Кернеса поховали в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові поховали мера міста Геннадія Кернеса на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 на вулиці Пушкінській.

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку відбулася тривала багатогодинна церемонія прощання - в Благовіщенському соборі і в Оперному театрі. Труна з Кернесом була відкрита.

Зазначається, що незважаючи на погоду, - мороз в Харкові - охочих попрощатися з главою міста було дуже багато.

На церемонії похорону присутні члени родини Кернеса, народні депутати, керівництво мерії, друзі і близькі очільника Харкова.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.