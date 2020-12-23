На похоронах Кернеса запустили фейерверк, полиция ищет, кто это сделал
Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили рядом с кладбищем не предусмотренный траурными мероприятиями фейерверк.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель сказал журналистам, что правоохранители выясняют, кто запустил фейерверк.
"Действительно, запустили фейерверк. Пока не понимаем, где это было сделано", - сказал Рубель.
По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".
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+88 Владимир Пономаренко #471653
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Ну запустили фейєрверк і ШО ?
Свято на нащій вулиці - ось як це називається