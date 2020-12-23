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Кернеса поховали в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові поховали мера міста Геннадія Кернеса на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 на вулиці Пушкінській.

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку відбулася тривала багатогодинна церемонія прощання - в Благовіщенському соборі і в Оперному театрі. Труна з Кернесом була відкрита.

Зазначається, що незважаючи на погоду, - мороз в Харкові - охочих попрощатися з главою міста було дуже багато.

На церемонії похорону присутні члени родини Кернеса, народні депутати, керівництво мерії, друзі і близькі очільника Харкова.

Також дивіться: У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кернеса поховали в Харкові 01

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) похорон (1289) Харків (5613)


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Топ коментарі
+90
Вата боїться Т.Г.Шевченка, як чорт ладану.Кернеса похоронили в Харькове - Цензор.НЕТ 9890
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23.12.2020 16:27
+77
Земля тобі бетоном сєпарьониш.
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23.12.2020 16:25
+53
Про покійника--або хороше , або тільки правду. То правда в тому ,що вмерла велика мерзота ,злодій і шахрай.
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23.12.2020 16:28
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К слову, он помер ещё в августе,
Просто теперь не нужен стал и отключили
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23.12.2020 18:00 Відповісти
Был в Киеве в 2000 и в 2018-м. Разницы 0. Стабильный полумрак. Был во Львове в 2000-м и в 2018-м. Разницы 0. Стабильный мрак. Харьков 2000-го года и 2020-го - это две большие разницы. Харьков 2000-го года - это совковый мрак. Харьков 2020-го года это современный европейский город, однозначно лучший в Украине. Делайте выводы, господа
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23.12.2020 18:07 Відповісти
Кто сделает выводы, эти еуроинтеграторы?) Интересно, сколько из оставивших коммент харьковчан?
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23.12.2020 18:18 Відповісти
Намекаешь, что нужно попробовать Адольфычу искусственное дыхание сделать?
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23.12.2020 20:15 Відповісти
aнуфрий отправил гепу прямиком в право славный рай мааасковскава петухата. тьфу ты. патриархата.
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23.12.2020 18:08 Відповісти
манкрути - це взяті у полон люди, перетворені в бездушні рабські створіння, повністю підлеглі господареві, яки не пам'ятають нічого з попереднього життя.
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23.12.2020 18:15 Відповісти
такі да, побачила помилку, та вже відправила..
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24.12.2020 17:30 Відповісти
Чтоб из-под земли не лез,
На тебе поставлю крест,
Трижды плюну на могилу,
До свиданья, милый, милый...

A.K.
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23.12.2020 18:25 Відповісти
Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 5724
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23.12.2020 18:31 Відповісти
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23.12.2020 18:44 Відповісти
Чувак любил землей распоряжаться, ну ему и насыпали два метра
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23.12.2020 18:32 Відповісти
Меня вчера поразило изречение ведущего в Ютубе из " Соціальной Едності"(СЄ), который мочит нынешнюю власть ( а до этого рьяно мочил предыдущую) о том, что, мол
КЕРНЕС ХОТЬ И КРАЛ, ЗАТО Ж ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ И СДЕЛАЛ"
Не уверен, что он сам понял что сказонул. Но проговорившись выразил так сказать мнение нашего мудрого, но сильно простого народа.
Мол, умер наш Адольфыч, бедняжка. Ну подумаешь, шо крал, зато хорошим дядей был.
Вот она сермяжная скорбь нашего мутного, пардон, "мудрого" народа.
Далеко пойдем. Кради, но толику малую и бабушкам дай
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23.12.2020 18:33 Відповісти
Глядя на всё это мракобесие на ум приходит песня 50х годов - Как бродягу хоронили сладко плакал саксофон, гроб на землю положили станцевали рок энд рол. Или ещё - О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт сын ошибок трудных и гепа пид-расов друг.
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23.12.2020 18:39 Відповісти
Кернес встречался в Москве с куратором спецслужб России. Но говорит, что зубы лечил
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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23.12.2020 18:40 Відповісти
Кернес доказывал, что КОВИД - фигня. КОВИД доказал обратное.
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23.12.2020 18:54 Відповісти
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
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23.12.2020 19:06 Відповісти
Смотрю на это всю...совок есть совок, как как то вождя хоронят. И Братки пришли...-) Говорят что много рабочих людей заводов согнали на порохоны.... похоже так и есть.
Харьков шагает к новогоднему ковидному Апокалипсису. Напоминает бал из "Мастера и Маргариты". Пора Харьков закрывать на суровый локдаун
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23.12.2020 20:05 Відповісти
ПО НОВОГОДНЕМУ С ФЕЙЕРВЕРКОМ !!! КАК НАСТОЯЩИЕ ПОПУТАНАСЫ !)
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23.12.2020 20:07 Відповісти
Помню как Кернес Харьков хотел слить рашке, Аваков тогда спас город от русской чумы. А теперь вот Кернеса чтят , как героя. Я просто в шоке от этого позора. Когда сталина хоронили, тоже плакали, но тогда не было интернета. Сейчас нет оправдания этому шабашу
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23.12.2020 20:11 Відповісти
Надёжно закопали?
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23.12.2020 20:23 Відповісти
Намертво.
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23.12.2020 21:20 Відповісти
быдло , которое выбирает само себе на шею криминальную, гнилую власть по типу Гепы и Допа, и рыгов. Похороны совка и главы мафии одновременно!
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23.12.2020 21:08 Відповісти
ну, Допа, наприклад, зрадник, вихрест.) звичайно, що москальського сатанату РПЦ-КДБ.
можливо,що й гепа теж. А взагалі така сволота в ніякого Б-га не вірить, лише в тільця золотого, в мамону.
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Как оказалось, нет. Судя по тому, что попы были гундяевские, становится неясным: он искренне любил православие или "рузьке мир"?
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23.12.2020 22:21 Відповісти
А где же фоточка с Педаликом у гроба? Решили скрыть эту интересную "деталь" к портрЭту "проукраинского мэра"?
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23.12.2020 22:19 Відповісти
Какую информативность имеет это видео? Что там можно рассмотреть? И ради ЭТОГО стоило лезть в ковдную толпу без масок? А вообще, будто чЛенина хоронят. С такой помпой!
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23.12.2020 22:27 Відповісти
рабов согнали к хозяину! Следите за сводками о вспышке коронавируса через 2 недели в Харькове...
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23.12.2020 22:29 Відповісти
А ведь живы ещё в харькОве люди , помнящие кукарекающего гену под столом у блатных в кабаке...
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24.12.2020 00:40 Відповісти
Ковид его помножил на ноль. Надеюсь, он таки в аду.
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24.12.2020 10:02 Відповісти
Адольфовічу і ваті Харкова - моє вам соболєзнованіє

Хай горить в озері вогняному

Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 9910
У багатьох людей в Харкові свято )
Кернеса поховали в Харкові - Цензор.НЕТ 2160
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24.12.2020 11:36 Відповісти
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