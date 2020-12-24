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Новости Агрессия России против Украины
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Литва купит у США ракеты Javelin на 8 млн долларов

Литва купит у США ракеты Javelin на 8 млн долларов

Минобороны Литвы заключило договор на 8 млн евро о закупке противотанковых ракет Javelin.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Как заявили в Министерстве обороны, Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для этой системы. Оно поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.

"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы", - сообщили в Минобороны.

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Министерство подчеркнуло, что США является основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и является стратегическим партнером Литвы.

"США активно участвует в реализации мер по обеспечению безопасности в Балтийском регионе, усиливая безопасность и стабильность региона. Своими военными, техникой и финансовыми ресурсами США активно вносит свой вклад в оборону нашего региона", - утверждает министерство.

Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 м до 2,5 км. Система действует по принципу "выстрелил-забыл": после фиксации цели и выстрела ракета сама управляет полетом до цели.

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Javelin - это боевая ракета с двухрежимным взрывателем, может атаковать танк противника при лобовом столкновении или на небольшой высоте над ней (до 150 метров). В ракетах используется система "мягкого пуска", когда воспламенение маршевого двигателя происходит после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние, поэтому сложно установить место запуска.

Автор: 

Литва (2470) США (26763) Javelin (168)


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Топ комментарии
+5
Правильно.
Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
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24.12.2020 01:53
+4
Самое интересное, что когда в Украину поступили Джавелины, то в АТО поступили Стугны из других округов, поработали месяцок, и резко поубавилось у орков желание кошмарить наши позиции блуждающими танками и бэхами...
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
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24.12.2020 02:53
+2
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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24.12.2020 01:59
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Правила форума Совет форумчан
Правильно.
Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
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24.12.2020 01:53 Ответить
и не только бурьят но и коми или корякский тунгус не полезут в мордовский панцеркампфмашин.
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24.12.2020 02:06 Ответить
Самое интересное, что когда в Украину поступили Джавелины, то в АТО поступили Стугны из других округов, поработали месяцок, и резко поубавилось у орков желание кошмарить наши позиции блуждающими танками и бэхами...
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
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24.12.2020 02:53 Ответить
152 мм. миномет с фугасным зарядом.
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24.12.2020 03:03 Ответить
Ну,Украина тоже вроде бы купила.
Ну а хоть один Джавелин выстрелил?
Там должен министр финансов давать приказ.Один выстрел вроде -70 000$.
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24.12.2020 06:35 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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24.12.2020 01:59 Ответить
сколько грамм золота сварили со всей установки?Палладия?
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24.12.2020 03:27 Ответить
Шевелитесь. Времени у вас осталось мало.
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24.12.2020 02:01 Ответить
У сьогоднішньому світі якось то стрьомно без Джавелинiв ..)особливо коли поруч паханат Козлостан
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24.12.2020 02:13 Ответить
ті "джавеліни" , що були надані Україні показали себе на львівському полігоні повним непотребом . Можливо , Литві якісь інші "джавеліни" продадуть ...
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24.12.2020 05:11 Ответить
откуда Вы это знаете ?
мо то руки кривые у оператора ?
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24.12.2020 09:09 Ответить
все верно.
но давайте не забывать - Литва член НАТО, а в Украине какцап на кацапе на высших должностях и никакй НАТО за спиной...
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24.12.2020 03:15 Ответить
_Рашисты убили целый самолёт военных и политических руководителей страны НАТО, в т. ч. президента. Демонстративно. У всего мира на виду. И? Ну так отож...
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24.12.2020 03:36 Ответить
Выброшенные на ветер деньги. Против потенциального врага они все равно не помогут.
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24.12.2020 04:52 Ответить
може , Литві не муляжі продадуть , як Україні ?
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24.12.2020 05:13 Ответить
язык без костей ?
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24.12.2020 09:10 Ответить
А кто у нас потенциальный враг? Обосравшееся в карабахе *****? Кокошник поправь, потенциальное
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24.12.2020 07:21 Ответить
и ЗАЧЕМ ОНИ ИМ?
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24.12.2020 08:45 Ответить
Треба. Всі вісім штук.
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24.12.2020 11:03 Ответить
Взрывается на высоте 150 метров от танка? Кто это написал? Вот 1,5 метра будет правильно.
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24.12.2020 13:15 Ответить
 
 