Литва купить у США ракети Javelin на 8 млн доларів

Міноборони Литви уклало договір на 8 млн євро про закупівлю протитанкових ракет Javelin.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Delfi.

Як заявили в Міністерстві оборони, Литва додатково закупила ракети, пускові установки та інше обладнання для цієї системи. Воно надійде в Збройні сили Литви в 2024 році.

"Протитанкова система Javelin, яка буде закуповуватися й отримуватиметься зі США, здійснює особливо значний внесок у довгострокове посилення військової могутності Литви. Цими системами будуть додатково забезпечені підрозділи Сухопутних сил Збройних сил Литви для посилення оборонної могутності Литви", - повідомили в Міноборони.

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Міністерство наголосило, що США є основним союзником, який гарантує безпеку регіону і є стратегічним партнером Литви.

"США активно бере участь у реалізації заходів щодо гарантування безпеки в Балтійському регіоні, посилюючи безпеку і стабільність регіону. Своїми військовими, технікою і фінансовими ресурсами США активно здійснює свій внесок в оборону нашого регіону", - стверджує міністерство.

Протитанкові ракети середньої дальності Javelin є сучасною зброєю, яка здатна знищувати танки з реактивною бронею вдень ​​і в темний час доби на відстані від 75 м до 2,5 км. Система діє за принципом "вистрілив-забув": після фіксації цілі і пострілу ракета сама керує польотом до цілі.

Javelin - це бойова ракета з дворежимним детонатором, може атакувати танк противника при лобовому зіткненні або на невеликій висоті над нею (до 150 метрів). У ракетах використовується система "м'якого пуску", коли займання маршового двигуна відбувається після відльоту ракети на безпечну для стрілка відстань, тому складно встановити місце запуску.