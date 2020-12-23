На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив
Під час похорону мера Харкова Геннадія Кернеса невідомі запустили поруч із цвинтарем не передбачений траурними заходами феєрверк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Начальник поліції Харківщини Андрій Рубель сказав журналістам, що правоохоронці з'ясовують, хто запустив феєрверк.
"Справді, запустили феєрверк. Поки не розуміємо, де це було зроблено", - сказав Рубель.
За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро "Київська".
Топ коментарі
+88 Владимир Пономаренко #471653
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+79 ALEX SUROVV
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Ну запустили фейєрверк і ШО ?
Свято на нащій вулиці - ось як це називається