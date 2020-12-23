Кернеса поховали в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові поховали мера міста Геннадія Кернеса на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 на вулиці Пушкінській.
Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
Спочатку відбулася тривала багатогодинна церемонія прощання - в Благовіщенському соборі і в Оперному театрі. Труна з Кернесом була відкрита.
Зазначається, що незважаючи на погоду, - мороз в Харкові - охочих попрощатися з главою міста було дуже багато.
На церемонії похорону присутні члени родини Кернеса, народні депутати, керівництво мерії, друзі і близькі очільника Харкова.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.
Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.
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Трижды плюну на могилу,
До свиданья, милый, милый...
A.K.
КЕРНЕС ХОТЬ И КРАЛ, ЗАТО Ж ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ И СДЕЛАЛ"
Не уверен, что он сам понял что сказонул. Но проговорившись выразил так сказать мнение нашего мудрого, но сильно простого народа.
Мол, умер наш Адольфыч, бедняжка. Ну подумаешь, шо крал, зато хорошим дядей был.
Вот она сермяжная скорбь нашего мутного, пардон, "мудрого" народа.
Далеко пойдем. Кради, но толику малую и бабушкам дай
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
Харьков шагает к новогоднему ковидному Апокалипсису. Напоминает бал из "Мастера и Маргариты". Пора Харьков закрывать на суровый локдаун
можливо,що й гепа теж. А взагалі така сволота в ніякого Б-га не вірить, лише в тільця золотого, в мамону.
Хай горить в озері вогняному
У багатьох людей в Харкові свято )