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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона мешканців шести країн

COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона мешканців шести країн

Від початку масової вакцинації проти COVID-19 щеплення отримали понад 2,7 мільйона осіб у шести країнах світу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, спираючись на офіційні урядові дані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це стало початком найбільшої в історії кампанії з вакцинації, а також одним із найбільших логістичних викликів за всі часи",- зазначається в повідомленні.

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Як зазначає видання, масова вакцинація вже здійснюється в США, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді. Зокрема, лише в Сполучених Штатах станом на середу перший з двох уколів зробили 1,12 млн людей. Загалом американські лікарні отримали 5,1 млн доз вакцини Pfizer і приблизно 6 млн Moderna. Їх планується застосувати впродовж поточного тижня.

Перший етап вакцинації також пройшли пів мільйона мешканців Британії. В Ізраїлі та Канаді таких людей суттєво меншою

Bloomberg також враховує статистику щеплень у РФ та Китаї.

"Інші країни мали "ранній старт" у щепленні. Зокрема, Китай і Росія дозволили вакцини власного виробництва в липні та серпні, перш ніж вони були протестовані повною мірою", - зазначає агентство.

Загалом, за його даними, ці дві країни провели вакцинацію понад мільйону людей.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зато у нас 2/3 населения сходили на концерт "95 квартала"!
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24.12.2020 09:37 Відповісти
Причем на 1,5 года уже сходили.

А блага цивилизации подождут... Зачем они "простым людям"?
Все, как в дедовские времена - родился-жил/бухал-заболел-умер. И ничто не должно эту цепочку нарушать.
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24.12.2020 09:40 Відповісти
ну, с "богом"(хотя учитывая шо данный персонаж вытворял, то лучше уж без негО)))
а потом еще пару мутаций вируса и вакциноделы =
COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран - Цензор.НЕТ 1176
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24.12.2020 09:39 Відповісти
По факту полностью привитых еще нет, иммунитет появляется только после второго укола.
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24.12.2020 09:41 Відповісти
Пусть забирают себе свои вакцины. Я никогда этой заразой не уколюсь.
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24.12.2020 09:43 Відповісти
Ну пусть попробуют. А ********** я назову тех, кто сляжет с побочными эффектами.
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24.12.2020 09:58 Відповісти
А шо тут пробовать?

Одна из функций любого государства - изолировать социально опасных людей.

Не привитый от очень заразной болезни идиот становится социально опасным для окружающих.

Но ты сможешь жить в избушке где-нить на краю света и называть весь остальной Мир, как захочешь.
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24.12.2020 10:39 Відповісти
 
 