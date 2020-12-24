Хорошего от Байдена точно не ждем, - замглавы МИД РФ Рябков

Россия не ожидает ничего хорошего от администрации США, которую возглавит Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны. Поэтому, если у них появится какой-то собственный, что называется, шкурный интерес поговорить с нами предметно, не лозунгами, а о чем-то таком дельном, мы к этому всегда будем открыты. Если же продолжится вот эта идеологизация отношений с Россией, формирование подхода к России как к стратегическому сопернику, противнику, врагу, называйте как хотите, значит, мы будем аналогичным образом относиться и к ним", - сказал дипломат.

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Он считает, что Москва должна переходить к "тотальному сдерживанию США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России", а также вести с Вашингтоном выборочный диалог.



"Вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном", - объяснил Рябков.