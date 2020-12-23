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У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківському національному театрі опери та балету почалася церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що біля театру - черга містян, охочих попрощатися з мером.

У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 01
У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 02

На церемонію також прибув мер Києва Віталій Кличко, ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін, нардеп Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв.

У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 03

Церемонія прощання в Оперному театрі триватиме до 13:00.

У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 04

Вранці відбулося відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі.

У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 05

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У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 06
У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом 07

Як повідомлялося, Кернеса поховають на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 на вулиці Пушкінській. За даними "Суспільного", могила Кернеса розташовуватиметься поряд з могилами бійців Другої світової війни і павпроти поховань колишніх глав Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) похорон (1289) Харків (5635)


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