут свои кровавые деньги до последнего отрабатывать
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24.12.2020 00:43 Відповісти
О каких санкциях идёт речь,о тех которые никто не видел,но они готовятся?
Пока что Трамп ветировал уже готовый к принятию закон,тем самым давая время вести стройку потока.
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24.12.2020 11:16 Відповісти
США может легко обвешать санкциями немецкие компании которые будут причастны к транспортировке и сбыте этого газа на территории Германии и тогда бюргерам придется пососать висячего.
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24.12.2020 00:52 Відповісти
Уже пробовали . Фрау Штази в ответ показала Доне свое фсбшное рыльце и накинулась на США с угрозами что вся ЕС введет контрсанкции ( знакомое словечко от которого так и несет лубянкой)
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24.12.2020 11:11 Відповісти
Когда будут вводить контрсанкции ,то пусть не забывайте кто обеспечивает защиту Европы.
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24.12.2020 11:55 Відповісти
Как рашка выстрелит себе в ногу?
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24.12.2020 15:57 Відповісти
Достроим!
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 1733
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24.12.2020 03:08 Відповісти
как жеж так, ведь Трамп "огенд кримля"?
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24.12.2020 03:22 Відповісти
 
 