Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков
Россия не ожидает ничего хорошего от администрации США, которую возглавит Джо Байден.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны. Поэтому, если у них появится какой-то собственный, что называется, шкурный интерес поговорить с нами предметно, не лозунгами, а о чем-то таком дельном, мы к этому всегда будем открыты. Если же продолжится вот эта идеологизация отношений с Россией, формирование подхода к России как к стратегическому сопернику, противнику, врагу, называйте как хотите, значит, мы будем аналогичным образом относиться и к ним", - сказал дипломат.
Он считает, что Москва должна переходить к "тотальному сдерживанию США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России", а также вести с Вашингтоном выборочный диалог.
"Вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном", - объяснил Рябков.
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Таким самым образом как антонов и производство ан188 немецкие фашисты таким же образом уничтожают индустриальные производства более слабых экономически стран бельгии, голландии, югославии, польши итд. Потому германии санкции и вернуть как было - на фрн и гдр.
2 фашиста и рашиста в европе есть одно целое - одни заливают кровью европу как парашка, а другие экономически уничтожают страны поменьше и кормят через сп-1 и сп-2 первых.
От і серед наших, ніби щирих українців , такі ж особини трапляються.
6ти зебилам это подают как победу, достижение, в результате самолеты не строятся десятками лет, и все тянут и тянут и кричат что закопайте уже стюардесу чтобы не мучилась(антонов).
Что такое спу - это немецкие фашисты ТВОРЯТ ЧТО ХОТЯТ в украине как извращенцы в любой растяжке **** украину привязянной за ногу. Чтобы не построили ан188 конкурента немецкому а400м. Фашисты украли а400м(тот же ан70 и тот же ан188 в гражд версии) у украины с конструкторами и дальше на антонове вытворяют что душа пожелает.
Вы понимаете что фашистов немецких нужно делить наъй на части - это ****** зло не меньше чем кацапская свинособака.А диктатора меркель вешать как каддафи онлайн.А не продавать ублюдкам пп для их управления и уничтожения для роста своих и монополизации.Это их консервы протягивают приватизации в украине для уничтожения этих п/п. Потому закон нужен если нету роста и развития пп под его собственным брендом - то полная конфискация и перепродажа со штрафом для покупателя.
Ідіосинкразі́я (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ίδιος - своєрідний, особливий, незвичний та σύνκρασις - суміщення) - підвищена спадкова чутливість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організму окремих людей до деяких неспецифічних (на відміну відhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F алергії ) подразників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] Основою ідіосинкразії є вроджена підвищена реактивність і чутливість до певних подразників, або ж вона виникає в організмі внаслідок повторних слабких впливів деяких речовин; реакція, яка не супроводжується утворенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0 антитіл .
Ідіосинкразія є патофізіологічним феноменом, який лежить в основі виникнення клінічних змін у відповідь на дію чинників подразнення. Різниться від алергії ще й тим, що може розвинутися і після першого контакту з подразником (небілкові сполуки, що не мають властивостей алергенів, компоненти харчових продуктів - риба, ікра, краби, молоко, яйця, суниці тощо; деякі ліки - амідопірин, антибіотики, сульфаніламіди тощо; запах деяких тварин). Провокують ідіосинкразію також деякі фізичні чинники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F інсоляція , охолодження, травма.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520468634727177&set=a.193755594065181&type=3 22 декабря, 06:48
І от понеслися стічні води по трубах...
Проплачені "недорогенькі", ольгінські тролі та любителі свіжого "зацукрованого" почали нити в мережі типу "Ну і шо шо Порошенка запрошено на інавгурацію Байдена... Подумаєш... Його ж не як колишнього президента України запросили, а як приватну особу..."
Що ж - доведеться таким "грамотіям" відповісти.
Порошенко НЕ колишній президент. Колишніх президентів не буває. Він - 5-й президент України і назавжди ним залишиться. Як би від того у когось не пригоряло. Так само, як Трамп залишиться 45-м президентом США назавжди. Як би комусь не було від того прикро або навіть соромно.
Ідемо далі. Чому запрошено саме Порошенка, а не Кучму або першого президента незалежної України? Та тому, що Білий дім бачить Порошенка як реальну важку політичну фігуру і свого союзника. В якості такого його і запрошено. Як би в декого від цього не пригоряло.
І нарешті останнє. Потрапити саме на цю інавгурацію - велика честь. Бо цього разу кількість запрошень через коронавірус різко скорочено. До мінімального мінімуму. Там "лівих пасажирів" не буде. Лише VIP-гості. Ті, кого реально цінують.
Раніше конгресмену давали пачку квитків, які він потім роздавав серед своїх виборців (переважно спонсорів) і кількість гостей на заході доходила до 200 тисяч. Тепер кожен парламентарій отримає два(!) квитки. Свій та для одного супутника (супутниці) - зазвичай це дружини (чоловіки) і передача квитків в інші руки не дозволяється. І ні за які гроші їх не купиш.
Так що "недорогеньким" чергове вітання. Гроші не пахнуть, кушать хоцца і хоцца кушать смачно та багато, правда ж?
Але ми ж не "ЗЕелекторат", не електорат ОПЗЖ або Ваної - ми освіченіші, маємо ширше світосприйняття і трохи мислити вміємо. Інформацію елементарну теж вміємо шукати. На нас така "чорнуха" не діє😊
Взяти його обнімання із Кім Чен Ином(для чого, що це дало Америці) і виборчу кампанію, коли Трамп заперечував очевидне і вірз чорт зна що.
А Байдена побачим який буде, для нас лиш би паРашу давив до нігтя і був дргом України, хоча із зелебенською владою важко дружити, в очах Путіна бачать мир.
"Перед вами я неустрашим,
а у самого очко жими-жим".
Це Віктор Хой таке співав.
блм-антифа-демократы - это подарок для рф.