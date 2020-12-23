США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Адміністрація Трампа на прощання готує санкції, які стануть для російського газопроводу "кілком у серці".

Про це з посиланням на високопоставлені джерела в Білому Домі повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Плани ввести санкції підтвердили три незалежні один від одного джерела. Про їхнє запровадження буде оголошено впродовж декількох найближчих тижнів.

"Раніше ми просто завдавали цьому проєкту удари, але тепер збираємося вбити йому кілок у саме серце", - цитує Reuters слова одного з джерел.

Раніше в грудні Росія відновила будівництво трубопроводу після річної паузи, викликаної існуючими санкціями США. Зараз "Північний потік" готовий на 90%.

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Вашингтон каже, що газопровід збільшить залежність Європи від російського газу і поставить під загрозу європейську енергетичну безпеку.

Росія заявляє, що санкції є "недобросовісною конкуренцією", спрямованими на допомогу американським виробникам скрапленого природного газу, і наполягає на тому, що закінчить будівництво трубопроводу.

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