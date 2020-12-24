COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона мешканців шести країн
Від початку масової вакцинації проти COVID-19 щеплення отримали понад 2,7 мільйона осіб у шести країнах світу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, спираючись на офіційні урядові дані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це стало початком найбільшої в історії кампанії з вакцинації, а також одним із найбільших логістичних викликів за всі часи",- зазначається в повідомленні.
Як зазначає видання, масова вакцинація вже здійснюється в США, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді. Зокрема, лише в Сполучених Штатах станом на середу перший з двох уколів зробили 1,12 млн людей. Загалом американські лікарні отримали 5,1 млн доз вакцини Pfizer і приблизно 6 млн Moderna. Їх планується застосувати впродовж поточного тижня.
Перший етап вакцинації також пройшли пів мільйона мешканців Британії. В Ізраїлі та Канаді таких людей суттєво меншою
Bloomberg також враховує статистику щеплень у РФ та Китаї.
"Інші країни мали "ранній старт" у щепленні. Зокрема, Китай і Росія дозволили вакцини власного виробництва в липні та серпні, перш ніж вони були протестовані повною мірою", - зазначає агентство.
Загалом, за його даними, ці дві країни провели вакцинацію понад мільйону людей.
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А блага цивилизации подождут... Зачем они "простым людям"?
Все, как в дедовские времена - родился-жил/бухал-заболел-умер. И ничто не должно эту цепочку нарушать.
а потом еще пару мутаций вируса и вакциноделы =
Одна из функций любого государства - изолировать социально опасных людей.
Не привитый от очень заразной болезни идиот становится социально опасным для окружающих.
Но ты сможешь жить в избушке где-нить на краю света и называть весь остальной Мир, как захочешь.