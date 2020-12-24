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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран

COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран

С начала массовой вакцинации от COVID-19 прививки получили более 2,7 миллиона человек в шести странах мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, опираясь на официальные правительственные данные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это стало началом крупнейшей в истории кампании по вакцинации, а также одним из крупнейших логистических вызовов за все время", - указывается в сообщении.

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Как отмечает издание, массовая вакцинация уже осуществляется в США, Великобритании, Израиле, Канаде. В частности, только в Соединенных Штатах по состоянию на среду первый из двух уколов сделали 1,12 млн человек. В целом американские больницы получили 5,1 млн доз вакцины Pfizer и около 6 млн Moderna. Их планируется применить на протяжении текущей недели.

Первый этап вакцинации также прошли полмиллиона жителей Великобритании В Израиле и Канаде таких людей существенно меньше

Bloomberg также учитывает статистику прививок в РФ и Китае.

"В остальных странах был "ранний старт" в вакцинации. В частности, Китай и Россия разрешили вакцины собственного производства в июле и августе, прежде чем они были протестированы в полной мере", - отмечает агентство.

В целом, по его данным, эти две страны провели вакцинацию более миллиона человек.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зато у нас 2/3 населения сходили на концерт "95 квартала"!
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24.12.2020 09:37 Ответить
Причем на 1,5 года уже сходили.

А блага цивилизации подождут... Зачем они "простым людям"?
Все, как в дедовские времена - родился-жил/бухал-заболел-умер. И ничто не должно эту цепочку нарушать.
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24.12.2020 09:40 Ответить
ну, с "богом"(хотя учитывая шо данный персонаж вытворял, то лучше уж без негО)))
а потом еще пару мутаций вируса и вакциноделы =
COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран - Цензор.НЕТ 1176
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24.12.2020 09:39 Ответить
По факту полностью привитых еще нет, иммунитет появляется только после второго укола.
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24.12.2020 09:41 Ответить
Пусть забирают себе свои вакцины. Я никогда этой заразой не уколюсь.
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24.12.2020 09:43 Ответить
Ну пусть попробуют. А ********** я назову тех, кто сляжет с побочными эффектами.
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24.12.2020 09:58 Ответить
А шо тут пробовать?

Одна из функций любого государства - изолировать социально опасных людей.

Не привитый от очень заразной болезни идиот становится социально опасным для окружающих.

Но ты сможешь жить в избушке где-нить на краю света и называть весь остальной Мир, как захочешь.
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24.12.2020 10:39 Ответить
 
 