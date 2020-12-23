В Харькове началась церемония прощания с Кернесом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харьковском национальном театре оперы и балета началась церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что у театра - очередь горожан, желающих проститься с мэром.
На церемонию также прибыл мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, нардеп Вадим Новинский, экс-нардеп Евгений Мураев.
Церемония прощания в Оперном театре продлится до 13:00.
С утра состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском соборе.
Как сообщалось, Кернеса похоронят на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской. По данным "Суспільне", могила Кернеса будет находиться рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших глав Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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