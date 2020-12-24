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Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков

Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков

Россия не ожидает ничего хорошего от администрации США, которую возглавит Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны. Поэтому, если у них появится какой-то собственный, что называется, шкурный интерес поговорить с нами предметно, не лозунгами, а о чем-то таком дельном, мы к этому всегда будем открыты. Если же продолжится вот эта идеологизация отношений с Россией, формирование подхода к России как к стратегическому сопернику, противнику, врагу, называйте как хотите, значит, мы будем аналогичным образом относиться и к ним", - сказал дипломат.

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Он считает, что Москва должна переходить к "тотальному сдерживанию США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России", а также вести с Вашингтоном выборочный диалог.

"Вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном", - объяснил Рябков.

Байден Джо (2790) россия (95638) США (26791)


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Топ комментарии
+27
Ждите Трампа в Шереметьево
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24.12.2020 09:41
+16
Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8177
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24.12.2020 09:47
+13
"Значить хорошие сапоги, надо брать!" А від Трампа чекали - ось і показник...
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24.12.2020 09:42
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Ждите Трампа в Шереметьево
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24.12.2020 09:41 Ответить
Вам чмошникам ожидать уже нечего, причём ни от кого, трампа на ростов, продуктовые карточки в печать
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24.12.2020 10:44 Ответить
Хорошого від Байдена точно не чекаємо, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 508
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24.12.2020 13:43 Ответить
А це все тому, що Байдена почесним казаком Росєюшки не обрали.
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24.12.2020 09:42 Ответить
"Значить хорошие сапоги, надо брать!" А від Трампа чекали - ось і показник...
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24.12.2020 09:42 Ответить
Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1315
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24.12.2020 09:44 Ответить
И Зеля с Беней нп ждут. А мы ждем и даже просто уверенны в хорошем от Байдена.
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24.12.2020 09:45 Ответить
У кацапского Вовы запульсировало очко.
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24.12.2020 09:47 Ответить
Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8177
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24.12.2020 09:47 Ответить
Экономическим фашистам диктатору меркель санкций за сп-2 по самые гланды и разделить фашистов на части.
Таким самым образом как антонов и производство ан188 немецкие фашисты таким же образом уничтожают индустриальные производства более слабых экономически стран бельгии, голландии, югославии, польши итд. Потому германии санкции и вернуть как было - на фрн и гдр.
2 фашиста и рашиста в европе есть одно целое - одни заливают кровью европу как парашка, а другие экономически уничтожают страны поменьше и кормят через сп-1 и сп-2 первых.
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24.12.2020 19:53 Ответить
Главно шоб Штатам Фирташа с Беней выдали злому Байдену.
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24.12.2020 10:00 Ответить
Скорее зебоба выдаст им твоего дергача,ватаноид)
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24.12.2020 10:07 Ответить
То, что Россия не ждет ничего хорошего от Байдена - это одно из того хорошего, что ждет от него Украина.
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24.12.2020 09:54 Ответить
В укроборонпром новый директор Гусев это агент тех, кто погнал лося и поставил своего ручного директора на антонова с меньшей независимостью(убирание должности президента антонова). Тоесть гусева поставили раздеребана укроборонпрома под видом реформы по той же линии что сидит диктор меркель. И подали диверсию зебилу как достижение и гусева ка с одной стороны, уруцкого - с другой для раздеребана укроборонпрома, вместо поднятия всех предприятий на ноги(с восстановлением производств цепочек) без их имитации корпоратизации.Под видом что от предприятий остались одни стены уничтожить все важные в прошлом производства, которые могут дать новые уникальные производства в будущем.Все кто говорит что там стены и их нужно уничтожить скорее всего антилось немецкая агентура, которая финансируется по линии недавней диверсии на антонова.
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24.12.2020 19:55 Ответить
Вот и славненько.
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24.12.2020 09:57 Ответить
Та і нелоха очкуює теж раз із своїми кремлівськими хазяєвами
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24.12.2020 09:57 Ответить
Вся ватяна кодла ненавидить Байдена.
От і серед наших, ніби щирих українців , такі ж особини трапляються.
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24.12.2020 09:59 Ответить
Вы понимаете экономический фашисткий ДИКТАТОР МЕРКЕЛЬ, которого как хусейна нужно в прямом эфире вешать за зло, которое она несет всей восточной европе, через своих диверсантов просто дала и отдала приказ убрать лося и упразднить должность президента антонова чтобы легче можно было меркель управлять и диверсировать антонов.Ну чтобы сбить энтузиазм на постройку самолетов на антонове, чтобы такие как лось больше не появлялись на антонове.
6ти зебилам это подают как победу, достижение, в результате самолеты не строятся десятками лет, и все тянут и тянут и кричат что закопайте уже стюардесу чтобы не мучилась(антонов).
Что такое спу - это немецкие фашисты ТВОРЯТ ЧТО ХОТЯТ в украине как извращенцы в любой растяжке **** украину привязянной за ногу. Чтобы не построили ан188 конкурента немецкому а400м. Фашисты украли а400м(тот же ан70 и тот же ан188 в гражд версии) у украины с конструкторами и дальше на антонове вытворяют что душа пожелает.
Вы понимаете что фашистов немецких нужно делить наъй на части - это ****** зло не меньше чем кацапская свинособака.А диктатора меркель вешать как каддафи онлайн.А не продавать ублюдкам пп для их управления и уничтожения для роста своих и монополизации.Это их консервы протягивают приватизации в украине для уничтожения этих п/п. Потому закон нужен если нету роста и развития пп под его собственным брендом - то полная конфискация и перепродажа со штрафом для покупателя.
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24.12.2020 19:55 Ответить
Русские делали вид что при Трампе хорошо, несмотря на все санкции. Теперь очередь украинцев делать вид что при Байдене будете хорошо.
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24.12.2020 09:59 Ответить
Одно и тоже, мания величия и за каждым кустом, за каждым углом, в постели и на горшке ВРАГИ - русофобы, пить боярышник надо меньше
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24.12.2020 10:03 Ответить
Меня всегда удивляет почему кацапня обоссанная везде лепит своим противникам слово "русофобы". Фобия это боязнь! по латыни! И кто их боится?! Их ненавидят и презирают! Если применять заумные слова с латыни, то подойдет слово "одиум" -ненависть.
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24.12.2020 10:15 Ответить
Призирство та відраза, а не щось інше
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24.12.2020 10:29 Ответить
ПрЕзирство
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24.12.2020 10:31 Ответить
Агрессивную обезьяну с ядерной гранатой есть основания опасаться.
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24.12.2020 10:43 Ответить
Олег, найкраще підходить інше поняття:
Ідіосинкразі́я (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ίδιος - своєрідний, особливий, незвичний та σύνκρασις - суміщення) - підвищена спадкова чутливість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організму окремих людей до деяких неспецифічних (на відміну відhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F алергії ) подразників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] Основою ідіосинкразії є вроджена підвищена реактивність і чутливість до певних подразників, або ж вона виникає в організмі внаслідок повторних слабких впливів деяких речовин; реакція, яка не супроводжується утворенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0 антитіл .
Ідіосинкразія є патофізіологічним феноменом, який лежить в основі виникнення клінічних змін у відповідь на дію чинників подразнення. Різниться від алергії ще й тим, що може розвинутися і після першого контакту з подразником (небілкові сполуки, що не мають властивостей алергенів, компоненти харчових продуктів - риба, ікра, краби, молоко, яйця, суниці тощо; деякі ліки - амідопірин, антибіотики, сульфаніламіди тощо; запах деяких тварин). Провокують ідіосинкразію також деякі фізичні чинники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F інсоляція , охолодження, травма.
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24.12.2020 10:53 Ответить
а шо ви козли хотіли від людини яій насрали в миску з бобами і які ви рівні партнери вам турки вже яйця відрізали негри в цар кісточки обсмокчують але як можна істи таку вонючку
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24.12.2020 10:06 Ответить
Кацапы Байдену и его команде последние 7 лет активно гадили, пытались испортить репутацию своими фейками, в конце концов украли в 2016 ихнюю победу. Крайне наивно после такого надеяться на хорошее отношение. А если еще вскроется, что кацапам удалось коррумпировать или шантажировать бывшего американского президента, то отношение к ***** и его мафии будет такое же, как к Бин Ладену и Аль-Каиде.
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24.12.2020 10:13 Ответить
Что хорошего от своего президента ждете скажите лучше)
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24.12.2020 10:17 Ответить
Ватникам и Кондоліза Райсhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Condoleezza_Rice.jpg Хорошого від Байдена точно не чекаємо, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2833 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 66 -тий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США .не нравилась, называли её Скандализа Райс
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24.12.2020 10:18 Ответить
Ще б пак. Доброго можна сподіватись коли робиш добро. Мешканцям рф треба чекати горя, страждань та потрясінь.
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24.12.2020 10:25 Ответить
Если рашка не ждет, значит все будет отлично. Конечно Байден не погладит по головке лысое кремлевское пуйло за постоянные хакерские атаки. Это трампушку держали за яйки, так он только для виду щекотал расеюшку якобы санкциями. Лохи хавали, они же не отличают санкции от "санкций".
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24.12.2020 10:30 Ответить
https://www.facebook.com/urtab?hc_ref=ARRi0EOgiFiaRtA6Yy7PX3gXpvTl5AMicDJQfxiqkgXYUDBz9EzVk_lIEEHyEXB_Mu8&fref=nf Павло Бондаренко
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520468634727177&set=a.193755594065181&type=3 22 декабря, 06:48

І от понеслися стічні води по трубах...
Проплачені "недорогенькі", ольгінські тролі та любителі свіжого "зацукрованого" почали нити в мережі типу "Ну і шо шо Порошенка запрошено на інавгурацію Байдена... Подумаєш... Його ж не як колишнього президента України запросили, а як приватну особу..."
Що ж - доведеться таким "грамотіям" відповісти.
Порошенко НЕ колишній президент. Колишніх президентів не буває. Він - 5-й президент України і назавжди ним залишиться. Як би від того у когось не пригоряло. Так само, як Трамп залишиться 45-м президентом США назавжди. Як би комусь не було від того прикро або навіть соромно.
Ідемо далі. Чому запрошено саме Порошенка, а не Кучму або першого президента незалежної України? Та тому, що Білий дім бачить Порошенка як реальну важку політичну фігуру і свого союзника. В якості такого його і запрошено. Як би в декого від цього не пригоряло.
І нарешті останнє. Потрапити саме на цю інавгурацію - велика честь. Бо цього разу кількість запрошень через коронавірус різко скорочено. До мінімального мінімуму. Там "лівих пасажирів" не буде. Лише VIP-гості. Ті, кого реально цінують.
Раніше конгресмену давали пачку квитків, які він потім роздавав серед своїх виборців (переважно спонсорів) і кількість гостей на заході доходила до 200 тисяч. Тепер кожен парламентарій отримає два(!) квитки. Свій та для одного супутника (супутниці) - зазвичай це дружини (чоловіки) і передача квитків в інші руки не дозволяється. І ні за які гроші їх не купиш.
Так що "недорогеньким" чергове вітання. Гроші не пахнуть, кушать хоцца і хоцца кушать смачно та багато, правда ж?
Але ми ж не "ЗЕелекторат", не електорат ОПЗЖ або Ваної - ми освіченіші, маємо ширше світосприйняття і трохи мислити вміємо. Інформацію елементарну теж вміємо шукати. На нас така "чорнуха" не діє😊
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24.12.2020 10:30 Ответить
знает свинособака чье мясо съела.
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24.12.2020 10:32 Ответить
Шкурные русофобы все сильнее сжимают кольцо вокруг России. Мдаааа... Рябиков п..ул.
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24.12.2020 10:37 Ответить
Кацапи не розуміють свого ЩАСТЯ!!! У них з"явилась унікальна можливість всі свої власні "просери" звалить на "происки праклятых "пиндосов", руководимх и направляемых бешеным русафобом Байденом...". Тепер не треба буде виправдовуваться, чого в лікарнях хворі дохнуть, масово, від "корони", чому "Спутнік" не дає результату, чому ціни ростуть... У всьому буде винен БАЙДЕН!!!
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24.12.2020 11:06 Ответить
Зря. Хороший пендель кацапам только на пользу.
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24.12.2020 11:19 Ответить
Не хочу нав'язувати свою думку американському народу і зарані прошу пробачити, але на моє переконання від Рузвельта(тобто від 1945 року) Трамп перший Президент Америки без Совісті і Честі.
Взяти його обнімання із Кім Чен Ином(для чого, що це дало Америці) і виборчу кампанію, коли Трамп заперечував очевидне і вірз чорт зна що.
А Байдена побачим який буде, для нас лиш би паРашу давив до нігтя і був дргом України, хоча із зелебенською владою важко дружити, в очах Путіна бачать мир.
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24.12.2020 11:38 Ответить
РУЗГИЙ НА_РОТ ПЕРЕДАСТ
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24.12.2020 11:40 Ответить
крепитесь соколики, рыжий клоун для вас был счастьем, настали мрачные будни, так шо затягивайте потуже пояса на шее
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24.12.2020 12:09 Ответить
мы,в Украине,тоже ничего хорошего для раши, от Байдена не ждем...ой как не ждем!
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24.12.2020 12:22 Ответить
КОНЕЦ РОССИИ !!!
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24.12.2020 12:24 Ответить
Девіз РФ:
"Перед вами я неустрашим,
а у самого очко жими-жим".
Це Віктор Хой таке співав.
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24.12.2020 12:35 Ответить
"пєрєходіть к тотальному сдєрживанию..."? пєрєхадітє... не соромтеся. ***** в бункері вже давно перейшло. "глубінний народ" має наслідувати свого ...сцаря.
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24.12.2020 13:11 Ответить
Хорошого від Байдена точно не чекаємо, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1885
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24.12.2020 13:38 Ответить
Никто не был так жёсток с рф, как Трамп.
блм-антифа-демократы - это подарок для рф.
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24.12.2020 21:16 Ответить
 
 