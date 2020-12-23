Кернеса похоронили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской.
Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания - в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.
Отмечается, что несмотря на погоду, - мороз в Харькове - желающих проститься с главой города было очень много.
На церемонии похорон присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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На тебе поставлю крест,
Трижды плюну на могилу,
До свиданья, милый, милый...
A.K.
КЕРНЕС ХОТЬ И КРАЛ, ЗАТО Ж ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ И СДЕЛАЛ"
Не уверен, что он сам понял что сказонул. Но проговорившись выразил так сказать мнение нашего мудрого, но сильно простого народа.
Мол, умер наш Адольфыч, бедняжка. Ну подумаешь, шо крал, зато хорошим дядей был.
Вот она сермяжная скорбь нашего мутного, пардон, "мудрого" народа.
Далеко пойдем. Кради, но толику малую и бабушкам дай
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
Харьков шагает к новогоднему ковидному Апокалипсису. Напоминает бал из "Мастера и Маргариты". Пора Харьков закрывать на суровый локдаун
можливо,що й гепа теж. А взагалі така сволота в ніякого Б-га не вірить, лише в тільця золотого, в мамону.
Хай горить в озері вогняному
У багатьох людей в Харкові свято )