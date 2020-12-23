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На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив

На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив

Під час похорону мера Харкова Геннадія Кернеса невідомі запустили поруч із цвинтарем не передбачений траурними заходами феєрверк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Начальник поліції Харківщини Андрій Рубель сказав журналістам, що правоохоронці з'ясовують, хто запустив феєрверк.

"Справді, запустили феєрверк. Поки не розуміємо, де це було зроблено", - сказав Рубель.

За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро "Київська".

Читайте також: Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов

Автор: 

Кернес Геннадій (506) Нацполіція (15190) похорон (1289) феєрверк (33) Харків (5619)


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Топ коментарі
+88
А в чем то нарушение?
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23.12.2020 23:00
+79
Красавцы. Есть еще в Харькаве не зомбированные люди. Да и не пойму каким образом ето нарушает закон что полицаи так переполошились? Или харькавские полицаи так и напишут в рапорте что так не по понятиям?
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23.12.2020 23:03
+76
На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 9312
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23.12.2020 23:19
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А шо тут такого ?
Ну запустили фейєрверк і ШО ?
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24.12.2020 17:47 Відповісти
На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 1884
Свято на нащій вулиці - ось як це називається

На похороні Кернеса запустили феєрверк, поліція шукає, хто це зробив - Цензор.НЕТ 5328
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24.12.2020 18:20 Відповісти
Как говорил "величайший", - "Какая разница?" Умер-шмумер, лишь бы был здоров...
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24.12.2020 18:42 Відповісти
МРАКОБЕСИЕ.
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24.12.2020 20:04 Відповісти
Думаю эта вся клоунада Кернесу точно не понравилась бы.
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24.12.2020 20:06 Відповісти
ТЮ, милиция с ног сбилась, ща наступают празники, типо сею-вею, посiваю... наливайте, бо сiдаю... А здесь после третьей сам бог велел, это хорошо, шо еще гармонь не заиграла... ЗЫ...там кисель хоть был?...
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24.12.2020 22:16 Відповісти
Как можно горевать по этому ватному вороватому ублюдку? Алё --,,он для Харькова что то сделал.."" не должно работать!ОН И ДОЛЖЕН БЫЛ,КАК МЕР,ЧТО ТО ДЕЛАТЬ. ЭТО ЕГО ПРЯМАЯ РАБОТА И ОБЯЗАННОСТЬ. В какое тупое стадо превратились люди,я в шоке.
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24.12.2020 22:26 Відповісти
Фейерверк не понравился?!
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24.12.2020 22:39 Відповісти
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