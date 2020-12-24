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Новости Коронавирус и карантин
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Массовая вакцинация - самый эффективный метод борьбы с COVID-19, - Степанов

Массовая вакцинация - самый эффективный метод борьбы с COVID-19, - Степанов

Массовые прививки - самый эффективный метод борьбы с коронавирусом. В Украине этот процесс может быть запущен в феврале следующего года.

Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Тема производителя вакцины для Украины абсолютно не раскрыта...
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24.12.2020 10:04
+1
Так никто не знает) не прошло еще время чтоб говорить...
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24.12.2020 10:14
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за чий рахунок? якщо все в "асфальт закатали" г@ндони
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24.12.2020 10:03 Ответить
Тема производителя вакцины для Украины абсолютно не раскрыта...
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24.12.2020 10:04 Ответить
Спутник Вэ)))
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24.12.2020 10:05 Ответить
Никто ещё не сказал - как долго будет действовать эта прививка ?
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24.12.2020 10:05 Ответить
Так никто не знает) не прошло еще время чтоб говорить...
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24.12.2020 10:14 Ответить
Реально никто не знает. Инфекционисты предполагают:
У некоторых (10%) вообще не вырабатываются антитела. 20% будут побочные эффекты.
У остальных 3-6 месяцев.
Это для тех, кто еще не болел! Если человек переболел бессимптомно, имунная система выдержала натиск но "пошатнулась". Может быть тяжелая форма от прививки.
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24.12.2020 11:55 Ответить
Одна вакцина один штам вірусу, для перемоги над ним потрібно сотні раз вакцинуватись, я вибачаюсь де стільки вакцин набрати?
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24.12.2020 10:42 Ответить
Капитан очевидность...😃
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24.12.2020 10:45 Ответить
В марте говорили - маски самый эффективный. Обманули.
Где вероятность, что сейчас не обманут?
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24.12.2020 11:50 Ответить
Кто вам такое говорил?
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24.12.2020 12:07 Ответить
Солнце ,воздух и вода -наши лучшие друзья!
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24.12.2020 12:53 Ответить
 
 