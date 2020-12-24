Литва купить у США ракети Javelin на 8 млн доларів
Міноборони Литви уклало договір на 8 млн євро про закупівлю протитанкових ракет Javelin.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Delfi.
Як заявили в Міністерстві оборони, Литва додатково закупила ракети, пускові установки та інше обладнання для цієї системи. Воно надійде в Збройні сили Литви в 2024 році.
"Протитанкова система Javelin, яка буде закуповуватися й отримуватиметься зі США, здійснює особливо значний внесок у довгострокове посилення військової могутності Литви. Цими системами будуть додатково забезпечені підрозділи Сухопутних сил Збройних сил Литви для посилення оборонної могутності Литви", - повідомили в Міноборони.
Міністерство наголосило, що США є основним союзником, який гарантує безпеку регіону і є стратегічним партнером Литви.
"США активно бере участь у реалізації заходів щодо гарантування безпеки в Балтійському регіоні, посилюючи безпеку і стабільність регіону. Своїми військовими, технікою і фінансовими ресурсами США активно здійснює свій внесок в оборону нашого регіону", - стверджує міністерство.
Протитанкові ракети середньої дальності Javelin є сучасною зброєю, яка здатна знищувати танки з реактивною бронею вдень і в темний час доби на відстані від 75 м до 2,5 км. Система діє за принципом "вистрілив-забув": після фіксації цілі і пострілу ракета сама керує польотом до цілі.
Javelin - це бойова ракета з дворежимним детонатором, може атакувати танк противника при лобовому зіткненні або на невеликій висоті над нею (до 150 метрів). У ракетах використовується система "м'якого пуску", коли займання маршового двигуна відбувається після відльоту ракети на безпечну для стрілка відстань, тому складно встановити місце запуску.
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Ни один бурят не лезет в танк, если знает, что у противника есть Джавелины.
Поэтому я делаю вывод, что ПТРК - это очень эффективное оружие сдерживания.
Правда орки перешли на снайперскую войну, и она тоже доставляет нам массу неприятностей. Нужно такое-же эффективное противоядие.
Ну а хоть один Джавелин выстрелил?
Там должен министр финансов давать приказ.Один выстрел вроде -70 000$.
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
мо то руки кривые у оператора ?
но давайте не забывать - Литва член НАТО, а в Украине какцап на кацапе на высших должностях и никакй НАТО за спиной...