Массовая вакцинация - самый эффективный метод борьбы с COVID-19, - Степанов

Массовые прививки - самый эффективный метод борьбы с коронавирусом. В Украине этот процесс может быть запущен в феврале следующего года.

Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

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