Массовая вакцинация - самый эффективный метод борьбы с COVID-19, - Степанов
Массовые прививки - самый эффективный метод борьбы с коронавирусом. В Украине этот процесс может быть запущен в феврале следующего года.
Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.
"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.
Топ комментарии
+2 Sergii Naushenko
показать весь комментарий24.12.2020 10:04
+1 No Name #437138
показать весь комментарий24.12.2020 10:14
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У некоторых (10%) вообще не вырабатываются антитела. 20% будут побочные эффекты.
У остальных 3-6 месяцев.
Это для тех, кто еще не болел! Если человек переболел бессимптомно, имунная система выдержала натиск но "пошатнулась". Может быть тяжелая форма от прививки.
Где вероятность, что сейчас не обманут?