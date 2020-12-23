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Кернеса похоронили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской.

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания - в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.

Отмечается, что несмотря на погоду, - мороз в Харькове - желающих проститься с главой города было очень много.

Читайте также: Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами "совка" в Украине, но для этого надо еще много похорон, - Сенцов

На церемонии похорон присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Кернес Геннадий (1286) похороны (1534) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+90
Вата боїться Т.Г.Шевченка, як чорт ладану.Кернеса похоронили в Харькове - Цензор.НЕТ 9890
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23.12.2020 16:27
+77
Земля тобі бетоном сєпарьониш.
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23.12.2020 16:25
+53
Про покійника--або хороше , або тільки правду. То правда в тому ,що вмерла велика мерзота ,злодій і шахрай.
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23.12.2020 16:28
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К слову, он помер ещё в августе,
Просто теперь не нужен стал и отключили
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23.12.2020 18:00 Ответить
Был в Киеве в 2000 и в 2018-м. Разницы 0. Стабильный полумрак. Был во Львове в 2000-м и в 2018-м. Разницы 0. Стабильный мрак. Харьков 2000-го года и 2020-го - это две большие разницы. Харьков 2000-го года - это совковый мрак. Харьков 2020-го года это современный европейский город, однозначно лучший в Украине. Делайте выводы, господа
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23.12.2020 18:07 Ответить
Кто сделает выводы, эти еуроинтеграторы?) Интересно, сколько из оставивших коммент харьковчан?
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23.12.2020 18:18 Ответить
Намекаешь, что нужно попробовать Адольфычу искусственное дыхание сделать?
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23.12.2020 20:15 Ответить
aнуфрий отправил гепу прямиком в право славный рай мааасковскава петухата. тьфу ты. патриархата.
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23.12.2020 18:08 Ответить
манкрути - це взяті у полон люди, перетворені в бездушні рабські створіння, повністю підлеглі господареві, яки не пам'ятають нічого з попереднього життя.
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23.12.2020 18:15 Ответить
такі да, побачила помилку, та вже відправила..
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24.12.2020 17:30 Ответить
Чтоб из-под земли не лез,
На тебе поставлю крест,
Трижды плюну на могилу,
До свиданья, милый, милый...

A.K.
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23.12.2020 18:25 Ответить
Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 5724
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23.12.2020 18:31 Ответить
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23.12.2020 18:44 Ответить
Чувак любил землей распоряжаться, ну ему и насыпали два метра
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23.12.2020 18:32 Ответить
Меня вчера поразило изречение ведущего в Ютубе из " Соціальной Едності"(СЄ), который мочит нынешнюю власть ( а до этого рьяно мочил предыдущую) о том, что, мол
КЕРНЕС ХОТЬ И КРАЛ, ЗАТО Ж ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ И СДЕЛАЛ"
Не уверен, что он сам понял что сказонул. Но проговорившись выразил так сказать мнение нашего мудрого, но сильно простого народа.
Мол, умер наш Адольфыч, бедняжка. Ну подумаешь, шо крал, зато хорошим дядей был.
Вот она сермяжная скорбь нашего мутного, пардон, "мудрого" народа.
Далеко пойдем. Кради, но толику малую и бабушкам дай
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23.12.2020 18:33 Ответить
Глядя на всё это мракобесие на ум приходит песня 50х годов - Как бродягу хоронили сладко плакал саксофон, гроб на землю положили станцевали рок энд рол. Или ещё - О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт сын ошибок трудных и гепа пид-расов друг.
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23.12.2020 18:39 Ответить
Кернес встречался в Москве с куратором спецслужб России. Но говорит, что зубы лечил
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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23.12.2020 18:40 Ответить
Кернес доказывал, что КОВИД - фигня. КОВИД доказал обратное.
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23.12.2020 18:54 Ответить
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
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23.12.2020 19:06 Ответить
Смотрю на это всю...совок есть совок, как как то вождя хоронят. И Братки пришли...-) Говорят что много рабочих людей заводов согнали на порохоны.... похоже так и есть.
Харьков шагает к новогоднему ковидному Апокалипсису. Напоминает бал из "Мастера и Маргариты". Пора Харьков закрывать на суровый локдаун
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23.12.2020 20:05 Ответить
ПО НОВОГОДНЕМУ С ФЕЙЕРВЕРКОМ !!! КАК НАСТОЯЩИЕ ПОПУТАНАСЫ !)
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23.12.2020 20:07 Ответить
Помню как Кернес Харьков хотел слить рашке, Аваков тогда спас город от русской чумы. А теперь вот Кернеса чтят , как героя. Я просто в шоке от этого позора. Когда сталина хоронили, тоже плакали, но тогда не было интернета. Сейчас нет оправдания этому шабашу
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23.12.2020 20:11 Ответить
Надёжно закопали?
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23.12.2020 20:23 Ответить
Намертво.
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23.12.2020 21:20 Ответить
быдло , которое выбирает само себе на шею криминальную, гнилую власть по типу Гепы и Допа, и рыгов. Похороны совка и главы мафии одновременно!
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23.12.2020 21:08 Ответить
ну, Допа, наприклад, зрадник, вихрест.) звичайно, що москальського сатанату РПЦ-КДБ.
можливо,що й гепа теж. А взагалі така сволота в ніякого Б-га не вірить, лише в тільця золотого, в мамону.
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23.12.2020 22:17 Ответить
Как оказалось, нет. Судя по тому, что попы были гундяевские, становится неясным: он искренне любил православие или "рузьке мир"?
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23.12.2020 22:21 Ответить
А где же фоточка с Педаликом у гроба? Решили скрыть эту интересную "деталь" к портрЭту "проукраинского мэра"?
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23.12.2020 22:19 Ответить
Какую информативность имеет это видео? Что там можно рассмотреть? И ради ЭТОГО стоило лезть в ковдную толпу без масок? А вообще, будто чЛенина хоронят. С такой помпой!
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23.12.2020 22:27 Ответить
рабов согнали к хозяину! Следите за сводками о вспышке коронавируса через 2 недели в Харькове...
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23.12.2020 22:29 Ответить
А ведь живы ещё в харькОве люди , помнящие кукарекающего гену под столом у блатных в кабаке...
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24.12.2020 00:40 Ответить
Ковид его помножил на ноль. Надеюсь, он таки в аду.
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24.12.2020 10:02 Ответить
Адольфовічу і ваті Харкова - моє вам соболєзнованіє

Хай горить в озері вогняному

Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 9910
У багатьох людей в Харкові свято )
Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 2160
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24.12.2020 11:36 Ответить
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