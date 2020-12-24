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Литва купить у США ракети Javelin на 8 млн доларів

Литва купить у США ракети Javelin на 8 млн доларів

Міноборони Литви уклало договір на 8 млн євро про закупівлю протитанкових ракет Javelin.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Delfi.

Як заявили в Міністерстві оборони, Литва додатково закупила ракети, пускові установки та інше обладнання для цієї системи. Воно надійде в Збройні сили Литви в 2024 році.

"Протитанкова система Javelin, яка буде закуповуватися й отримуватиметься зі США, здійснює особливо значний внесок у довгострокове посилення військової могутності Литви. Цими системами будуть додатково забезпечені підрозділи Сухопутних сил Збройних сил Литви для посилення оборонної могутності Литви", - повідомили в Міноборони.

Також дивіться: Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. ВIДЕО

Міністерство наголосило, що США є основним союзником, який гарантує безпеку регіону і є стратегічним партнером Литви.

"США активно бере участь у реалізації заходів щодо гарантування безпеки в Балтійському регіоні, посилюючи безпеку і стабільність регіону. Своїми військовими, технікою і фінансовими ресурсами США активно здійснює свій внесок в оборону нашого регіону", - стверджує міністерство.

Протитанкові ракети середньої дальності Javelin є сучасною зброєю, яка здатна знищувати танки з реактивною бронею вдень ​​і в темний час доби на відстані від 75 м до 2,5 км. Система діє за принципом "вистрілив-забув": після фіксації цілі і пострілу ракета сама керує польотом до цілі.

Javelin - це бойова ракета з дворежимним детонатором, може атакувати танк противника при лобовому зіткненні або на невеликій висоті над нею (до 150 метрів). У ракетах використовується система "м'якого пуску", коли займання маршового двигуна відбувається після відльоту ракети на безпечну для стрілка відстань, тому складно встановити місце запуску.

Автор: 

Литва (2409) США (22979) Javelin (179)


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Топ коментарі
+5
Правильно.
Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
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24.12.2020 01:53
+4
Самое интересное, что когда в Украину поступили Джавелины, то в АТО поступили Стугны из других округов, поработали месяцок, и резко поубавилось у орков желание кошмарить наши позиции блуждающими танками и бэхами...
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
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24.12.2020 02:53
+2
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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24.12.2020 01:59
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Правильно.
Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
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24.12.2020 01:53 Відповісти
и не только бурьят но и коми или корякский тунгус не полезут в мордовский панцеркампфмашин.
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24.12.2020 02:06 Відповісти
Самое интересное, что когда в Украину поступили Джавелины, то в АТО поступили Стугны из других округов, поработали месяцок, и резко поубавилось у орков желание кошмарить наши позиции блуждающими танками и бэхами...
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
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24.12.2020 02:53 Відповісти
152 мм. миномет с фугасным зарядом.
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24.12.2020 03:03 Відповісти
Ну,Украина тоже вроде бы купила.
Ну а хоть один Джавелин выстрелил?
Там должен министр финансов давать приказ.Один выстрел вроде -70 000$.
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24.12.2020 06:35 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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24.12.2020 01:59 Відповісти
сколько грамм золота сварили со всей установки?Палладия?
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24.12.2020 03:27 Відповісти
Шевелитесь. Времени у вас осталось мало.
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24.12.2020 02:01 Відповісти
У сьогоднішньому світі якось то стрьомно без Джавелинiв ..)особливо коли поруч паханат Козлостан
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24.12.2020 02:13 Відповісти
ті "джавеліни" , що були надані Україні показали себе на львівському полігоні повним непотребом . Можливо , Литві якісь інші "джавеліни" продадуть ...
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24.12.2020 05:11 Відповісти
откуда Вы это знаете ?
мо то руки кривые у оператора ?
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24.12.2020 09:09 Відповісти
все верно.
но давайте не забывать - Литва член НАТО, а в Украине какцап на кацапе на высших должностях и никакй НАТО за спиной...
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24.12.2020 03:15 Відповісти
_Рашисты убили целый самолёт военных и политических руководителей страны НАТО, в т. ч. президента. Демонстративно. У всего мира на виду. И? Ну так отож...
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24.12.2020 03:36 Відповісти
Выброшенные на ветер деньги. Против потенциального врага они все равно не помогут.
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24.12.2020 04:52 Відповісти
може , Литві не муляжі продадуть , як Україні ?
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24.12.2020 05:13 Відповісти
язык без костей ?
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24.12.2020 09:10 Відповісти
А кто у нас потенциальный враг? Обосравшееся в карабахе *****? Кокошник поправь, потенциальное
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24.12.2020 07:21 Відповісти
и ЗАЧЕМ ОНИ ИМ?
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24.12.2020 08:45 Відповісти
Треба. Всі вісім штук.
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24.12.2020 11:03 Відповісти
Взрывается на высоте 150 метров от танка? Кто это написал? Вот 1,5 метра будет правильно.
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24.12.2020 13:15 Відповісти
 
 