COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона мешканців шести країн

Від початку масової вакцинації проти COVID-19 щеплення отримали понад 2,7 мільйона осіб у шести країнах світу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, спираючись на офіційні урядові дані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це стало початком найбільшої в історії кампанії з вакцинації, а також одним із найбільших логістичних викликів за всі часи",- зазначається в повідомленні.

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Як зазначає видання, масова вакцинація вже здійснюється в США, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді. Зокрема, лише в Сполучених Штатах станом на середу перший з двох уколів зробили 1,12 млн людей. Загалом американські лікарні отримали 5,1 млн доз вакцини Pfizer і приблизно 6 млн Moderna. Їх планується застосувати впродовж поточного тижня.

Перший етап вакцинації також пройшли пів мільйона мешканців Британії. В Ізраїлі та Канаді таких людей суттєво меншою

Bloomberg також враховує статистику щеплень у РФ та Китаї.

"Інші країни мали "ранній старт" у щепленні. Зокрема, Китай і Росія дозволили вакцини власного виробництва в липні та серпні, перш ніж вони були протестовані повною мірою", - зазначає агентство.

Загалом, за його даними, ці дві країни провели вакцинацію понад мільйону людей.