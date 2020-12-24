Литва купит у США ракеты Javelin на 8 млн долларов
Минобороны Литвы заключило договор на 8 млн евро о закупке противотанковых ракет Javelin.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Как заявили в Министерстве обороны, Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для этой системы. Оно поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.
"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы", - сообщили в Минобороны.
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Министерство подчеркнуло, что США является основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и является стратегическим партнером Литвы.
"США активно участвует в реализации мер по обеспечению безопасности в Балтийском регионе, усиливая безопасность и стабильность региона. Своими военными, техникой и финансовыми ресурсами США активно вносит свой вклад в оборону нашего региона", - утверждает министерство.
Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 м до 2,5 км. Система действует по принципу "выстрелил-забыл": после фиксации цели и выстрела ракета сама управляет полетом до цели.
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Javelin - это боевая ракета с двухрежимным взрывателем, может атаковать танк противника при лобовом столкновении или на небольшой высоте над ней (до 150 метров). В ракетах используется система "мягкого пуска", когда воспламенение маршевого двигателя происходит после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние, поэтому сложно установить место запуска.
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Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
Ну а хоть один Джавелин выстрелил?
Там должен министр финансов давать приказ.Один выстрел вроде -70 000$.
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
мо то руки кривые у оператора ?
но давайте не забывать - Литва член НАТО, а в Украине какцап на кацапе на высших должностях и никакй НАТО за спиной...