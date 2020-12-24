COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран

С начала массовой вакцинации от COVID-19 прививки получили более 2,7 миллиона человек в шести странах мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, опираясь на официальные правительственные данные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это стало началом крупнейшей в истории кампании по вакцинации, а также одним из крупнейших логистических вызовов за все время", - указывается в сообщении.

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Как отмечает издание, массовая вакцинация уже осуществляется в США, Великобритании, Израиле, Канаде. В частности, только в Соединенных Штатах по состоянию на среду первый из двух уколов сделали 1,12 млн человек. В целом американские больницы получили 5,1 млн доз вакцины Pfizer и около 6 млн Moderna. Их планируется применить на протяжении текущей недели.

Первый этап вакцинации также прошли полмиллиона жителей Великобритании В Израиле и Канаде таких людей существенно меньше

Bloomberg также учитывает статистику прививок в РФ и Китае.

"В остальных странах был "ранний старт" в вакцинации. В частности, Китай и Россия разрешили вакцины собственного производства в июле и августе, прежде чем они были протестированы в полной мере", - отмечает агентство.

В целом, по его данным, эти две страны провели вакцинацию более миллиона человек.