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На похоронах Кернеса запустили фейерверк, полиция ищет, кто это сделал

На похоронах Кернеса запустили фейерверк, полиция ищет, кто это сделал

Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили рядом с кладбищем не предусмотренный траурными мероприятиями фейерверк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель сказал журналистам, что правоохранители выясняют, кто запустил фейерверк.

"Действительно, запустили фейерверк. Пока не понимаем, где это было сделано", - сказал Рубель.

По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".

Также на Цензор.НЕТ: Кернеса похоронили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) Нацполиция (16484) похороны (1534) фейерверк (51) Харьков (7503)


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Топ комментарии
+88
А в чем то нарушение?
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23.12.2020 23:00
+79
Красавцы. Есть еще в Харькаве не зомбированные люди. Да и не пойму каким образом ето нарушает закон что полицаи так переполошились? Или харькавские полицаи так и напишут в рапорте что так не по понятиям?
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23.12.2020 23:03
+76
На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 9312
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23.12.2020 23:19
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Страница 3 из 3
А шо тут такого ?
Ну запустили фейєрверк і ШО ?
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24.12.2020 17:47 Ответить
На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 1884
Свято на нащій вулиці - ось як це називається

На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 5328
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24.12.2020 18:20 Ответить
Как говорил "величайший", - "Какая разница?" Умер-шмумер, лишь бы был здоров...
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24.12.2020 18:42 Ответить
МРАКОБЕСИЕ.
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24.12.2020 20:04 Ответить
Думаю эта вся клоунада Кернесу точно не понравилась бы.
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24.12.2020 20:06 Ответить
ТЮ, милиция с ног сбилась, ща наступают празники, типо сею-вею, посiваю... наливайте, бо сiдаю... А здесь после третьей сам бог велел, это хорошо, шо еще гармонь не заиграла... ЗЫ...там кисель хоть был?...
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24.12.2020 22:16 Ответить
Как можно горевать по этому ватному вороватому ублюдку? Алё --,,он для Харькова что то сделал.."" не должно работать!ОН И ДОЛЖЕН БЫЛ,КАК МЕР,ЧТО ТО ДЕЛАТЬ. ЭТО ЕГО ПРЯМАЯ РАБОТА И ОБЯЗАННОСТЬ. В какое тупое стадо превратились люди,я в шоке.
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24.12.2020 22:26 Ответить
Фейерверк не понравился?!
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24.12.2020 22:39 Ответить
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