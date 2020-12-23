Кернеса похоронили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской.

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания - в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.

Отмечается, что несмотря на погоду, - мороз в Харькове - желающих проститься с главой города было очень много.

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На церемонии похорон присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.





Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.