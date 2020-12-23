На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив

Під час похорону мера Харкова Геннадія Кернеса невідомі запустили поруч із цвинтарем не передбачений траурними заходами феєрверк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Начальник поліції Харківщини Андрій Рубель сказав журналістам, що правоохоронці з'ясовують, хто запустив феєрверк.

"Справді, запустили феєрверк. Поки не розуміємо, де це було зроблено", - сказав Рубель.

За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро "Київська".

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