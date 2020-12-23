США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters
Адміністрація Трампа на прощання готує санкції, які стануть для російського газопроводу "кілком у серці".
Про це з посиланням на високопоставлені джерела в Білому Домі повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Плани ввести санкції підтвердили три незалежні один від одного джерела. Про їхнє запровадження буде оголошено впродовж декількох найближчих тижнів.
"Раніше ми просто завдавали цьому проєкту удари, але тепер збираємося вбити йому кілок у саме серце", - цитує Reuters слова одного з джерел.
Раніше в грудні Росія відновила будівництво трубопроводу після річної паузи, викликаної існуючими санкціями США. Зараз "Північний потік" готовий на 90%.
Вашингтон каже, що газопровід збільшить залежність Європи від російського газу і поставить під загрозу європейську енергетичну безпеку.
Росія заявляє, що санкції є "недобросовісною конкуренцією", спрямованими на допомогу американським виробникам скрапленого природного газу, і наполягає на тому, що закінчить будівництво трубопроводу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/EspresoTV
https://twitter.com/EspresoTV Еспресо @EspresoTV
https://twitter.com/EspresoTV https://twitter.com/EspresoTV
Трамп ветував військовий бюджет США на 2021 рік із військовою допомогою Україні та санкціями проти РФ.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Если немцы лентяи,то кто вообще в мире работяги?
Ты не видел немцев и не знаешь как они работают,а я видел их с 80-х .А о мыслетелях и аристократах,так это вообще бредятина,тебя видимо где-то поимели вот ты и злишься.
А локомотивом стать при всеобъемлющей денежной помощи, помощи технологической тех же Штатов в частности и Запада в целом стать не мудрено.
Разговор окончен.
В общем - гуляй.
Второе.
Если за немецким товаром, который на копеечку дешевле, будешь стоять ты, вечно голодный и ленивый кацап, то покупатель, имеющий на плечах голову, купит товар, который стоит чуть дороже, но от тебя подальше.
Для вас, лодырей, халява, паходу, закончилась, кацап...
звичайно,ху№ло,"калатнув бабла" на ньому "неміряно".
чи це перемога?
Это гвоздь в крышку гроба твоей азиатской рахи. Вспомни судьбу совка и трезво содрогнись.
Беспокойные какие-то эти американцы.
подвели чубчика-теперь не обижайтесь
На прощание с Трампом, немцы СП-2 достроят! -- шоб жлобам жизнь малиной не казалась...
А с Байденом? -- ...в Европе Германия Паровоз и Хозяин -- ...да и Дедушка, вроде не дурак -- поладим, как-нить.
для постачання води в крим..
Пока что Трамп ветировал уже готовый к принятию закон,тем самым давая время вести стройку потока.